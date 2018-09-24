16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  66,1594   EUR  77,6844  

Развивайся и экономь

snta.ru
snta.ru

По закону трудоустроенные россияне могут ежегодно получать налоговый вычет: имущественный (покупка или продажа недвижимости, транспорта и прочее) и социальный (за лечение, обучение, благотворительность и так далее).

Корреспондент СИА-ПРЕСС решил разобраться, за какое обучение можно вернуть часть денег, и как это сделать.

За какое обучение можно получить налоговый вычет?

Вернуть часть потраченных денег может человек, который оплатил:

1.Свое обучение (высшее или средне-специальное) по любой форме обучения, а также обучение в учреждениях допобразования для взрослых (курсы повышения квалификации, школы изучения иностранных языков, автошколы и тому подобное);

2.Обучение по очной форме своих детей не старше 24 лет;

3.Обучение по очной форме своих полнородных или не полнородных братьев или сестер не старше 24 лет;

4.Обучение по очной форме своего опекаемого подопечного не старше 18 лет. А также аналогичное обучение бывшего опекаемого до 24 лет.

Важно:

  • Вычет можно будет получить только если у образовательного учреждения имеется официальный статус учебного (есть лицензия или иной подтверждающий документ).
  • Вычет также можно получить за расходы на обучение в лицензированных детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования детей.
  • Образовательные организации могут быть государственными, частными и иностранными.
  • Платежные документы должны быть оформлены на того, кто планирует получить вычет.

Какие документы нужны?

Документы из списка необходимо подать в налоговую, при этом с собой нужно захватить не только копии, но и оригиналы.

  • Заполненная налоговая декларация по форме 3-НДФЛ по окончании года, в котором было оплачено обучение;
  • Справка 2-НДФЛ с работы;
  • Копия договора с образовательным учреждением, где должны быть указаны реквизиты лицензии, либо отдельно копию лицензии;
  • Допсоглашение к договору, если была изменена изначальная стоимость обучения;
  • В случае возврата части средств за обучение своего ребенка/подопечного /брата: справка, подтверждающая очную форму обучения в соответствующем году; свидетельство о рождении; документы, подтверждающие факт опекунства или попечительства, или родство с братом или сестрой.
  • Копии платежных документов

Кстати

Получить налоговый вычет за обучение можно не только за текущий год, но и за два предыдущих (по истечении трех лет возврат невозможен).

50 тысяч рублей в год — максимальная сумма расходов на обучение своих или подопечных детей, которая будет учитываться при расчете суммы вычета. И 120 тысяч — если траты связаны с собственным образованием, либо обучением братьев и сестер.

Пример

Жительница Сургута получила за год по справке 2-НДФЛ 203 тысячи рублей. Удержанные налоги — 26 390 рублей.

За свое обучение в автошколе она заплатила 33 тысячи рублей. Налоговый вычет в этом случае составит 4290 рублей.

За очное обучение своей дочери в университете она за год заплатила 108 тысяч рублей. Налоговый вычет будет рассчитываться из максимальных 50 тысяч, и составит 6,5 тысяч рублей. (Если бы обучение, например, оплачивал брат студентки, вычет составил бы 14 040 рублей).

Итого сургутянка может вернуть 10 790 рублей.

Кстати, по данным Сургутской ИФНС, сургутяне подали 31 122 декларации за 2017 год для получения социальных вычетов. Сколько из них за обучение, к сожалению, определить невозможно.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:02, просмотров: 128, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Развивайся и экономь

Развивайся и экономь
Получаем налоговый вычет за обучение
Лилия Сулейманова Сегодня в 16:02
127 0
​Яков Черняк: «Фарерские острова уже создали здесь свой фан-клуб»

​Яков Черняк: «Фарерские острова уже создали здесь свой фан-клуб»
Интервью с директором Сургутской филармонии — о грядущем фестивале искусств «60 параллель»
Артем Мазнев, Надежда Макаренко Сегодня в 15:28
160 1
​Сургутяне очень беспокоятся из-за девальвации рубля

​Сургутяне очень беспокоятся из-за девальвации рубля
Константин Шперлинг Сегодня в 14:53
149 0
Молодых людей нужно учить исламу под присмотром на местах

Молодых людей нужно учить исламу под присмотром на местах
Верховный муфтий Сирии обсудил с местными имамами и представителями национально-культурных объединений вопросы воспитания молодежи
Лилия Сулейманова Сегодня в 10:37
282 5
«СеверСтрой»: у нас все хорошо

«СеверСтрой»: у нас все хорошо
Сургутский застройщик рассказал о будущем компании
Анастасия Якупова 23 сентября в 13:00
2166 2
Скончался первый главный архитектор и Почетный гражданин Сургута Виктор Унжаков

Скончался первый главный архитектор и Почетный гражданин Сургута Виктор Унжаков
Похороны состоятся во вторник, 25 сентября
Редакция СИА-ПРЕСС 22 сентября в 15:21
1341 0
​«Такую рыбку вы в магазине не найдете» // ФОТО

​«Такую рыбку вы в магазине не найдете» // ФОТО
Комбинат школьного питания показал родителям, что едят их дети
Анастасия Якупова 21 сентября в 17:21
1179 5
​Классика не для детей? // ИНФОГРАФИКА

​Классика не для детей? // ИНФОГРАФИКА
Читатели siapress.ru высказали свое мнение о возрастном запрете на классическую литературу
Константин Шперлинг 21 сентября в 17:15
781 12
Кардиолог Елена Милованова: «В России показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний почти в 2,5 раза выше, чем в Югре»

Кардиолог Елена Милованова: «В России показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний почти в 2,5 раза выше, чем в Югре»

Интервью с врачом Окружного кардиодиспансера о сохранении здоровья сердца
Анастасия Якупова 21 сентября в 10:33
399 1
​ВС не считает «лайки» и «репосты» поводом для уголовных дел. Но судебную практику это не изменит

​ВС не считает «лайки» и «репосты» поводом для уголовных дел. Но судебную практику это не изменит
«Это - легкий способ сделать статистику»
Анна Богдевич 20 сентября в 15:25
547 3
Газпром VS сургутские дачники. Раунд четвертый

Газпром VS сургутские дачники. Раунд четвертый

Судебные качели пока на стороне властей и жителей Сургута, но ситуация может измениться
Артем Мазнев 20 сентября в 13:17
1310 2
Оксана Макеева: «Викторины закончились, теперь – творческие конкурсы»

Оксана Макеева: «Викторины закончились, теперь – творческие конкурсы»
Директор Центра «Открытый регион» - о продолжении цикла мероприятий к юбилею Югры
Марина Романова 20 сентября в 08:58
336 3
По Сургуту ходят слухи об эпидемии менингита, которые никто не торопится опровергнуть

По Сургуту ходят слухи об эпидемии менингита, которые никто не торопится опровергнуть
Анастасия Семихатских 19 сентября в 16:39
913 2
​Александра Жемчугова: «Макс Фадеев - гений, но человек сложный»

​Александра Жемчугова: «Макс Фадеев - гений, но человек сложный»
Покоряющая российскую эстраду певица из Сургута рассказала об участие в популярном шоу, работе с известным продюсером и новом образе Garuda
Евгения Гладущенко 19 сентября в 15:11
661 0
Иди и смотри: дороги к школам за лето не стали безопаснее

Иди и смотри: дороги к школам за лето не стали безопаснее
Депутаты Сургута вернулись к парламентской работе. Что решили на первой встрече
Артем Мазнев 19 сентября в 15:06
506 2
​Ждать у морга погоды

​Ждать у морга погоды
Бюро судмедэкспертизы уже 20 лет воюет с бюрократией. И безнадежно ей проигрывает
Анастасия Семихатских 19 сентября в 07:56
816 3
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика