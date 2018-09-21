​«Такую рыбку вы в магазине не найдете» // ФОТО

Сургутский комбинат школьного питания «Фабрика-кухня» кормит 49 тысяч школьников. Накануне предприятие показало их родителям все тонкости работы компании.

Встреча началась с экскурсии по комбинату. Участники мероприятия увидели, где хранится мясо и рыба, оценили температуру холодильников и чистоту местных складов. Директор КШП Татьяна Свиязова заверяет:

Такую рыбку вы в магазине не найдете! Привозят ее специальным заказом прямиком из Мурманска.

Кроме того, родителям рассказали о лаборатории, где все продукты проходят тщательную проверку и отбор. Также сотрудники комбината продемонстрировали помещения, где готовится кондитерская продукция, склады, где хранят продовольствие, и цеха, где чистят и режут овощи. Родители увидели и технику по дополнительной очистке воды.

«Я довольна — отменные продукты, чистые цеха. Сомнений в качестве детских обедов нет», — отмечает одна из мам Наталья Клечкина-Юшкова.

После этого родители проследовали на дегустацию, чтобы стать участниками кулинарного совета. Им было необходимо оценить все представленные блюда по пятибалльной шкале.

«Такую форму встречи на «Фабрике-кухня» мы проводим ежегодно.

Этот вид взаимодействия — открытый кулинарный совет с родителями — позволяет утвердить меню, по которому школьники будут питаться весь год. А экскурсия поможет им оценить безопасность и качество продуктов, — рассказала директор департамента образования Сургута Анна Томазова. — Важно, что меню сбалансированное и полезное. Помимо вкусовых пристрастий учитывается и воспитание культуры здорового питания. Родители лучше знают предпочтения детей, и благодаря этому можно учесть все аспекты».





Ребенок Ирины Химич учится в гимназии Салахова. После дегустации она сдала анкету, где все блюда оценены на «отлично», а индейка запеченная с сыром и помидорами даже получила «5!». «Очень приятно удивлена чистотой. Также меня впечатлила дополнительная очистка воды, не знала, что такое используется, — рассказывает внимательная мама. — Большое разнообразие блюд в меню тоже порадовало, при этом все полезно, нет никаких колбас и сосисок. Мне кажется, что детям очень повезло, ведь повара учитывают их вкусы».

Выставленные оценки и замечания к блюдам комбинат школьного питания рассмотрит на специальной комиссии и исправит все нарекания, если таковые обнаружатся.