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Сургуту нет пути на запад

Два дня пытаюсь выбраться из своего района по утрам. Да-да, из того самого, о котором сегодня все говорят, и где пробки 10 из 10 — от ж/д и до поворота на ул. Киртбая.

Первый раз (в прошлую пятницу) я вообще не поняла, что происходит. В шесть вечера я просто встала на выезде из-под моста на Грибоедовской развязке. Ни вперед, ни объехать. Честно говоря, подумала, что авария.

В понедельник утром я простояла в пробке в город 64 минуты. 64 минуты на преодоление одного километра трехсот метров! Обычно это 5-7 минут по свободной дороге; 20 — с обычным для этого отрезка загруженным трафиком.

Для тех, кто скажет «ходите пешком»: пешком — это через незастроенный пустырь, вдоль дороги, через несколько переходов, под мостом — самое то для утренней прогулки с ребенком в детский сад. Ну и еще на работу после этого нужно добираться.

Для тех, кто скажет «езжайте на автобусе»: автобусы стоят в той же пробке ровно таким же образом — выделенных полос у нас в городе не предусмотрено. Так что автобус, такси, машина — никакой разницы.

Сегодня, когда выезжала из двора, у меня был «чудесный» выбор: повернуть в пробку направо или в пробку налево. С одной разницей: налево — два ряда затора вместо одного. И если вчера по обочине ехать еще стеснялись, то сегодня решили, что стесняться не надо. Направо — та же история: ряд на обочине, ряд на полосе.

Все злючие, подрезают друг друга (машины, стоящие в правом ряду, который ведет на Нефтеюганку, пытаются попасть в центральный, чтобы поехать под мост). Мужчина из «Камри», вывалившись в открытое окно, орет на девушку из «Лады» — не давала перестроиться. Пассажиры выбегают из такси прямо среди пробки — 7:53.

Помнится, еще совсем недавно в городе с задором декларировали: мол, что нам этот центр! Сургут будет развиваться на Запад! Ну а я, пока стояла, планировала много написать о том, что на самом деле грозит этой части города в перспективе. Но тут, в общем, все просто: здоровой перспективы у этой территории при сегодняшнем положении дел нет, потому что:

1) С ж/д в город ведет одна дорога в две полосы — туда и назад. По информации одного из застройщиков, у Сургута имеется готовый проект магистрали как раз через 42-й микрорайон. Но чертежи остаются на бумаге уже лет пять, зато вот пробки успешненько материализовались;

2) Микрорайон можно объехать по Крылова с выездом на Аэрофлотскую, где у нас — правильно — все и без того стоит;

3) В микрорайоне ведется строительство сразу нескольких жилых комплексов: «Новые ключи», «Четыре сезона», «Уютный». «Салаир» строит дома на Усольцева, «Сибпромстрой» закончил строить целый комплекс домов; вдоль дороги на ж/д вырубили огромный кусок леса — то есть тоже будет стройка. Это означает ужасающе огромное количество семей и нереальный поток для двух въездов в город.

4) Кто из них строит детский сад, школу, больницу, дорогу? Прямо сейчас, в качестве правильного социально полезного обременения для застройщика? Правильно. Никто.

Плюс:

— в районе одна школа, где, как писали мои коллеги, уже учится в три раза больше детей, чем положено;

— в 42-м микрорайоне один детский сад. Конечно, поблизости есть еще. Но они рассчитаны на другие микрорайоны.

— в районе нет собственной поликлиники — обслуживают население либо поликлиника п. Юность, либо ГП 4, ну и офис врачей общей практики в «Александрии» для жителей 38-42 микрорайонов. И тут снова — доехать еще надо. Боюсь прикидывать, сколько оттуда на вызов будет ехать врач…

Итого: все дома в районе — высотки, все дороги в районе — двухполоски, одна школа, один сад. Хорошая такая перспектива. Сразу видно — планированием территории занимались профессионалы.


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Сегодня в 12:13, просмотров: 501, комментариев: 28


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Комментарии:
альберт леонов
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Сегодня в 12:49
Да ладно! Может не стоило квартиру покупать в том районе где нет нормального выезда, где школа одна и детские сады не в том количестве и не рядом с домом?
Ни кто никого насильно не заставляет жить там, где не комфортно.
Городские мужи тоже хороши, они думают не то и не тем местом, давая разрешение на строительство. Давали одни расхлебываются другие. И самому тоже надо иногда думать о себе, ходить на слушания публичные, выражать свое мнение а не сидеть на кухне и обсуждать. Карма такая в городе, негатива больше потому и мучаемся
Моби
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Сегодня в 13:14
Странно, что об этом задумываются НЕ до выбора жилья.
Будулай Алмазов
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Сегодня в 13:28
Вот купили люди квартиры за немалые деньги в Новин-квартале. Ждем жалостные вопли, что ближайшая школа возле площади нефтяников в НГДУ.
Редакция СИА-ПРЕСС альберт леонов
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Сегодня в 13:28
А где-то в новых жилых районах есть другая ситуация? На "Ауре", возле "Возрождения", во дворе "Жемчужины"? Сады, школы, парковки, развязки, детские площадки, прочая инфраструктура в изобилии? Именно эту территорию заявляли как перспективную для города - то есть планировали ее, скажем так, "заселять" и "осваивать". Планирование - он как раз вроде бы для того и есть, чтобы таких проблем у жителей, услышавших городские власти и купивших там жилье, не было. А тут планирование сбылось только в одной части - раздали землю под строительство и на этом все.
Кроме того, только в этом районе было жилье по приемлемой цене малой этажности с хорошей придомовой территорией. Вопрос транспортировки своей я тоже решила - есть авто. Вопрос парковки - тоже решен. Никаких претензий к валстям. Но пути в город нет.

Кстати, в защиту жителей микрорайона - население у нас весьма активно - из администраций, ук и прочих инстанций не вылезают. Добывают себе площадки детские сейчас, например, деньги собирают и т.п. Другое дело, какой эффект это имеет: например, вместо свотофора на выезде из двора - знак, этот выезд запрещающий. Так что я бы тут поспорила про "сидеть на кухне и обсуждать".
Сергей Б
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Сегодня в 13:33
В 70-е годы прошлого века в Мемфисе тоже так домов натыкали в одном квартале, чтобы низшие слои общества, состоящие из афроамериканцев, жильем обеспечить. Это, как средний класс в Сургуте. Тоже коллапс получился. Через пять лет снесли.
альберт леонов Редакция СИА-ПРЕСС
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Сегодня в 13:40
Ещё раз повторю, ни кто под дулом пистолета, не заставлял покупать там, где не комфортно жить! И это не вина остальных жителей города и не их проблема. На выборы ходить надо, выбирать тех кто достоин а не за кого сказано!
Сергей Б альберт леонов
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Сегодня в 13:46
Весь негатив от многоэтажных муравейников. Особенно от тех, которые из тонких панелей лепят. А кто запустил эти муравейники в город и продажи раскрутил? А тот, кому цифры по квадратным метрам нужны были, чтобы отчитаться перед кремлем по обеспечению населения жильем. Вот и вся карма.
Сергей Б
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Сегодня в 13:57
Опять же, америкос один, который в США коттеджи на поток поставил, сказал: если у человека есть свой дом, то он не пойдет в коммунисты и на митинги, в своем доме он всегда найдет чем заняться. Вот ничему администрацию примеры в других странах не учат. Понаставили бы коттеджей и никаких митингов, тишь да благодать. Кони пьяны, хлопцы запряжены.
Вольдемар Моби
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Сегодня в 14:23
Про выбор жилья расскажи тем кто с 80-х на Пиксе живет, они то чем виноваты?
Вольдемар Будулай Алмазов
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Сегодня в 14:24
Зиккурат на Геологов, та же песня
444 альберт леонов
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Сегодня в 14:29
На выборы без выбора ходить, куда тех, кто достоин, власть не допускает? Чтобы что? Явку всяким подлецам накрутить и ничего не изменить?
Вольдемар
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Сегодня в 14:31
Яна всё правильно написала. Уточню-Сибпромстрой в 38мкрн с прошлого года приступил к строительству школы и сада, через год закончит, что в принципе разумно, учитывая что только 2 дома из 7 сданы в эксплуатацию и относительно заселены
Вольдемар 444
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Сегодня в 14:37
ЛДПР в двух регионах своего губера получила! Начало конца ЕР, так сказать. А вы продолжайте разговаривать с диваном и мечтать о розовых единорогах
альберт леонов 444
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Сегодня в 14:47
Когда сказать нечего и надо оправдать свою лень, тогда выбирать не из кого ...
Dochimacho альберт леонов
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Сегодня в 14:47
люди покупают что дешевле, в том числе и по льготным программам. А это только новостройки. А новостройки все такие. Со своими деньгами мало кто в уме в новостройки залезет. Уж лучше мосики и ленпроекты с их инфраструктурой. Такая же ситуация, кстати, и в Тюмени. Пробки и малая доступность социальных благ формируется в зонах новостроек.
альберт леонов Сергей Б
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Сегодня в 14:48
Все верно, главный мучитель это градоначальник вкупе с администрацией города
альберт леонов Dochimacho
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Сегодня в 14:49
Кто заставляет? Кто тот, кто дуло к виску представляет человека заставляя его покупать? Нет такого! Сами покупают и сами потом начинают возмущаться!
444 альберт леонов
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Сегодня в 15:17
А мне нравится, как вы, Альберт, раз за разом встаете на защиту власти от справедливых упреков граждан. Снова и снова с упорством, достойным лучшего применения, перекладываете ответственность с тех, кто не исполняет свои служебные обязанности, а то и преступает закон, открыто ворует или разбазаривает деньги налогоплательщиков, просто издевается над жителями города и страны, на плечи граждан, которым эта же власть заткнула рот, отменила выборы, которыми просто помыкает. Несете какую-то чушь про ничего не решающие "общественные слушания", о которых стараниями той же власти знать никто не знает кроме вас. Про "выбор тех, кто достоин", прекрасно понимая, что именно их в первую очередь и отсеивают, лишают финансирования, им запрещают агитацию, на пушечный выстрел не подпускают к СМИ. Каждый раз заводите свою циничную песню: "вы сами виноваты! Власть тут невиновная!" Стараетесь изо всех сил. Видно, к новому гранту...
444 альберт леонов
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Сегодня в 15:19
Когда власть сама отбирает себе "конкурентов", тогда выбирать не из кого "тех, кто достоин", как вы говорите. Когда "коммунисты" на потеху публике выдвигают кандидатом в Президенты мильёнэра, который узнает о своем выдвижении за месяц до выборов и никакой кампании не ведет. Когда кандидат в губернаторы от коммунистов первым делом заявляет, что "будет продолжать политику Путина", вот тогда действительно выбирать не из кого. Я уж не говорю про клоунов Жириновского и прочих, которых власть регистрирует для массовости, всяких собчачек и "коммунистических коммунистов России" - спойлеров КПРФ. Этого может не понимать только откровенный .......
альберт леонов 444
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Сегодня в 15:22
Разговор не о чем ....
444 альберт леонов
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Сегодня в 15:31
Отчего же? Как раз о главном, о том, что любая не подконтрольная народу власть у вас всегда невиновная выходит. Почему-то... Ну, так, немного начальники недосмотрели, пожурить их чуток можно ласково, но люди-то, люди у вас просто ничего не понимают, ничего не хотят, всегда все неправильно делают. Глупы, ленивы. Донимают бедных Больших Начальников своими заботами-хлопотами... На выборы без выбора, на которых ничего не решается, не желают ходить. Не там и не то покупают. Не туда ездят. Не на то деньги тратят. Бяки-буки какие... Странная какая-то закономерность у вас наблюдается...
Мудрец
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Сегодня в 15:41
"Дан приказ: ему - на запад,"
Ей - в другую сторону..."
Никто не заставляет, конечно, там покупать, а что делать, если по финансам иных вариантов просто нет. Хорошо, когда можешь позволить по деньгам себе купить где-то в центре. Но сколько сейчас таких людей, кто это может себе позволить?
Вольдемар Мудрец
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Сегодня в 15:46
Во-во, чтоб такой фигни не было, в депутаты надо выбирать не богатеньких буратин из долины нищих, а нормальных кандидатов, которые знают о проблемах народа не из анекдотов
Вольдемар
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Сегодня в 15:49
Сколько шума и оваций было когда Шувалов чиновников со служебных машин на такси пересадил)) следующий шаг переселить их в Новые ключи, Ауру и Возрождение, тогда глядишь и пробки поменьше станут, и ржавые маршрутки заменят на комфортабельный транспорт для перевозки человекоа и соцобъекты станут обязательными в плане застройки новых микрорайонов
444 Вольдемар
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Сегодня в 15:50
А-а-аааа!!! Клоуны Жириновского прикончат партию Путина! Умора!!! А-а-а-а-а-а!!! Держите меня семеро
Довели народ до того, что назначенные и поддержанные Путиным кандидаты уже проигрывают никому не известным специально властью же и отобранным петрушкам, у которых на лбу написано: "Спойлер".
Вольдемар 444
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Сегодня в 15:55
"если ты не можешь предотвратить безобразие, нужно его возглавить" Вперед))
Марина Соболевская Сергей Б
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Сегодня в 16:36
Сергей, строительство коттеджей в Америке на поток поставил вовсе не америкос, а наш, русский еврей Левит. Это так, к слову. Под Нью-Йорком Левиттаун- пригород из малоэтажек. Там таких проблем СОВСЕМ нет. Школы, детсады, спортзалы и прочие соцобъекты буквально в шаговой доступности. А вот все гипермаркеты, мэрии и офисы - в самом городе. Туда, правда, можно ездить еще и на круглосуточном метро. Да, и автобаны там - несбыточная мечта россиян.А мы привыкли к дуракам и ворам во власти, к отсуктствию не только дорог, но и всего, что делает жизнь более-менее комфортной. А жилье там действительно покупали, исходя из стоимости квадрата. Вот и маются люди..
444 Вольдемар
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Сегодня в 17:36
Нет-нет! Будет как в 1917-м. Возглавят те, о ком мы сегодня вообще не слышим, о ком не говорим. Власть, как тогда, так и сегодня, сделала для этого все. В искусственно устроенном Путиным за последние 18 лет политическом вакууме такое вылезет, что бандитское ЛДНР покажется раем... Я так думаю.

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