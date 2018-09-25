16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,8244   EUR  77,3832  

Эпоха «Возрождения»

Фото: voxxter.ru
Фото: voxxter.ru

О том, что в администрации Сургута созрела идея создания большого историко-культурного центра официально стало известно 23 августа во время сургутской итоговой форсайт-сессии «Югра-2024». О масштабном проекте тогда рассказал председатель комитета культуры и туризма Сургутской администрации Владимир Фризен.

Однако первые разговоры об «Окружном Комплексе Истории и Культуры», как он официально называется, начали ходить за несколько недель до официального анонса. Тогда же стало известно, что в администрации уже некоторое время собирается группа общественников для обсуждения проекта. Среди инициаторов значатся известные в Сургуте люди. Это и директор филармонии Яков Черняк, и депутаты городской думы Ольга Леснова и Алексей Кучин, и руководители общественных организаций города.

В беседах с ее участниками начали всплывать первые подробности. В частности, разместить центр предлагалось на большой площади в цокольном этаже жилого комплекса «Возрождение» (эту информацию порталу siapress.ru подтвердили в администрации города).

Помимо этого, под одной крышей предполагалось объединить разные культурные и музейные организации Сургута (в их числе назывались галерея «Стерх» и культурный центр «Порт»). Главным же в «Окружном Комплексе Истории и Культуры» должен стать виртуальный музей.

Фото: vn.ru

Пример высокотехнологичного парка-музея «Россия – Моя история»

«Этот проект может стать частью новой стратегии перезапуска учреждений культуры, которые сделали бы их более доступными для жителей округа», – заявил на форсайт-сессии Владимир Фризен.

При этом в администрации предлагали выкупить цокольный этаж у «Северстроя», которому принадлежит здания, что называется, «под ключ» – вместе с отделкой и поставленным оборудованием. По информации источников siapress.ru, которые принимали участие во встречах в администрации, приблизительная стоимость такого проекта может составить около трех миллиардов рублей.

Такого количества свободных денег у городского бюджета нет, поэтому за помощью придется обращаться в округ, или даже к федеральным властям. Это подтверждают и в администрации Сургута, указывая при этом, что форма собственности (аренда или покупка помещения) еще не определена, а значит, о точной сумме затрат говорить пока рано.

Создание такого центра может стать толчком в культурном развитии восточных районов города, с чем сейчас наблюдаются определённые проблемы. Инфраструктура банально не поспевает за активной жилой застройкой. Однако речь идет об историков-культурном центре окружного значения, и к этой идее есть претензии.

Почему именно «Возрождение»? В городе есть множество пустующих зданий (то же здание «Газпром Переработки»), но выбран был довольно неочевидный вариант.

Фото: Алексей Андронов

В том же «Возрождении» уже находится «Кванториум», и с появлением историков-культурного комплекса в этом районе может возникнуть проблема с автомобильным трафиком и нехваткой парковок.

Фото: vk.com/id401377407

Не поможет и продолжение улицы Геологической до Югорского тракта, проект которой «Северстрой уже передал в городскую администрацию. Учитывая многочисленные слухи вокруг финансовых неурядиц «Северстроя», стойкое желание использовать именно их помещение может вызвать подозрение в использовании административного ресурса для спасения девелопера.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:35, просмотров: 45, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Эпоха «Возрождения»

Эпоха «Возрождения»
В Сургуте может появиться историко-культурный центр окружного значения. Зачем он нужен?
Артем Мазнев Сегодня в 17:35
43 0
​Дуэль не для генерала

​Дуэль не для генерала
Голосующая аудитория портала siapress.ru высказала свое мнение о несостоявшейся дуэли Золотова и Навального
Константин Шперлинг Сегодня в 17:29
64 0
Уроки русского

Уроки русского

​Проблема обучения школьников-мигрантов сильно преувеличена. Учителя считают, что такие дети более старательны и обгоняют одноклассников по знаниям
Анастасия Якупова Сегодня в 08:11
289 0
Развивайся и экономь

Развивайся и экономь
Получаем налоговый вычет за обучение
Лилия Сулейманова 24 сентября в 16:02
386 0
​Яков Черняк: «Фарерские острова уже создали здесь свой фан-клуб»

​Яков Черняк: «Фарерские острова уже создали здесь свой фан-клуб»
Интервью с директором Сургутской филармонии — о грядущем фестивале искусств «60 параллель»
Артем Мазнев, Надежда Макаренко 24 сентября в 15:28
466 2
​Сургутяне очень беспокоятся из-за девальвации рубля

​Сургутяне очень беспокоятся из-за девальвации рубля
Константин Шперлинг 24 сентября в 14:53
384 0
Молодых людей нужно учить исламу под присмотром на местах

Молодых людей нужно учить исламу под присмотром на местах
Верховный муфтий Сирии обсудил с местными имамами и представителями национально-культурных объединений вопросы воспитания молодежи
Лилия Сулейманова 24 сентября в 10:37
371 5
«СеверСтрой»: у нас все хорошо

«СеверСтрой»: у нас все хорошо
Сургутский застройщик рассказал о будущем компании
Анастасия Якупова 23 сентября в 13:00
2290 2
Скончался первый главный архитектор и Почетный гражданин Сургута Виктор Унжаков

Скончался первый главный архитектор и Почетный гражданин Сургута Виктор Унжаков
Похороны состоятся во вторник, 25 сентября
Редакция СИА-ПРЕСС 22 сентября в 15:21
1418 1
​«Такую рыбку вы в магазине не найдете» // ФОТО

​«Такую рыбку вы в магазине не найдете» // ФОТО
Комбинат школьного питания показал родителям, что едят их дети
Анастасия Якупова 21 сентября в 17:21
1260 7
​Классика не для детей? // ИНФОГРАФИКА

​Классика не для детей? // ИНФОГРАФИКА
Читатели siapress.ru высказали свое мнение о возрастном запрете на классическую литературу
Константин Шперлинг 21 сентября в 17:15
800 12
Кардиолог Елена Милованова: «В России показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний почти в 2,5 раза выше, чем в Югре»

Кардиолог Елена Милованова: «В России показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний почти в 2,5 раза выше, чем в Югре»

Интервью с врачом Окружного кардиодиспансера о сохранении здоровья сердца
Анастасия Якупова 21 сентября в 10:33
429 1
​ВС не считает «лайки» и «репосты» поводом для уголовных дел. Но судебную практику это не изменит

​ВС не считает «лайки» и «репосты» поводом для уголовных дел. Но судебную практику это не изменит
«Это - легкий способ сделать статистику»
Анна Богдевич 20 сентября в 15:25
566 3
Газпром VS сургутские дачники. Раунд четвертый

Газпром VS сургутские дачники. Раунд четвертый

Судебные качели пока на стороне властей и жителей Сургута, но ситуация может измениться
Артем Мазнев 20 сентября в 13:17
1377 2
Оксана Макеева: «Викторины закончились, теперь – творческие конкурсы»

Оксана Макеева: «Викторины закончились, теперь – творческие конкурсы»
Директор Центра «Открытый регион» - о продолжении цикла мероприятий к юбилею Югры
Марина Романова 20 сентября в 08:58
348 3
По Сургуту ходят слухи об эпидемии менингита, которые никто не торопится опровергнуть

По Сургуту ходят слухи об эпидемии менингита, которые никто не торопится опровергнуть
Анастасия Семихатских 19 сентября в 16:39
960 2
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика