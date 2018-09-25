Сургуту нет пути на запад

Два дня пытаюсь выбраться из своего района по утрам. Да-да, из того самого, о котором сегодня все говорят, и где пробки 10 из 10 — от ж/д и до поворота на ул. Киртбая.

Первый раз (в прошлую пятницу) я вообще не поняла, что происходит. В шесть вечера я просто встала на выезде из-под моста на Грибоедовской развязке. Ни вперед, ни объехать. Честно говоря, подумала, что авария.

В понедельник утром я простояла в пробке в город 64 минуты. 64 минуты на преодоление одного километра трехсот метров! Обычно это 5-7 минут по свободной дороге; 20 — с обычным для этого отрезка загруженным трафиком.

Для тех, кто скажет «ходите пешком»: пешком — это через незастроенный пустырь, вдоль дороги, через несколько переходов, под мостом — самое то для утренней прогулки с ребенком в детский сад. Ну и еще на работу после этого нужно добираться.

Для тех, кто скажет «езжайте на автобусе»: автобусы стоят в той же пробке ровно таким же образом — выделенных полос у нас в городе не предусмотрено. Так что автобус, такси, машина — никакой разницы.

Сегодня, когда выезжала из двора, у меня был «чудесный» выбор: повернуть в пробку направо или в пробку налево. С одной разницей: налево — два ряда затора вместо одного. И если вчера по обочине ехать еще стеснялись, то сегодня решили, что стесняться не надо. Направо — та же история: ряд на обочине, ряд на полосе.

Все злючие, подрезают друг друга (машины, стоящие в правом ряду, который ведет на Нефтеюганку, пытаются попасть в центральный, чтобы поехать под мост). Мужчина из «Камри», вывалившись в открытое окно, орет на девушку из «Лады» — не давала перестроиться. Пассажиры выбегают из такси прямо среди пробки — 7:53.

Помнится, еще совсем недавно в городе с задором декларировали: мол, что нам этот центр! Сургут будет развиваться на Запад! Ну а я, пока стояла, планировала много написать о том, что на самом деле грозит этой части города в перспективе. Но тут, в общем, все просто: здоровой перспективы у этой территории при сегодняшнем положении дел нет, потому что:

1) С ж/д в город ведет одна дорога в две полосы — туда и назад. По информации одного из застройщиков, у Сургута имеется готовый проект магистрали как раз через 42-й микрорайон. Но чертежи остаются на бумаге уже лет пять, зато вот пробки успешненько материализовались;

2) Микрорайон можно объехать по Крылова с выездом на Аэрофлотскую, где у нас — правильно — все и без того стоит;

3) В микрорайоне ведется строительство сразу нескольких жилых комплексов: «Новые ключи», «Четыре сезона», «Уютный». «Салаир» строит дома на Усольцева, «Сибпромстрой» закончил строить целый комплекс домов; вдоль дороги на ж/д вырубили огромный кусок леса — то есть тоже будет стройка. Это означает ужасающе огромное количество семей и нереальный поток для двух въездов в город.

4) Кто из них строит детский сад, школу, больницу, дорогу? Прямо сейчас, в качестве правильного социально полезного обременения для застройщика? Правильно. Никто.

Плюс:

— в районе одна школа, где, как писали мои коллеги, уже учится в три раза больше детей, чем положено;

— в 42-м микрорайоне один детский сад. Конечно, поблизости есть еще. Но они рассчитаны на другие микрорайоны.

— в районе нет собственной поликлиники — обслуживают население либо поликлиника п. Юность, либо ГП 4, ну и офис врачей общей практики в «Александрии» для жителей 38-42 микрорайонов. И тут снова — доехать еще надо. Боюсь прикидывать, сколько оттуда на вызов будет ехать врач…

Итого: все дома в районе — высотки, все дороги в районе — двухполоски, одна школа, один сад. Хорошая такая перспектива. Сразу видно — планированием территории занимались профессионалы.