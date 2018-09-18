Рекламная реконструкция

Этой осенью в Сургуте должны состояться первые аукционы на размещение рекламных конструкций. Момент может стать историческим – долгие годы ситуация на этом рынке в городе царил хаос. Фактически, все рекламные конструкции, а речь идет о больших щитах, установленных воль дорог, не имели законного статуса, а арендная плата никак не регламентировалась, если вообще взималась.

Летом специальная комиссия администрации обследовала все места размещения рекламных конструкций в Сургуте для актуализации схемы их размещения, которая была разработана еще в 2016 году. По идее, схему должны обсудить с представителями бизнеса, однако у последних есть сомнения в том, что чиновники пойдут на это. И это не единственная проблема, которая существует на городском рынке наружной рекламы.

Начало конца

Сложности начались еще в 2005 году, когда в силу вступил федеральный закон «О рекламе», который регламентировал, в том числе, и размещение крупных конструкций. Основополагающим стал пункт, фактически превративший рекламный бизнес во временный. Места под рекламные щиты выделялись предпринимателям на пять лет, после чего проходил новый аукцион, в результате которого собственник мог лишиться участка земли, а вместе с ним и своего дела. Уже этот вопрос вызвал массу вопросов у представителей рекламного бизнеса, рассказывает владелец агентства «Палитра» Сергей Котик:

Фактически рекламщикам убили мотивацию к технологическим улучшениям своих конструкций, разработке каких-то необычных творческих решений. Зачем, грубо говоря, вкладывать пять миллионов рублей в рекламный щит, если через пять лет конструкцию надо будет убрать, а ведь самые сложные из них даже не предполагают демонтаж в принципе, только снос. Поэтому отношение к федеральному закону скорее негативное, чем положительное.

Результат кризиса

Если в других городах довольно быстро начали работать в соответствии с федеральным законом, то на рекламном рынке Сургута наступил коллапс. Разработка схемы размещения больших конструкций застопорилась, а бизнесу и чиновникам не удавалось наладить диалог. Ситуация оказалась в тупике при администрации Александра Сидорова и продолжила оставаться там же, когда на место главы города пришел Дмитрий Попов. Не сильно изменилась она и после замены последнего на Вадима Шувалова.

«Новая схема размещения рекламных конструкций была утверждена в 2016 году, по-моему, даже решением городской думы. После этого необходимо было выдать разрешения предпринимателям и провести конкурсные процедуры, но на этом этапе споткнулись. Сначала процедуры оспорили, а потом городская администрация их сама отменила и сказала: «Не будем ничего проводить». Это состояние длилось два года», – рассказывает председатель Совета Сургутской торгово-промышленной палаты, депутат городской думы Владимир Болотов.

Пик кризиса пришелся на март 2018 года, когда дело дошло до того, что представители ассоциации рекламных агентств пригрозили сургутской администрации снятиям всей предвыборной агитации. Тогда чиновникам удалось успокоить бизнес и заверить предпринимателей, что новая схема размещения будет актуализирована и согласована с ними. Для этого каждую пятницу в администрации собиралась рабочая группа по вопросам рекламных конструкций. В начале июня было принято решение актуализировать схему размещения рекламных конструкций совместно с представителями рекламных агентств города.

«Работа уже завершена и определены первые конструкции, которые будут выставлены на аукционы – их больше 80 штук. Сейчас формируется вся необходимая документация. У нас были спорные моменты по актуализированной схеме, но нам удалось их решить на встречах рабочей группы, которые проходили каждую неделю с участием и депутатов думы, и представителей ТПП, и рекламщиков. Сейчас только ждем, когда начнутся аукционы», – рассказал siapress.ru председатель ассоциации рекламных агентств Сургута Дмитрий Филипов.

Кадровая опасность

Однако не все считают, что администрации города удастся довести дело до конца и соблюсти все процедуры. В частности, на планы чиновников могут повлиять последние кадровые изменения в руководстве Сургута.

«По-хорошему, администрация города должна показать схему нам и пройти через процедуру общественных слушаний, после чего мы вместе ее утвердим. Но нас на встречу не приглашают. Больше того, непонятно, что вообще будет со схемой – [директора департамента архитектуры и градостроительства] Алексей Усов и [заместитель главы города] Роман Меркулов, которые были основными действующими лицами в рабочей группе от администрации, уволились. – объясняет Сергей Котик. – Неизвестно как теперь будет выстраиваться диалог с теми, кто займет их место. Понятно только, что решение вопроса случится только при условии взаимодействия и конструктивного диалога администрации, представителей рекламного рынка и общественности».

Без правила

Если со схемой размещения рекламных конструкций есть определенность, и участники рынка только ждут начала аукционов, то вопрос с внешним видом всей наружной рекламы в городе до сих пор находится в подвешенном состоянии. Разговоры о том, что необходимо привести их все к некоему единообразному виду, ходят давно, но реальных результатов нет.

«В отличие от больших конструкций, всю остальную рекламу очень тяжело контролировать и регламентировать, потому что предприниматели ставят разноформатные указатели и вывески. Смотрятся они некачественно и откровенно плохо. Нет жестких требований, которые устанавливали бы формат вывесок, указателей и так далее, как нет понимания того, какой должна быть качественная реклама. Все это должно решаться на уровне городской администрации», – говорит Дмитрий Филипов.

По словам представителей рекламных агентств, из-за отсутствия четких требований к внешнему виду и техническим параметрам рекламы в городе администрация часто судится с собственниками. В федеральном законе «О рекламе» не прописаны правила оформления рекламных материалов, поэтому, если у их владельцев все в порядке с документами, то чиновники такие суды проигрывают. Редакция siapress.ru направило официальный запрос в администрацию города, чтобы выяснить, на какой стадии находится процесс разработки требований к внешнему виду рекламы в Сургуте. Ответ будет опубликован на сайте.

Кстати: В Москве требования к внешнему виду информационных конструкций и вывесок на зданиях приняты в 2013 году. К этому документу была приложена специально разработанная инструкция, которая наглядно показывает, как и какие именно конструкции могут быть размещены. При этом проекты рекламных конструкций, которые выбиваются из типовых требований, должны проходить согласование в Москомархитектуре.