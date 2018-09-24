Сказка про Киркорова и Баскова

Мама: Ты видела «Ибицу»?

Я: Не припомню, чтобы ездила на этот испанский остров.

Да ладно. Видела. Ту самую — от короля стразов и натурального блондина. И извинения за нее — тоже.

Вопреки моим ожиданиям, бурной реакции интернета и прочим запугивающим факторам, кровь из глаз не полилась, да и уши целы, несмотря на обсценную лексику. Пару раз чуть не вывернуло завтраком, но вообще — все нормально. Шутки ради замечу, что после «120 дней Содома» и «Зеленого слоника» это видео не так уж страшно.

Оно топорное и на грани, но на то и рассчитано, как мне кажется. Почему бы не привлечь к экранам внуков своих поклонниц, решили Басков и Киркоров. И привлекли. И вроде бы ингредиенты все подобраны верно, и градус треша соблюден, а получилось — как всегда — too much.

Почему как всегда? Очевидно, что наша зрелая, скажем так, эстрада впитывает западные тенденции и учится лавировать в изменившемся мире. И она прознала, что такое хайп. Но как это часто бывает, то «самое модное» и «на острие», что наши мастодонты перенимают у зарубежных коллег, вываливается на зрителя этаким первым блином — каким-то склизким и скомканным.

Яркая и смешная дружба звезд — это бесспорный тренд. Две знаменитости, совершающие безумные поступки, в разы усиливают производимое впечатление. Говоря терминами психологов, они создают двойной «эффект ореола» вокруг себя.

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек — яркий пример такого взаимодействия. Чего они только ни вытворяли… Однажды Бен принес Мэтта на эфир ток-шоу Джимми Кимелла…у себя под пиджаком.

И таких примеров действительно много. К чему это я? Да к тому, что Киркоров и Басков, похоже, очень трендовые ребята. Их поведение в передаче Урганта — развязное, демонстративное и забавное — иллюстрирует новый курс, взятый российской сценой.

Или не новый? Есть смутное ощущение, что в 90-е годы из телевизора на нас выпрыгивали не менее экстравагантные клипы и выступления звезд. Вспомните «Подсолнухи» и «Палочку-выручалочку» Наташи Королевой или «Серые глаза» Ирины Салтыковой. Или Укупника в женском платье в клипе «Я на тебе никогда не женюсь». Где-то недалеко разместилась экранизация песни «Войди в меня» от шальной императрицы Ирины Аллегровой.

Возможно, последние творения Филиппа и Николая действительно ранили их преданных фанатов, предлагавших даже лишить их звания народных артистов, однако не стоит забывать, что вы сами решаете, что вам смотреть и слушать. Если вам кажется, что ваш кумир упал на дно, то зачем прыгать туда вслед за ним и причитать? Информационное поле полно того, во что в «Ибице» вляпывается Басков. Ей богу! Что может быть проще, чем выключить то, что вам противно или оскорбляет, и насладиться, например, Рахманиновым?

Негодующие зрители могут рвать на себе волосы и упражняться в остроумных оскорблениях на предмет «двух веселых гусей», а у «того самого» клипа уже почти 12 миллионов просмотров. Что ж, милые бранятся только в «Ибице».