​Ждать у морга погоды

Две недели назад на информационном портале siapress.ru был опубликован фоторепортаж из заброшенного «морга», расположенного по улице Иосифа Каролинского. Это медленно разрушающееся здание, которое стало площадкой для несовершеннолетних любителей страйкбола, привлекло наше внимание, и мы решили выяснить, кому оно принадлежит, и имеются ли в городской администрации какие-нибудь планы на его счет.

Что это за здание?

После недолгих поисков, выяснилось, что «морг», как его величают тусующиеся там подростки, на самом деле носит официальное название «Филиал окружного бюро судебно-медицинской экспертизы». Его начали строить еще в 1998 году, когда главой Сургута был Александр Сидоров, а губернатором округа – Александр Филипенко.

За семь лет, с 1998 по 2005 год были построены двухэтажные здания патологоанатомического корпуса и отделения судмедэкспертизы. Внутри провели кое-какие работы по черновой отделке стен, установили перегородки, крышу и окна.

Кто платил за строительство?

Как сказано в официальном ответе администрации Сургута, строительство финансировалось из городского бюджета, а округ выделял на все это дело нехилые субсидии. Субсидии были нехилыми настолько, что когда в 2007 году их отобрали, стройку резко прервали, так и не успев ее закончить. В целях защиты недостроя, его законсервировали и оставили стоять до лучших времен. Которые так до сих пор и не наступили.

Почему отобрали субсидии?

Как объясняет администрация, в 2007 году «объект был исключен депздравом округа из подпрограммы «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения» в связи недостатком лимита финансирования под ввод объекта». То бишь, переводя на простой язык: денег, которые были выделены на строительство, не хватило, а больше получить не удалось.

«В 1998 году на все это угрохали 300 миллионов рублей. Здание полностью построили, а потом встал вопрос о финансировании сетей. И наш бывший мэр Сидоров не нашел денег на эти сети, — рассказывает заведующий отделением судебно-медицинской экспертизы в Сургуте Роман Глиненко, — Хотя по законам того времени обустройство сетей должен был финансировать именно город. Запросили помощи округа, но с Филипенко договориться не смогли, и стройку похоронили. Когда ее снова реанимировали, то заново сделали проектную документацию. Проектный институт вынес смету, необходимую для доведения здания до ума — 800 миллионов рублей. Округ этих денег не дал».

Что происходит со зданием сейчас?

Оно медленно рассыпается. Во-первых, под воздействием времени (все-таки, с момента начала строительства прошло уже 20 лет), во-вторых, из-за погодных условий, в-третьих, из-за подростков, которые ошиваются на территории морга почти круглосуточно, разбивают стекла, ломают сайдинг и рисуют граффити. Несмотря на то, что здание окружено забором, и к нему даже приставлена охрана, от заинтересованных «посетителей» его это никак не защищает.

Можно ли его достроить?

Чиновники отчитываются, что объект готов на 61 процент. Источник в администрации города сообщает, что согласно экспертизе, его еще возможно достроить. Однако не уточняется, когда в последний раз проводилась эта самая экспертиза: в 2007 году, когда здание только-только законсервировали, или в 2018-м, когда там уже местами стал проваливаться пол, а стены отсырели и покрылись трещинами.

«Мы в последние годы ставили задачу что-то с ним сделать, но полномочия по организации медпомощи давно и надолго ушли в округ. То есть, у города нет на это права. Поэтому взять и достроить здание самостоятельно мы не можем. Губернатор, насколько мне известно, давала поручение. Обсуждалось, может ли округ взять эту незавершенку себе и достроить ее. Но на сегодняшний день вопрос не решен», — сообщает источник СИА-ПРЕСС в администрации города.

Причем тут округ?

В 2013 году функции реализации госполитики в сфере здравоохранения перешли депздраву Югры. Так что город больше не в состоянии самостоятельно распоряжаться своими объектами здравоохранения. Пускай даже недостроенными. Так что все, что остается чиновникам Сургута — терпеливо добиваться внимания окружных властей к своим проблемам. Однако делают они это не очень активно.

С 2014 по 2018 гг. администрация города направляла обращения в адрес Правительства ХМАО о принятии здания бюро судмедэкспертизы в собственность субъекта, однако получила отказ. Почему? Потому что такой шаг в округе посчитали нецелесообразным, а продолжение строительства — слишком дорогим. В итоге морг продолжает просто стоять на своем месте, немало нервируя сургутских судмедэкспертов, которые вынуждены все это время ютиться в небольшом здании вместе с патологоанатомическом отделением СОКБ.

У судмедэкспертов правда все так плохо?

«Нам не хватает площадей, — отвечает Роман Глиненко. — И нам, и им [патологоанатомическому отделению, — прим. автора]. Этот корпус строили в 1967 году. Смертность была далеко не такая, как сейчас. Они вскрывали 400 трупов в год. А сейчас полторы тысячи у меня, и у них еще где-то тысяча. Нам не хватает нашего нынешнего здания. Городу не хватает».

Роман Глиненко напомнил также о большом городском проекте, который должны были реализовать в том же районе: «Они обещали там в 2009 году сдать полностью больничный городок, в который бы входил и роддом, и бюро, и много чего еще. В итоге не смогли. Сейчас губернатор, вроде, за то, чтобы достроить здание, перед ней отчитываются о высокой степени готовности, но дальше этого не идет».

То, что мы могли, мы прокричали еще господину Сидорову — добавляет заведующая центральным зональным отделом бюро судмедэкспертизы Надежда Койнова.

Чем занимаются чиновники и депутаты?

Администрация Сургута ответила следующее: «Мы рассматриваем возможность привлечения инвесторов для завершения строительства объекта в рамках концессионных соглашений». Более подробную информацию мы пытались получить у Александра Пелевина, но на момент публикации материала разговора так и не состоялось.

Депутатский корпус тоже оказался не шибко разговорчивым: Денис Синенко, на территории избирательного округа которого расположено недостроенное бюро судмедэкспертизы, комментарий по неясным причинам так и не дал.

Единственный, кто поделился хоть какой-то информацией, оказался депутат окружной думы Ринат Айсин, но и он не сообщил ничего конкретного: «Мы работаем над этим вопросом при поддержке правительства и губернатора. Но пока комментарии дать не могу».

Что в итоге?

Ровным счетом ничего.

Директор департамента архитектуры и градостроительства вместе с курирующим замглавы должны буквально «жить» в правительстве ХМАО, чтобы выбить для города это критически необходимое учреждение. Чего они, собственно, не делают.

В ответ городские чиновники, конечно, могут возмущенно продемонстрировать письма, которые они направляли (и, по-видимому, направляют) в Ханты-Мансийск. Но дело-то в не в бумажках. Проблему нужно не просто озвучивать, а активно лоббировать. Тем более, что тянется эта история не год и не пять лет, а два десятилетия. Что не просто стыдно, а, наверное, даже позорно и вызывает слишком много вопросов сразу к трем поколениям чиновников администрации города Сургута.