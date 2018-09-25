Уроки русского

Перед началом учебного года невероятно актуальной стала не только тема с перенаселением сургутских школ, но и вопрос обучения детей-мигрантов. Главный аргумент возмущенных — то, что и без того загруженным учителям приходится работать по разным программам, останавливаться и дополнительно объяснять материал ребятам, не владеющим языком.

Услышав такое мнение, я очень удивилась. В начальной школе, когда в моем классе появилась новенькая — Маша из Молдавии, учитель никогда не останавливал из-за нее урок. «У меня был небольшой лексикон, а письменную русскую речь я совсем не знала. Но через год-другой я сократила отставание от одноклассников, — вспоминает девушка. —

Первые три месяца были самыми тяжелыми: каждый день я занималась сама или с репетитором. Когда не получалось, я плакала, но мама успокаивала и снова отправляла за книги.

Очень помогало, что родители говорили дома на русском и то, что быстро появились друзья, которые поддерживали меня». Сейчас Маша владеет тремя языками: румынским, русским и немецким на высоком уровне и учится на экономиста. Языковой барьер, который ей пришлось преодолеть, девушка теперь воспринимает как одну из школьных трудностей.

Возвращаясь к теме, хочу рассказать о школе № 9, расположенной в районе ЖД. В Сургуте, говоря о не владеющих русским языком детях, часто ссылаются именно на это учреждение. Классный руководитель первого «Л» класса Ольга Лихачева объяснила, что возмущение сильно преувеличено, а если проблема и существует, то она решается в ходе учебного процесса. «Судя по моей практике обучения детей, не говорящих по-русски, могу сказать — словарный запас ко второму-третьему классу у них больше, чем у носителей языка. Но это зависит от того, занимаются ли и говорят на русском языке дома, — отмечает опытный классный руководитель.

— Не все родители хорошо говорят по-русски. Обычно один из членов семьи — мама или папа — выступает переводчиком для второго, или приглашают человека со стороны, например бабушку».

Педагог объяснила и то, что под трех-четырех детей, которые плохо говорят по-русски, не подстраиваются, но проявляют повышенное внимание. Иногда нужны консультации после уроков, но непонятные темы встречаются всем школьникам. «На родительских собраниях я даю совет общаться с детьми на русском языке чаще, ведь так они гораздо быстрее адаптируются».

Директор школы № 9 Елена Дорохина рассказала, что на базе учреждения организованы даже дополнительные уроки для желающих позаниматься русским языком. Еще она пояснила, что плохо говорящих ребят не много, и со всеми ними работают внеурочно.