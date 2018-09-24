​Сургутяне очень беспокоятся из-за девальвации рубля

Портал siapress.ru провел опрос среди своих читателей, в ходе которого выяснил, что многие из них обеспокоены девальвацией рубля.
О сильном беспокойстве заявили 57,4 процента опрошенных еще 23 процента заявили о том, что девальвация их беспокоит, но не сильно.
Противоположную позицию заняли 10,9 процента респондентов, которые рады этому.
Не смогли определиться с ответом 8,7 процента участвующих в опросе.
Зачем родителям нужно вкладываться в развитие детей, расскажет директор центра KIDS PLANET Дмитрий Галицкий // ONLINE 27 сентября в 10.00