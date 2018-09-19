Дайте разнообразие

В подъездах моего дома начали делать косметический ремонт. И это радует, ведь высотке всего восемь лет, и нам не пришлось ждать работ чуть ли не два десятилетия, как в некоторых случаях.

Единственное, что меня смутило, — выбор цвета краски для преображения коридоров. Теперь вместо нейтрального серого цвета, который мне нравился, у нас свеженькие бледно-зеленые стены. «Как в дурке», — считают несколько моих соседей, да и я тоже.

Захарова, 27/1. УК "Гравитон"

Я спросила у женщин-маляров, нельзя ли добавить больше колера, чтобы сделать оттенок ярче, или же выбрать другой вариант. На что они ответили, что их уже и самих «тошнит от этого цвета», но им приходится работать с тем, что дают.

И эта странная тенденция среди сургутских УК красить все в синий, голубенький, бледно-желтенький или светло-зелененький мне не понятна. Я специально уточнила у руководителя одной из крупных коммунальных компаний, почему они выбирают эти оттенки: вдруг есть какое-то ограничение?

Оказалось, никаких ограничений нет.

Ради интереса попросила друзей и коллег скинуть мне фото их подъездов. Вот небольшая подборка: разные адреса, разные УК, разные по возрасту дома. А картина внутри все та же.

Крылова, 39/1. УК "Запад"





Югорская, 1. УК "Комфорт"





Лермонтова, 11. УК "РЭУ №8"

Привокзальная, 18. УК "Запад"





Ленина, 39/1. УК ДЕЗ ЦЖР

Причем если раньше цены на краску разнились, и самыми дешевыми были «ходовые» оттенки, то сейчас колеры от одной фирмы стоят одинаково вне зависимости от цвета. Выбирай не хочу.

Понятно, что вкусы у людей разные, и будет непросто прийти к какому-то одному варианту, который бы устроил весь подъезд. Но наша УК даже и не попробовала спросить своих жильцов, хотя работы оплачиваются за счет поступлений от собственников.

А вообще, как мне пояснил мой собеседник, работающий в коммунальной сфере, если есть Совет дома, то через него можно решить вопрос с выбором оттенка. Я бы тоже попробовала повлиять на ситуацию, если бы заранее узнала, в какой цвет нам хотят покрасить подъезд (мне почему-то казалось, что просто освежат прежний серый).

В нашей высотке не сквозной проход по приквартирным площадкам, и это хорошо: можно конкретно свой этаж преобразить по своему усмотрению, не повлияв на общий вид подъезда. Да и с четырьмя соседями договориться проще.

Почему бы не привнести разнообразие?

Кстати, а какой цвет стен в вашем подъезде? Он вам нравится?