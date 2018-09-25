Эпоха «Возрождения»

О том, что в администрации Сургута созрела идея создания большого историко-культурного центра официально стало известно 23 августа во время сургутской итоговой форсайт-сессии «Югра-2024». О масштабном проекте тогда рассказал председатель комитета культуры и туризма Сургутской администрации Владимир Фризен.

Однако первые разговоры об «Окружном Комплексе Истории и Культуры», как он официально называется, начали ходить за несколько недель до официального анонса. Тогда же стало известно, что в администрации уже некоторое время собирается группа общественников для обсуждения проекта. Среди инициаторов значатся известные в Сургуте люди. Это и директор филармонии Яков Черняк, и депутаты городской думы Ольга Леснова и Алексей Кучин, и руководители общественных организаций города.

В беседах с ее участниками начали всплывать первые подробности. В частности, разместить центр предлагалось на большой площади в цокольном этаже жилого комплекса «Возрождение» (эту информацию порталу siapress.ru подтвердили в администрации города).

Помимо этого, под одной крышей предполагалось объединить разные культурные и музейные организации Сургута (в их числе назывались галерея «Стерх» и культурный центр «Порт»). Главным же в «Окружном Комплексе Истории и Культуры» должен стать виртуальный музей.

Фото: vn.ru

Пример высокотехнологичного парка-музея «Россия – Моя история»

«Этот проект может стать частью новой стратегии перезапуска учреждений культуры, которые сделали бы их более доступными для жителей округа», – заявил на форсайт-сессии Владимир Фризен.

При этом в администрации предлагали выкупить цокольный этаж у «Северстроя», которому принадлежит здания, что называется, «под ключ» – вместе с отделкой и поставленным оборудованием. По информации источников siapress.ru, которые принимали участие во встречах в администрации, приблизительная стоимость такого проекта может составить около трех миллиардов рублей.

Такого количества свободных денег у городского бюджета нет, поэтому за помощью придется обращаться в округ, или даже к федеральным властям. Это подтверждают и в администрации Сургута, указывая при этом, что форма собственности (аренда или покупка помещения) еще не определена, а значит, о точной сумме затрат говорить пока рано.

Создание такого центра может стать толчком в культурном развитии восточных районов города, с чем сейчас наблюдаются определённые проблемы. Инфраструктура банально не поспевает за активной жилой застройкой. Однако речь идет об историков-культурном центре окружного значения, и к этой идее есть претензии.

Почему именно «Возрождение»? В городе есть множество пустующих зданий (то же здание «Газпром Переработки»), но выбран был довольно неочевидный вариант.

Фото: Алексей Андронов

В том же «Возрождении» уже находится «Кванториум», и с появлением историков-культурного комплекса в этом районе может возникнуть проблема с автомобильным трафиком и нехваткой парковок.

Фото: vk.com/id401377407

Не поможет и продолжение улицы Геологической до Югорского тракта, проект которой «Северстрой уже передал в городскую администрацию. Учитывая многочисленные слухи вокруг финансовых неурядиц «Северстроя», стойкое желание использовать именно их помещение может вызвать подозрение в использовании административного ресурса для спасения девелопера.