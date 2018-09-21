Вовка, Корея и халупы

В начале недели нам написала жительница Сургутского района по имени Анна (имя изменено). Она — мать троих детей. В 2016 году они с мужем взяли кредит на покупку квартиры в аварийном здании, которое должно пойти под снос (было ли супругам известно об этом сразу, не уточняется). Сейчас дом почти полностью расселен, в пустующих квартирах ночуют бездомные.

Семье Анны предложили переехать в однокомнатную квартиру, за которую, по ее словам, нужно доплатить порядка одного миллиона рублей. Такой расклад супругов не устроил: деньги им взять неоткуда, потому что Анна сидит в декрете, и работает один только муж. Сейчас их дом отключили от электроэнергии, и семье приходится кочевать по знакомым. «Нас выжили из собственного жилья. Скоро зима, и нам некуда идти», — заключила женщина в своем письме редакции.

История вызывает сочувствие, особенно с учетом того, что во вторник домой к Анне наведывались представители Центра соцпомощи семье и детям «Апрель». Так что есть вероятность, что для благополучия малышей, которые буквально оказались на улице, их могут на какое-то время забрать у родителей.

Словом, в семье происходит трагедия.

Обвинять можно кого угодно: власти района, власти округа, власти страны, общее отношение к многодетным семьям в России. Можно писать письма губернатору и президенту, пытаясь добиться внимания и хоть какой-то помощи (чем Анна сейчас и занимается). Можно озвучить уже нашумевшую фразу: «Государство просит о повышении рождаемости, но где его помощь многодетным?».

Но, простите, многодетные, неужели вы сами, принимая решение завести очередного ребенка, не подумали о последствиях?

Живя в разваливающейся халупе, которую вот-вот должны расселить — неужели не допускали мысль о том, что все это может плохо кончиться ?

Я уже несколько дней раздумываю об этой ситуации, невольно сравнивая ее с общим демографическим трендом в Южной Корее

Поясню, почему говорю именно об этой стране. Во время учебы в магистратуре по направлению политической журналистики я какое-то время изучала культурные и общественно-политические особенности Корейского полуострова. Большее внимание уделялось мной именно Республике Корея в силу доступности информации об оной.

Так вот. В этой стране средний возраст вступления в брак составляет 33 года для женщин и 36 лет для мужчин. Подобная тенденция, разумеется, появилась не случайно. За ней скрывается и огромная конкуренция на рынке труда, из-за которой корейцы вынуждены работать до посинения, чтобы не потерять место, и дискриминация, когда многие работодатели отказываются брать на работу женщин, пока те «клятвенно не пообещают» не выходить замуж и не рожать детей в следующие лет так десять.

Из-за всего этого современные жители Южной Кореи максимально ответственно подходят к вопросу создания семьи. Если у мужа и жены есть хотя бы один ребенок — это фактически демонстрация их финансового благосостояния. Потому что воспитание детей в Корее не просто дорогая, а очень дорогая затея. Мало таких семей, в которых было бы двое детей. А уж трое — это что-то из разряда фантастики.

Такое положение вещей чревато очень серьезными последствиями для всего государства в целом. Например, ученые подсчитали, что к концу века в Южной Корее останется всего 20 млн. жителей. Притом, что сейчас население этой части полуострова составляет около 50 млн. человек.

Но речь сейчас не о вымирании корейцев, а об их осознанном подходе к созданию семьи. Они не надеются на правительство, материнский капитал или участок земли, который им выдадут за третьего ребенка. Не ждут льгот от детских садов и бесплатных путевок в Краснодарский край (тут вернее сказать – на Чеджу). Потому что ребенок в Корее — это личная ответственность его родителей.

Закончить хотелось бы этим небольшим диалогом, который состоялся у меня примерно полгода назад с южнокорейцем по имени Кан Мин Ук:

— У моей знакомой родился сын.

— О, Настя, отличная новость! Она замужем?

— Нет, но они планируют пожениться летом.

— У них есть квартира?

— Нет, они живут с родителями.

— А работа у них есть?

— Они оба только в этом году заканчивают университет, так что нет, работы пока нет.

— У них нет квартиры и работы. Как они собираются растить ребенка?

Честно? Мне было нечего ответить. Так что я просто прислала Мину это:

И так сойдет.