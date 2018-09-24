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Сказка про Киркорова и Баскова

Милые бранятся только в «Ибице»: о дружбе звезд, «подсолнухах» Наташи Королевой и бешеном хайпе

Мама: Ты видела «Ибицу»?

Я: Не припомню, чтобы ездила на этот испанский остров.

Да ладно. Видела. Ту самую — от короля стразов и натурального блондина. И извинения за нее — тоже.

Вопреки моим ожиданиям, бурной реакции интернета и прочим запугивающим факторам, кровь из глаз не полилась, да и уши целы, несмотря на обсценную лексику. Пару раз чуть не вывернуло завтраком, но вообще — все нормально. Шутки ради замечу, что после «120 дней Содома» и «Зеленого слоника» это видео не так уж страшно.

Оно топорное и на грани, но на то и рассчитано, как мне кажется. Почему бы не привлечь к экранам внуков своих поклонниц, решили Басков и Киркоров. И привлекли. И вроде бы ингредиенты все подобраны верно, и градус треша соблюден, а получилось — как всегда — too much.

Почему как всегда? Очевидно, что наша зрелая, скажем так, эстрада впитывает западные тенденции и учится лавировать в изменившемся мире. И она прознала, что такое хайп. Но как это часто бывает, то «самое модное» и «на острие», что наши мастодонты перенимают у зарубежных коллег, вываливается на зрителя этаким первым блином — каким-то склизким и скомканным.

Яркая и смешная дружба звезд — это бесспорный тренд. Две знаменитости, совершающие безумные поступки, в разы усиливают производимое впечатление. Говоря терминами психологов, они создают двойной «эффект ореола» вокруг себя.

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек — яркий пример такого взаимодействия. Чего они только ни вытворяли… Однажды Бен принес Мэтта на эфир ток-шоу Джимми Кимелла…у себя под пиджаком.

И таких примеров действительно много. К чему это я? Да к тому, что Киркоров и Басков, похоже, очень трендовые ребята. Их поведение в передаче Урганта — развязное, демонстративное и забавное — иллюстрирует новый курс, взятый российской сценой.

Или не новый? Есть смутное ощущение, что в 90-е годы из телевизора на нас выпрыгивали не менее экстравагантные клипы и выступления звезд. Вспомните «Подсолнухи» и «Палочку-выручалочку» Наташи Королевой или «Серые глаза» Ирины Салтыковой. Или Укупника в женском платье в клипе «Я на тебе никогда не женюсь». Где-то недалеко разместилась экранизация песни «Войди в меня» от шальной императрицы Ирины Аллегровой.

Возможно, последние творения Филиппа и Николая действительно ранили их преданных фанатов, предлагавших даже лишить их звания народных артистов, однако не стоит забывать, что вы сами решаете, что вам смотреть и слушать. Если вам кажется, что ваш кумир упал на дно, то зачем прыгать туда вслед за ним и причитать? Информационное поле полно того, во что в «Ибице» вляпывается Басков. Ей богу! Что может быть проще, чем выключить то, что вам противно или оскорбляет, и насладиться, например, Рахманиновым?

Негодующие зрители могут рвать на себе волосы и упражняться в остроумных оскорблениях на предмет «двух веселых гусей», а у «того самого» клипа уже почти 12 миллионов просмотров. Что ж, милые бранятся только в «Ибице».


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Сегодня в 10:00, просмотров: 267, комментариев: 6


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Комментарии:
444
не нравится
Сегодня в 10:26
Боже ж ты мой... Надежда, берегите себя! Столько букв об этом зверинце. Да еще с серьезным разбором происходящего в клетках...

С другой стороны, знать назубок творчество "Укупника в женском платье" и Королевой-Салтыковой-Аллегровой. Я в восхищении!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 10:34
Вот эти бы 12 миллионов да в поле картошку собирать.
Сергей Б 444
не нравится
Сегодня в 10:37
Александр, ну чё там у вас в Москве коммунисты то победили? А то, может уже власть сменилась, а мы то в провинциях и не знаем.
444 Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:03
У нас в Хабаровском крае и Владимирской области победила ЛДПР клоуна Жирика. Кандидат от КПРФ должен победить в Хакассии.
Kirill Akincev
не нравится
Сегодня в 11:58
А мне понравилась "Ибица". Клип не очень, текста тоже не помню, но припев шикарен: "Ибица а! И биться сердце стало чаще..." Только у меня абсолютная ассоциация с клипом от "Ленинграда" (в исполнении детского хора) "Народная любовь". Там тоже припев шикарен: "Любит наш народ всякое говно, всякое говно любит наш народ..."
Сергей Б Kirill Akincev
не нравится
Сегодня в 12:59
Ну, у вас и предпочтения – любит наш народ всякое говно…

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