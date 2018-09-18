​Где в Сургуте принимают старые батарейки? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

«Раньше можно было сдать использованные батарейки в магазинах «Эльдорадо» в нашем городе, но сейчас там нет пунктов приема. Куда теперь можно отнести отжившие батарейки?» — спрашивает Анна Бахинская.

Напомним, одна выброшенная батарейка при разложении может загрязнить тяжелыми металлами до 20 метров почвы и около 400 л воды. Поэтому такие отходы нужно утилизировать особым образом.

В открытом доступе в сети можно найти несколько ресурсов, которые указывают, где в Сургуте принимают использованные батарейки и аккумуляторы. В том числе и магазины крупных федеральных сетей. Однако после обзвона всех организаций выяснилось, что большинство из них принимают только аккумуляторы.

В администрации города нам сообщили, что в рамках реализации новой системы обращения с ТКО, вопросы раздельного накопления (в том числе и батареек) будут решены до 1 января 2019 года.

В магазинах «Эльдорадо» и «М.Видео» сбор батареек в ближайшее время возобновлять не планируют. Пока же сургутяне, заботящиеся об экологии, могут принести их в строительный гипермаркет ОБИ (Югорский тракт, 38).

А как вы утилизируете использованные батарейки? Проголосуйте в нашем опросе.

Кстати, о проблеме с утилизацией батареек наш корреспондент беседовал с заместителем председателя межрегиональной общественной организации «Эконадзор» Иваном Неривенько. Онлайн-конференцию можно посмотреть тут.

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