​Классика не для детей? // ИНФОГРАФИКА

В начале месяца в редакцию поступила новость о том, что семнадцатилетней девушке из Екатеринбурга отказались продавать сборники Маяковского, Есенина и Бродского, промаркированные знаком «18+». Корреспонденты siapress.ru выяснили, что в Сургуте эта практика также распространена.

Против такой идеи высказалось абсолютное большинство читатели нашего портала. Они считают, что ставить ограничение 18+ на классическую литературу не нужно. Такую позицию выразили 89,9 процента респондентов. Поддержало эту идею 7,3 процента опрошенных. Еще 2,8 процента не смогли определиться с ответом.