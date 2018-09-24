​Сургутяне очень беспокоятся из-за девальвации рубля

Портал siapress.ru провел опрос среди своих читателей, в ходе которого выяснил, что многие из них обеспокоены девальвацией рубля.

О сильном беспокойстве заявили 57,4 процента опрошенных еще 23 процента заявили о том, что девальвация их беспокоит, но не сильно.

Противоположную позицию заняли 10,9 процента респондентов, которые рады этому.

Не смогли определиться с ответом 8,7 процента участвующих в опросе.