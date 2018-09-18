​20 фильмов от осенней хандры

Сентябрь горит, а свинцовое небо давит на психику. Холодно и сыро. Соцсети трещат от мрачных шуток про тлен и сезонную депрессию.

О’K, Google, как бороться с осенней хандрой? 321 тысяча ссылок спешит на помощь! Так, эксперты рекомендуют правильное питание, ранние подъемы, витамин D, секс…

А еще можно смотреть добрые фильмы. Хочу посоветовать всем, кто, как и многие, сейчас грустит и тоскует, 20 жизнеутверждающих, смешных и светлых фильмов, после которых «все вроде не так уж и плохо».

Картины очень разные. Многие из них вы наверняка видели, а какие-то, надеюсь, найдут и приятно удивят своего зрителя.

Кстати, делитесь в комментариях своими любимыми воодушевляющими и согревающими кинолентами.

1. «1+1» (реж. Оливье Накаш, Эрик Толедано)

2. «Пеликан» (реж. Оливье Орле)

3. «Самая обаятельная и привлекательная» (реж. Геральд Бежанов)



4. «Жареные зелёные помидоры» (реж. Джон Эвнет)

5. «Джентльмены удачи» (реж. Александр Серый)

6. «Маленькая мисс Счастье» (реж. Валери Фэрис)



7. «Звёздочки на земле» (реж. Аамир Хан)

8. «Чудо» (реж. Стивен Чбоски)

9. «Приключения Паддингтона» (реж. Пол Кинг)

10. «Октябрьское небо» (реж. Джо Джонстон)

11. «Любовь с акцентом» (реж. Резо Гигинеишвили)

12. «Лучше не бывает» (реж. Джеймс Брукс)

13. «Амели» (реж. Жан-Пьер Жене)



14. «Босиком по мостовой» (реж. Тиль Швайгер)

15. «Реальная любовь» (реж. Ричард Кёртис)

16. «Форрест Гамп (реж. Роберт Земекис)

17. «Берегись автомобиля» (реж. Эльдар Рязанов)



18. «Анонимные романтики» (реж. Жан-Пьер Амери)



19. «Высота» (реж. Александр Зархи)

20. «Бриллиантовая рука» (реж. Леонид Гайдай)







