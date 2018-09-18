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​Депутаты Госдумы обратили внимание главы МВД Колокольцева на кадровый голод в полиции Югры

Сургутскому подразделению уделили особое внимание

Фото: 86.мвд.рф
Фото: 86.мвд.рф

Депутаты Госдумы Владимир Сысоев и Николай Брыкин направили запрос (копия документа есть в распоряжении СИА-ПРЕСС) министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся в управлении МВД Югры. Особое внимание они обратили на кадровый кризис. Эту проблему, по мнению парламентариев, можно решить только под личным контролем главы ведомства.

Кроме того, авторы запроса попросили провести проверку соблюдения антикоррупционного законодательства в сургутских подразделениях.

Депутаты обратили внимание министра на то, что острый кадровый голод в полиции Югры наблюдается на фоне сокращения численности сотрудников внутренних дел. По данным на начало августа, в различных отделениях МВД округа было открыто почти 600 вакансий. «Реальные цифры кадрового голода могут быть намного больше», - отмечается в письме.

Все указанные ситуации являются результатом системных кадровых проблем, которые не решаются ни в округе, ни в отдельно взятых муниципальных образованиях длительное время...

Однако длинный список вакансий - лишь одна из причин, по которой был написан запрос. На перечисление остальных ушло четыре листа мелким шрифтом. Парламентарии напомнили обо всех громких преступлениях, совершенных в округе за последние годы. Среди них - межнациональный скандал на сургутском рынке «Дружба» в 2013 году, громкая история противостояния сургутской полиции и общественной организации «Совесть» в 2015-м, нападение на прохожих в центе Сургута летом 2017-го.

«Все указанные ситуации являются результатом системных кадровых проблем, которые не решаются ни в округе, ни в отдельно взятых муниципальных образованиях длительное время. Деятельность полиции строится по принципу «тушения пожаров», а не отлаженной и эффективной профилактической работы. Кроме того, регулярно выявляемые коррупционные преступления свидетельствуют о наличии данной проблемы на всех уровнях югорской полиции», - говорится в документе.

По мнению депутатов, решить кадровую проблему, а за ней и все остальные не удается в том числе и потому, что в округе не решены проблемы с обеспечением жильем стражей порядка: «За последние пять лет были выплачены субсидии на приобретение жилья всего лишь 90 семьям, хотя очередь, насчитывающая около 1000 человек, фактически не двигается». А на федеральном уровне не обсуждается вопрос об отсутствии компенсации полицейским за переработку.

Депутаты подчеркнули, что кадровый кризис может привести к ухудшению криминальной обстановки и повышению уровня преступности в регионе

Резюмируя обращение к Колокольцеву, Сысоев и Брыкин напомнили о громких делах последних месяцев: уголовное дело о коррупции в верхних эшелонах полиции Нефтеюганска, а также самоубийстве сотрудницы ОМВД Лангепаса.

«Наконец, свою лепту внесла пенсионная реформа. В преддверии возможного повышения выслуги лет практически все лица, имеющие необходимый на сегодня стаж для выхода на пенсию, поспешили воспользоваться этой возможностью», - отметили парламентарии.

Резюмируя, депутаты подчеркнули, что кадровый кризис может привести к ухудшению криминальной обстановки и повышению уровня преступности в регионе.

Взять комментарий по поводу депутатского запроса в пресс-службе УМВД Югры на момент публикации не удалось.


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Сегодня в 20:53, просмотров: 116, комментариев: 0


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