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​Доля дольщиков

На фоне слухов о возможном банкротстве компании «Северстрой» тема обманутых дольщиков вновь замаячила на горизонте информационной повестки Сургута.

Новость о том, что информация о банкротстве компании сильно преувеличена, набирает больше просмотров, чем даже расследования корреспондентов о судьбах долгостроев, которые представляют реальную угрозу жизни и здоровью наших детей.

А в редакцию начали поступать телефонные звонки от горожан – как же так, неужели нас кинут? Что же делать? И даже «Вы должны повлиять!»

Ау, уважаемые дольщики! Вы ничего не путаете в вопросе кто кому и что должен? И дело тут не столько в вашем отношении к средствам массовой информации, задача которых – на минуточку – все же информировать, а не решать за кого-то его личные проблемы (подобным большинство из журналистов тоже занимается, но это – далеко не наша профильная работа).

Я о другом хочу спросить: а с чего вы вообще решили, что кто-то – в том числе власть – должны решать эти проблемы? Ведь создали вы их себе сами, решив рискнуть (а долевое строительство – это всегда риск) и сэкономить. Почему возмещать вам ваши потери должен бюджет за счет всех налогоплательщиков?

Да, региональный бюджет наполняется благодаря налогам производственных предприятий. Но эти предприятия вправе рассчитывать, что их деньги пойдут на общее благо территорий, где они ведут свою деятельность. Что на эти средства будут строиться дороги, прокладываться инженерные сети для новых участков, где можно было бы создать новые производства, обеспечиваться качественное медицинское обслуживание (чтобы персонал не болел), строиться школы и детские сады. Опять же – для душевного равновесия, а значит – лучшей работоспособности персонала. Где в этом перечне компенсация материального ущерба конкретно вам? И на каком основании она в принципе должна быть в списке этих приоритетов?

Лично я как налогоплательщик против, чтобы за мой счет решались чьи-то проблемы. Тем более, когда этот кто-то в их появлении сам и виноват. Ведь не прошу же я ни губернатора, ни вас конкретно компенсировать мне упущенную выгоду из-за того, что продала доллары полгода назад? Или не продала недвижимость в 2013 году во время пиковой цены. Хотя конкретно в этом случае моральное право на какую-то компенсацию собственники недвижимости тех лет имеют право – ведь это благодаря в том числе и росту долевки цены на недвижимость в Сургуте стали ниже. Вот только у кого эту компенсацию требовать? У самих себя?

Этот блог не даст ответа на мой любимый вопрос: что делать? Потому что я и не ставила себе такой цели. Считайте текст своего рода криком души. Призывом: «Люди, не надо выпячивать лишний раз свою глупость и жадность, пытаясь представить себя несчастными жертвами стечения обстоятельств». Вы – не погорельцы. Хотя и эта категория граждан, как правило, не жертва стечения обстоятельств, а виновница происшествия. За что ее, кстати, и штрафуют.


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Сегодня в 14:27, просмотров: 110, комментариев: 2


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Комментарии:
альберт леонов
не нравится
Сегодня в 14:39
Как правильно замечено!
Моби
не нравится
Сегодня в 15:06
Всё правильно. Но и про погорельцев - а им-то почему кто-то должен? Страховать имущество. Квартира - это обычное имущество. Никому же не придёт в голову просить у государства за, скажем, сгоревшую машину.

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