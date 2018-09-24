Прочитала мнения Маргариты Стройновой о доли дольщиков и Анастасии Семихатских о проблемах многодетных семей. И хочу сказать - девочки, вы не правы.

И дело не в моем социальном статусе. Я не дольщица, живу в собственной квартире в новом доме, у семьи - дача, две машины. Ипотеки и кредитов - нет. Ребенок - один. Из запланированного пополнения - бульдог, если согласится кот.

Но такой, казалось бы, трезвый подход, который высказываете вы, показывает очень глубокую проблему нашего общества.

Тем, кто оказался по другую сторону, сложно вам что-то противопоставить. Что ответить на вполне резонное «надо было думать, куда деньги вкладываешь» или «надо было думать, как детей растить будешь, прежде чем рожать»? Даже попытка парировать, скорей всего, завершится эмоциональным «нам должны», потому что нервы и без того на пределе.

Одни вложили деньги в долевое строительство, а компания прогорела. Они остались ни с чем. Сейчас кусают локти, мечтают вернуть время вспять и не совершать глупого поступка. Но такие мечты ни к чему не приведут. И то, что они обращаются к помощи властей, - единственный доступный вариант, хоть и призрачный, разрешить ситуацию в свою пользу.

...ребята, вы - бизнес, а в цивилизованном обществе коммерсанты несут некую ответственность и социальную нагрузку. А не просто заносят корзины и по-родственному договариваются.

И они имеют на это право. Потому, что государство, разрешая долевое строительство, должно было продумать процедуру так, чтобы она работала с наименьшими угрозами без угроз для людей. Придумать сразу. А не просто создавать комфортные условия для бизнеса, о котором наши чиновники итак не забывают (если речь, конечно, не о малом бизнесе).

Дольщики, как правильно уже было отмечено, рискуя своими деньгами, создали на рынке условия для снижения цен на «квадраты». После роста обманутых Минстрой ужесточает контроль за стройкой, меняется система финансирования. И застройщики сразу надули губы и предупредили: «Ждите роста цен на жилье». Ну, как бы, ребята, вы - бизнес, а в цивилизованном обществе коммерсанты несут некую ответственность и социальную нагрузку. А не просто заносят корзины и по-родственному договариваются.

...не их вина, что в России два работающих взрослых человека могут себе позволить взять в кредит только трущобы.

Другие захотели иметь большую семью. Вряд ли это было так:

- Ну что, дорогая, пошли плодить нищету?

- Пошли любимый, а потом квартирку с города стрясем!

Наверняка, эта самая Анна, имя которой изменено, и ее супруг исходили из того, что они оба работают, что им хватит сил и ресурсов прокормить своих детей. Они купили ту квартиру, которую могли себе позволить. И не их вина, что в России два работающих взрослых человека могут себе позволить взять в кредит только трущобы.

Сейчас их дом сносят, и да - город должен о них позаботиться. Я не говорю о том, что им должны выдать 4-комнатную квартиру за бюджетный счет. Но, наверняка, этот дом сносят в чьих-то бизнес-интересах. И чиновник должен обязать предпринимателя взять эту соцнагрузку на себя. Решить проблему вполне возможно. В идеальном варианте - покупка квартиры (не закатывайте глаза), тоже приемлемо - предоставление семье посильного кредита или рассрочки.

Поддерживать многодетных надо. Не ради них даже. Просто ради будущего своих немногочисленных детей и внуков. Сегодня нам повысят пенсионный возраст, в том числе и потому, что в стране некому работать. Завтра из-за того, что мы не слишком-то стремимся рожать, нашим внукам вообще могут отменить любимые социальные выплаты.

Было бы не плохо исходить из того, что та социальная ответственность перед людьми, которую готовы на себя брать власти всех уровней - маркер развития государства. И говорить о том, что я не хочу, чтобы выплаченные мной налоги тратились на решение проблем других...

Повторяя эту чиновничью мантру «сами создали проблему - сами решайте», мы позволяем административной машине спокойно умыть руки и закрыться в своих кабинетах, распределяя бюджеты и налоговую нагрузку, в чьих-то там интересах. Точно не в наших.

В любом случае, у одних проблем всегда будет больше, чем у других. Попытка всем дать поровну уже была, но что-то пошло не так. Вообще не решать проблемы тех, кто нуждается? Это, кажется, тоже проходили. Но тогда нам, всем таким умным, успешных, в белых пальто, надо быть готовыми к росту нищеты вокруг, преступности, переполненности детских домов, а в результате - общему падению уровня жизни.

Почему-то мы вполне умеем жалеть бедных сирот и бомжей. Но проявить сочувствие к равному по социальному статусу, оказавшемуся в затруднительном положении - нам не свойственно.

И самое ужасное, что мы потакаем власти в нежелании брать на себя ответственность за людей, которые платят налоги, из которых платится им зарплата. Повторяя эту чиновничью мантру «сами создали проблему - сами решайте», мы позволяем административной машине спокойно умыть руки и закрыться в своих кабинетах, распределяя бюджеты и налоговую нагрузку, в чьих-то там интересах. Точно не в наших. Потому что, если моя «трешка» сгорит в тот же день, когда на УЗИ мне скажут, что я беременная тройней, я останусь бездомной и многодетной. А мне те, с кем совсем недавно я была наравне, скажут: «Ну что ты, милочка, страховаться надо было. И не рожала бы ты пачками, раз жить негде».

Пойду - застрахую квартиру. Сама себя напугала.