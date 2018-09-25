​Дуэль не для генерала

В начале сентября глава Росгвардии Виктор Золотов предложил Алексею Навальному выйти на дуэль.

Большая часть голосующей аудитория портала siapress.ru (75,9 процента) считает, что Золотов не должен был вызвать Навального на ринг. По их мнению, свою позицию генерал должен отстаивать в публичном споре или суде.

Противоположную сторону заняли 14,2 процента респондентов. Они уверены в том, что для своей защиты генерал может использовать любые средства. И выход на ринг правильное решение даже несмотря на превосходство в силе над противником.

Еще 9,9 процента участвующих в опросе не смогли определиться с вариантом ответа.

Напомним, буквально через пару дней после предложения Золотова провести дуэль один из депутатов Госдумы от ЛДПР разработал проект Дуэльного кодекса. Чуть позже ситуацию прокомментировала Росгвардия, где заявила, что все обращения и интервью директор Росгвардии делал исключительно по собственной инициативе.

Далее последовало требование к президенту Владимиру Путину от представителей партии «Яблоко». Он заявили, что Золотов должен уйти в отставку.