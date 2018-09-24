Развивайся и экономь

По закону трудоустроенные россияне могут ежегодно получать налоговый вычет: имущественный (покупка или продажа недвижимости, транспорта и прочее) и социальный (за лечение, обучение, благотворительность и так далее).

Корреспондент СИА-ПРЕСС решил разобраться, за какое обучение можно вернуть часть денег, и как это сделать.

За какое обучение можно получить налоговый вычет?

Вернуть часть потраченных денег может человек, который оплатил:

1.Свое обучение (высшее или средне-специальное) по любой форме обучения, а также обучение в учреждениях допобразования для взрослых (курсы повышения квалификации, школы изучения иностранных языков, автошколы и тому подобное);

2.Обучение по очной форме своих детей не старше 24 лет;

3.Обучение по очной форме своих полнородных или не полнородных братьев или сестер не старше 24 лет;

4.Обучение по очной форме своего опекаемого подопечного не старше 18 лет. А также аналогичное обучение бывшего опекаемого до 24 лет.

Важно:

Вычет можно будет получить только если у образовательного учреждения имеется официальный статус учебного (есть лицензия или иной подтверждающий документ).

Вычет также можно получить за расходы на обучение в лицензированных детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования детей.

Образовательные организации могут быть государственными, частными и иностранными.

Платежные документы должны быть оформлены на того, кто планирует получить вычет.

Какие документы нужны?

Документы из списка необходимо подать в налоговую, при этом с собой нужно захватить не только копии, но и оригиналы.

Заполненная налоговая декларация по форме 3-НДФЛ по окончании года, в котором было оплачено обучение;

по окончании года, в котором было оплачено обучение; Справка 2-НДФЛ с работы;

Копия договора с образовательным учреждением, где должны быть указаны реквизиты лицензии, либо отдельно копию лицензии;

Допсоглашение к договору, если была изменена изначальная стоимость обучения;

В случае возврата части средств за обучение своего ребенка/подопечного /брата: справка, подтверждающая очную форму обучения в соответствующем году; свидетельство о рождении; документы, подтверждающие факт опекунства или попечительства, или родство с братом или сестрой.

Копии платежных документов

Кстати

Получить налоговый вычет за обучение можно не только за текущий год, но и за два предыдущих (по истечении трех лет возврат невозможен).

50 тысяч рублей в год — максимальная сумма расходов на обучение своих или подопечных детей, которая будет учитываться при расчете суммы вычета. И 120 тысяч — если траты связаны с собственным образованием, либо обучением братьев и сестер.

Пример

Жительница Сургута получила за год по справке 2-НДФЛ 203 тысячи рублей. Удержанные налоги — 26 390 рублей.

За свое обучение в автошколе она заплатила 33 тысячи рублей. Налоговый вычет в этом случае составит 4290 рублей.

За очное обучение своей дочери в университете она за год заплатила 108 тысяч рублей. Налоговый вычет будет рассчитываться из максимальных 50 тысяч, и составит 6,5 тысяч рублей. (Если бы обучение, например, оплачивал брат студентки, вычет составил бы 14 040 рублей).

Итого сургутянка может вернуть 10 790 рублей.

Кстати, по данным Сургутской ИФНС, сургутяне подали 31 122 декларации за 2017 год для получения социальных вычетов. Сколько из них за обучение, к сожалению, определить невозможно.