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​ВС не считает «лайки» и «репосты» поводом для уголовных дел. Но судебную практику это не изменит

«Это - легкий способ сделать статистику»

Photo by rawpixel on Unsplash
Photo by rawpixel on Unsplash

В Верховном суде РФ в очередной раз заявили, что «лайки» и «репосты» в соцсетях не являются достаточным основанием для возбуждения уголовных дел об экстремизме.

Зампредседателя Верховного суда (ВС), председатель уголовной коллегии РФ Владимир Давыдов 20 сентября, отвечая на вопросы «Интерфакса», заявил: «Доказывать нужно не факт репоста или лайка, криминальны не они. Сам по себе факт такой публикации, даже если она содержит экстремистские материалы, не должен являться основанием для возбуждения уголовного дела».

По его словам, доказывать нужно именно умысел лица на совершение противоправного поступка. Давыдов напомнил, что в России нет уголовной ответственности ни за посты, ни за репосты, ни за лайки, а есть ответственность за действия, направленные на возбуждение вражды либо ненависти.

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Изменит ли это судов на местах к рассмотрению подобных дел, siapress.ru поинтересовалось у юриста правозащиты «Открытой России», автором кандидатской диссертации на тему «Свобода совести и вероисповедания как объект уголовно-правовой охраны» Юлией Федотовой. В своей работе в качестве примера она рассматривает дело Руслана Соколовского - блогера, который в мае 2017 года получил условный срок за опубликованный видеоролик, в демонстрирующий игру в Pokemon Go в Храме на Крови в Екатеринбурге.

По мнению Юлии Федотовой, нынешний комментарий ВС никак не повлияет на судебную практику: «Это достаточно легкий способ сделать статистику».

«Я вообще не очень понимаю, зачем Верховный суд выдал этот комментарий, поскольку постановление пленума Верховного суда о судебной практике по делам экстремистской направленности было итак неоднократно разъяснено. Был указано, что сам по себе факт размещения информации в интернете не должен априорно влечь уголовную ответственность. Необходимо учитывать контекст, наличие комментариев и так далее.

Кроме того, Верховный суд в том же постановлении указывал, что к информации, которая возбуждает ненависть и вражду, либо направлена на унижение достоинства человека либо группы лиц, расы, национальности и прочего, относится та информация, которая, допустим, оправдывает необходимость геноцида, дискриминации, насилия. То есть Верховный суд не считает любую критику или негативную оценку 282 статьей», - объяснила юрист.

На деле, по данным информационно-аналитического центра «Сова», в 2017 году число осужденных за экстремистские высказывания возросло. Почти все приговоры по 282 статье касались постов, каждый пятый осужденный получил реальный срок.

Судебная практика исходит из того, что, если ты разместил что-то у себя на странице, значит ты имел умысел

«Это разъяснение Верховного суда ничего нового не пояснило - все уже отражено в пленуме. Дугой вопрос, что судебная практика его никак не учитывает. Судебная практика исходит совершенно из другого, как нам известно, - продолжила Юлия Федотова. - Пленумы они не особо читают, к сожалению. Как это было, допустим, в деле Руслана Соколовского. Там прокурор ссылалась на то, что пленум не имеет обязательной силы».

Что касается доказательства умысла, в российских судах все предельно просто: «Судебная практика исходит из того, что, если ты разместил что-то у себя на странице, которая имеет открытый доступ, значит ты, в принципе, имел умысел. То есть - достаточно просто разместить в открытом доступе, чтобы уже считаться преступником».

В конце июня в Госдуму внесен законопроект об исключении из Уголовного кодекса ответственности за распространение в интернете высказываний, пропагандирующих ненависть либо вражду, а также унижающие человеческое достоинство. В середине сентября РИА «Новости» сообщили, что думский комитет по безопасности и противодействию коррупции отклонил этот законопроект, потому что «инициатива прописана юридически неправильно».

Сегодня за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к социальной группе, совершенные публично, с использованием СМИ либо интернета предусмотрено до пяти лет лишения свободы.


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Сегодня в 15:25, просмотров: 200, комментариев: 3


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Комментарии:
альберт леонов
не нравится
Сегодня в 16:29
Что теперь делать "Киберхранителям"? А гранд надо отрабатывать...
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:14
А у Золотова был умысел покалечить Навального?
Швондер
не нравится
Сегодня в 19:04
А куда теперь рыжий толстый киберхранитель энергию направит? Хорошо бы в секс.

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Мнения

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