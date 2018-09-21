«СеверСтрой»: у нас все хорошо

На волне слухов о банкротстве крупный городской застройщик решил рассказать о планах и перспективах фирмы. «В этом году группа компаний «СеверСтрой» планирует ввести два объекта: дом №3 в жилом комплексе «Любимый» и дом № 6 в ЖК «Ривер Хаус», — об этом на пресс-конференции компаний сообщил Николай Ляшов, директор службы заказчика. Помимо журналистов и представителей фирмы во встрече приняли участие специалисты банков и администрации города.

Также руководители компании подчеркнули, что два этих здания (дома) планируется сдать в декабре. Еще семь объектов, где идет строительство, сдадут в эксплуатацию в 2019 году.





Фото: Н.Силина

На вопросы о том, есть ли у «СеверСтроя» финансовые средства на реализацию проектов, и нет ли проблем с получением займов у банков директор по строительству Виктор Мельников сказал:

Если кратко — все хорошо. Существует рабочие проблемы, которые сопровождают любой бизнес.

Мельников пояснил, что в связи с финансовыми осложнениями, вызванными изменениями в законодательстве, компания запустила антикризисную программу, важнейшим аспектом которой он назвал переход от общего финансирования объектов к проектному.

«По всем домам, где были перенесены сроки сдачи, созданы инициативные группы — с дольщиками проводится индивидуальная работа. Клиенты обращаются, мы заключаем допсоглашения, которые предполагают денежные компенсации, ремонт или иные условия, — объяснила директор службы продаж жилой недвижимости Светлана Фавст. —

Ни один клиент не расторг сделку из-за переноса сроков ввода объекта в эксплуатацию». «В целом, микрорайоны осваиваются в плановом графике, который был переработан. У администрации города нет опасений, что будет серьезная задержка по сдаче объектов, — заявил директор департамента архитектуры и градостроительства, главный архитектор Юрий Валгушкин.

— Все обязательства «СеверСтроя» перед администрацией выполнены и рисков, которые были озвучены в прессе, мы не видим».

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