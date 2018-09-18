Сургутский район признан лучшим муниципалитетом в России по качеству планирования и исполнения бюджета

Муниципалитет был признан победителем в номинации «За высокое качество планирования и исполнения бюджета». Конкурсная комиссия по достоинству оценила результаты проводимой финансовой политики, которые позволили добиться существенного увеличения финансирования приоритетных расходов. «Это не просто диплом и грамота. Это два канализационных очистных сооружения, два спортивных зала, семь крытых хоккейных кортов, пять больших уличных, спортивных площадок, водоочистные сооружения в Лянторе и другие объекты которые мы строим сами! Не ждём помощи извне. Это увеличение финансирования на подготовку к зиме и замену инженерных сетей в 2,5 раза, капитальный ремонт школ в 5 раз, благоустройство в 4 раза к уровню 2013-2014 гг.» – написал на своей странице в Facebook Андрей Трубецкой.

Конкурс «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» является одним из самых престижных в отрасли. Он с 2007 года проводится журналом «Бюджет» совместно с Союзом финансистов России и при поддержке Совета Федерации. В состав конкурсной комиссии входят представители Совета Федерации, Государственной Думы и Минфина России.