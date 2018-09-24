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Молодых людей нужно учить исламу под присмотром на местах

Во время своего визита в Сургут верховный муфтий Сирии Ахмад Бадр эд-Дин Хассун провел встречу с югорскими имамами и представителями национально-культурных объединений.

На мероприятии обсуждалась политическая ситуация в России и Сирии, но главной темой беседы стал вопрос правильного религиозного воспитания молодежи.

Напомним, священнослужитель прибыл в Югру с духовной миссией.

Важность события отметил присутствующий на встрече глава Сургута Вадим Шувалов: «На протяжении многих веков в Сирии царит мир между людьми разных национальностей, мусульманами и христианами, и для нас это пример. Вы живете в мире и согласии, — подчеркнул градоначальник. — Хочу отметить, что в и Сургуте проживает более 100 разных национальностей. Благодаря тому, что мы все вместе встречаемся, работаем, у нас созданы координационные советы, на протяжении уже 20 лет работы этого механизма мы живем дружно. Надеюсь, что эта встреча еще больше нас объединит».

Ахмад Бадр эд-Дин Хассун рассказал, что считает, что в нашем округе есть богатство, которое более ценно, чем нефть. Это люди: «В Югре живут люди, представляющие все регионы России. Хотел бы всех вас попросить, особенно имамов и хатыбов, и представителей христианских конфессий: развивайте эту страну, этот регион».

Лидер сирийских суннитов также рекомендовал всем присутствующим священнослужителям обратить свое пристальное внимание на тех россиян, которые сейчас возвращаются в страну из Сирии через Турцию. По его словам, эти люди раньше были боевиками, жили там со своими женами и детьми: «Я встречался с некоторыми, они сейчас чувствуют очень глубокую печаль. Потому что есть те, кто врал им, обманным путем вывез из России в Сирию, и отправил их на смерть», — рассказал Ахмад Бадр эд-Дин Хассун.

Он же отметил, что ему больно от того, что в некоторых странах СНГ до сих пор есть молодежь, которая встает на путь насилия.

Для того, чтобы искоренить экстремизм, главный муфтий Сирии призвал сохранять прежнюю свободу выбора вероисповедания в России. Гость подчеркнул, что его радует, что в мечетях страны он нередко видит такую картину, когда приверженцы разных направлений в исламе вместе молятся, и «никто ни с кем не конфликтует».

Аналогичную положительную тенденцию он смог наблюдать и во время своего чтения молитв в сургутской Соборной мечети, которую посещают приезжие из многих российских регионов: «Пожалуйста, сохраняйте эту свободу», — подытожил священнослужитель.

Присутствующие на встрече руководители и представители национально-культурных объединений Югры внимательно слушали главного муфтия Сирии и не преминули поблагодарить его за визит со столь важной миссией.

«Мы учтем ваши наставления. Будем работать со своими земляками, и в целом, чтобы показывать ислам в самом лучшем чистом виде. Максимально будем препятствовать радикальным идеологиям, — пообещал глава региональной общественной организации «Дагестанский национально-культурный центр ХМАО-Югры» Вагиф Абдуллаев. — Наше государство Россия все дало для того, чтобы мы — мусульмане жили комфортно, без притеснений. Ислам распространяется свободно, никаких препятствий нет».

Председатель Сургутской городской местной общественной организации «Чечено-Ингушский культурный центр «Вайнах» Бислан Махмудов поддержал своего коллегу: «Мы — общественные организации, занимаемся своим делом: находясь вдалеке от своей малой Родины сохраняем культуру, соблюдаем обычаи и традиции, и обязательно сохраняем родной язык. Мы мирно живем в Сургуте как браться и сестры, так как мы все дети Адама и Евы».

Имам-хатыб Ханты-Мансийска Рустам Аминов выразил надежду, что в Сирии вскоре смогут восстановить деятельность исламские институты и университеты, и югорские студенты смогут выезжать туда на обучение.

Ахмад Бадр эд-Дин Хассун в свою очередь сообщил, что российских учеников могут принять уже на следующий год: «В университетах Сирии обучались более ста национальностей из разных стран мира, и обучение для всех было бесплатное. Приезжайте и вы к нам. Уже можно готовить списки на следующий год».

Однако священнослужитель не рекомендовал отправлять на обучение в чужую страну маленьких детей и молодежь. Он посоветовал учить их на местах «под вашим присмотром», приглашая преподавателей.

Но людей более старшего возраста, которые хотели бы поступить в магистратуру или аспирантуру, в университеты Сирии готовы принять без проблем. Ахмад Бадр эд-Дин Хассун также сообщил, что надеется на то, что когда-нибудь и в Югре будут учиться сирийские студенты.

Напомним, Ахмад Бадр эд-Дин Хассун ранее уже встречался с губернатором Югры Натальей Комаровой в апреле, когда она находилась в рабочей поездке в Сирии (между округом и сирийской провинцией Хомс действует соглашение). Вторая встреча состоялась в Москве накануне приезда священнослужителя в Югру.

Фото предоставлено АУ «Открытый регион».


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Сегодня в 10:37, просмотров: 155, комментариев: 3


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 11:24
Молодых людей нужно учить. И все, точка. Давать им образование и возможность роста.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:05
Вот что, Шувалов прям так и сказал, что благодаря тому, что они работают, на протяжении уже 20 лет мы живем дружно? А до этого надо понимать российская территория была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и дух Путина носился над водою. А потом пришли они понастроили заводов, пароходов, создали армию и стали капиталистами кормильцами и защитниками. Вот чему с такими близорукими чиновниками можно научить молодых людей? Никакая религия не поможет.
Dylan
не нравится
Сегодня в 12:30
"Вы живете в мире и согласии" Шувалов выдал так выдал. Видимо российский самолет они сбили когда в зарницу играли. "российских учеников могут принять уже на следующий год" Нет уж, сначала в "зарницу" закончите играть.

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