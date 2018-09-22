Сконачался первый архитектор и почетный гражданин Сургута Виктор Унжаков

Сегодня на 80м году жизни скончался первый архитектор Сургута Виктор Иванович Унжаков, легенда строительной отрасли. Сургуту он отдал без малого 45 лет жизни.

Чтобы понять (вспомнить) масштаб его вклада в историю нашего города, его развитие, предлагаем почитать это интервью.

Похороны Виктора Ивановича состоятся во вторник, 25 сентября. Начало отпевания в часовне на городском кладбище в 11.30. Во сколько и где пройдет прощание с Почетным гражданином Сургута, СИА-ПРЕСС сообщит позже.