​«СеверСтрой»: информация о банкротстве компании ложная

«Северстрой» может в обозримом будущем запустить процедуру управляемого банкротства, об это накануне сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на инсайдеров. Источники издания отмечают, что виной этого, скорее всего, стали финансовые трудности застройщика. Информация о материальных проблемах фирмы — не секрет. Тема давно обсуждается среди чиновников, а также в соцсетях.

Сейчас компания опровергает информацию о банкротстве, и готова предоставить конкретные данные в четверг на встрече с журналистами.

«Последнее, что я слышал, касалось выхода «СеверСтроя» из кризисной ситуации. О банкротстве на данный момент сказать ничего не могу», — пояснил корреспонденту портала siapress.ru замглавы Сургута Алексей Жердев.

Слухи о том, что «СеверСтрой» ликвидируется и передает строящиеся объекты в руки другого застройщика, ходили в городе еще летом. Тогда же начальник отдела продаж компании Вячеслав Колос рассказал нашему изданию, что финансовые проблемы существуют, но строительство во всех жилых комплексах продолжается. «По поводу финансовых проблем скажу честно — такое есть. Росреестр перешел в этом году на новую программу, и денежные средства мы теперь получаем только после регистрации объекта. А ведомство в течение трех месяцев не могло ничего зарегистрировать, и наши не то что миллионы — миллиарды — мы не получили», — заявлял начальник отдела продаж.

Кроме того, изданию удалось связаться с одним из дольщиков «СеверСтроя» Никитой Костюковым. Молодой человек заключил договор с компанией еще в 2017 году, а летом погасил последний платеж за квартиру в ЖК «Любимый». Объект обещали сдать до конца августа текущего года, но сроки перенесли на первый квартал 2019. «Компания говорит, что трудности действительно были, но сейчас все стабилизировалось. Сдать квартиру обещают до конца года, а задержку объяснили изменениями в законодательстве. О передвижении сроков договаривались индивидуально с каждым — письмом приглашали в офис. Некоторым предлагали оплатить ремонт, кому-то компенсировать ущерб деньгами, — рассказывает Никита. —

Происходящее, естественно, не нравится. Но я не боюсь быть обманутым.

Компания сообщает в соцсетях о движении строительства, а клиентов держат в курсе, даже собрания дольщиков устраивают для экскурсий и урегулирования всех вопросов».

В четверг корреспондент siapress.ru посетит пресс-конференцию «СеверСтроя» и расскажет читателям мнение руководства компании.

Фото: vk.com/a.severstroy