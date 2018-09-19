Иди и смотри: дороги к школам за лето не стали безопаснее

Сургутская дума возобновила работу после летних каникул. 18 сентября депутаты стартовали с заседания постоянного комитета по социальной политике. Портал siapress.ruподвел краткий итог первой осенней встречи депутатов.

Дороги возле школ по-прежнему небезопасны

После того, как в феврале 2018 года мусоровоз насмерть сбил ребенка возле одной из сургутских школ, тема безопасных дорог рядом с образовательными учреждениями города стала главной в подготовке к новому учебному году. Перед летними каникулами депутаты поручили чиновникам проверить подъездные пути к школам и детским садам. Рассматривались даже возможность установки дорожных знаков и ограждений прямо во дворах, где находятся образовательные учреждения.

Выводы неутешительные. Большая часть подъездных путей относится к территории многоквартирных домов (МКД), и любые работы могут проводиться только после решения собственников жилья. А для этого нужно проводить общие собрания жильцов, на что далеко не все готовы пойти. На организацию безопасного подхода детей к некоторым школам и детским садам банально не хватает и денег. Их можно будет выделить только в рамках бюджета на 2019 год.

Больше всего вопросов у депутатов вызвало отсутствие конкретных сроков по проблемным объектам образования. Вспомнили про недостроенное здание на пересечении проспекта Энергетиков и бульвара Свободы, рядом с которым расположено несколько школ и дети имеют к нему свободный доступ. Администрация судится за возможность изъять недострой, но перспективы у этого процесса спорные. Депутаты оказались недовольны отчетом администрации о ситуации с повышением безопасности территории вокруг школ и потребовали от чиновников новый доклад в октябре. На этот раз им нужно будет включить затраты на те объекты образования, подъездные пути к которым в первую очередь нуждаются в ремонте, в бюджет города на следующие три года. К этому добавилась необходимость увязать ремонт придомовых территорий с возможностью установки на них дорожных знаков. Отчитаться о выполнении поручений чиновники должны будут в октябре.

Взыскать деньги за строительный брак получается с переменным успехом

В некоторых детских садах Сургута («Семицветик» и «Аленький цветочек»), построенных в 2010-2015 годах, были обнаружены серьезные дефекты в конструкциях. Администрация города пытается добиться от подрядчиков (ООО «Запсибэнергострой» и ООО «Имани») выплаты штрафов за некачественную работу. Все документы находятся в судах, но получится ли взыскать деньги – вопрос. По информации источников, у указанных предприятий нет средств на выплату штрафов, ни имущества, которое можно было бы изъять для последующей продажи.

От ООО «ГлобалТранс» чиновники пытались добиться исполнения своих обязательств на 30 миллионов рублей за нарушения, допущенные при ремонте школы №31, и при поставке имущества в образовательные учреждения города. Суды встали на сторону администрации, осталось добиться выплаты денег. Но депутаты сомневаются, что город сможет эти средства получить.

С другими подрядчиками («ВерсоМонолит», «Су-14») власть пытается договориться, чтобы они устранили недостатки, допущенные при ремонте образовательных учреждений. Здесь, однако, возникла проблема: у сторон разное понимание определения «гарантийный случай». И если «ВерсоМонолит» частично согласился с претензиями, то Су-14 отказывается признавать за собой нарушения.

Дело, судя по всему, идет к суду. При этом депутаты опасаются, что пока идут споры и суды, гарантийный срок может закончиться. И требовать устранения не5дочетов уже не останется оснований будет уже нечего. Сроков чиновники, опять же, не назвали. Подробный отчет о работе с недобросовестными застройщиками депутаты ждут от администрации в октябре.