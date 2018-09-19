По Сургуту ходят слухи об эпидемии менингита, которые никто не торопится опровергнуть

В Сургуте появились тревожные слухи о вспышке менингита в школах. В редакцию информационного портала siapress.ru также поступило несколько звонков от обеспокоенных родителей, которые жаловались на отсутствие официальной информации — хоть подтверждающей, хоть опровергающей. СИА-ПРЕСС решил разобраться, действительно ли в городе сложилась опасная эпидемиологическая ситуация.

Замглавы города Александр Пелевин от комментариев отказался, попросив прислать официальный запрос. Ровно то же самое сказали в департаменте здравоохранения округа, предложив связаться с Роспотребнадзором, который, однако, без официального письма тоже не работает. То есть если гипотетическая вспышка заболевания и имеется, то сургутяне либо не узнают о ней вообще, либо узнают уже по итогам.

Официальный запрос попросили оформить и в СОКБ. Чуть более разговорчивым оказался руководящий состав поликлиник.

Заведующая детским отделением поликлиники №2 Людмила Анненская сообщила, что никакой вспышки менингита в ее медучреждении нет: «У нас по сравнению с прошлым годом все ровно и спокойно».

Главврач поликлиники №3 Максим Слепов сейчас находится в отпуске, а его заместитель по медицинской части Татьяна Копылова отказалась давать комментарии, сказав, что полной информацией по всем заболевшим располагает только Роспотребнадзор.

Главврач поликлиники №3 Дмитрий Гуз рассказал, что в настоящий момент он не наблюдает превышения эпидпорога: «Пока ситуация совершенно спокойная. В прошлом году, честно говоря, было хуже».

1 сентября, когда дети съезжаются на учебу, риск возникновения завозных вирусных заболеваний очень высок. Но все находится под контролем. Самое сложное в случае с менингитом — выявить его. В особенности его легкие формы. Когда у ребенка поднимается температура, а назавтра он уже нормально себя чувствует и идет в школу, являясь вирусоносителем, то может заразить человека. Здесь важно правильно организовать фильтр здоровья. Всем образовательным учреждениям уже даны подробные указания по этому поводу».

Мы связались с родителями и педагогами нескольких школ города, чтобы узнать, много ли классов закрыто там на карантин. В гимназии им. Салманова есть заболевшие, однако о менингите речи не идет. В прогимназии закрыто несколько классов по причине распространения ОРЗ. Школа №24 вообще работает в обычном режиме. В школе №20, о которой мы писали две недели назад, один класс до сих пор закрыт на карантин по менингиту, а второй класс, который был закрыт с ОРВИ, уже вышел на учебу.

Вообще информация о распространении менингита пришла из Екатеринбурга: там в одной из гимназий заболело более двадцати учеников, позже стало известно о заболевших в еще пяти учебных заведениях.

С учетом того, что в Сургуте на прошлой неделе тоже появлялись новости о карантинах, распространение тревожных слухов среди родителей — вещь нехитрая. И особенно в условиях молчания медучреждений и чиновников, которым следовало хотя бы немногословно отреагировать на беспокойство населения.