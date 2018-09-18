Бессмысленно и беспощадно

Правительство Российской Федерации предлагает переложить ответственность за антитеррористическую защищенность многоквартирных жилых домов на обслуживающие их управляющие компании.

Проект проходит сейчас оценку регулирующего воздействия, в том числе и в нашей торгово-промышленной палате. Суть идеи в следующем: проект предусматривает три категории МКД в зависимости от степени потенциальной угрозы совершения теракта, состава жилой зоны, возможного количества людей, которые могут погибнуть или получить вред здоровью и экономического ущерба.

Для каждой категории предусмотрен соответствующий перечень мероприятий, например, обход и осмотр МКД (включая стоянки), система охранной и тревожной сигнализации и т.д. Но финансирование этих мероприятий определяется на общем собрании собственников.

Если такое решение не принято или принято решение об отказе в финансировании, то лица, осуществляющие управление МКД, выполняют те мероприятия, которые не требуют доп. финансового обеспечения. А если общее собрание решит денег на антитеррор не выделять, то УК будет периодически прилетать от МЧС и прокуратуры за несоблюдение требований закона. Но что могут сделать УК в этом направлении без допфинансирования? Ведь даже на периодические обходы нужен человек, а значит и зарплата.

Возложение на управляющие компании обязанностей, которые традиционно выполняло государство, мне представляется не очень правильным и не очень справедливым. Академик Капица в свое время сформулировал очень правильную мысль: «Государство должно обеспечивать бесплатные медицину, образование и безопасность». А если этим должно заниматься население, то возникает вопрос – а за что мы платим налоги? В сегодняшней ситуации это очень справедливый вопрос. Я не вижу никакой корреляции ни по налогам, ни по численности государственного аппарата. Если что-то перекладывают на частные плечи, то, наверное, это должно приводить к уменьшению количества госслужащих.

Да и вообще ряд решений, направленных якобы на обеспечение нашей безопасности, вызывают лишь недоумение по поводу их целесообразности. Взять, к примеру, общеобразовательные школы, на металлоискатели в которых государство вбухало миллиарды рублей. А кто-нибудь задавался вопросом, что сможет сделать охранник-пенсионер или даже пенсионерка, который сидит за 96 рублей в час рядом с этой рамкой металлоискателя, в случае, если оборудование сработает? Он сможет обеспечить безопасность?

Многие меры принимаются не по принципу максимальной эффективности, а по принципу лишь бы сделать. Это не более, чем попытка уйти от ответственности, имитация бурной деятельности. И миллиарды рублей, которые попусту отвлекаются из бюджета страны.

Простой пример в центре Сургута.

Школа искусств на ул. 50 лет ВЛКСМ огородила свою территорию забором, который обошелся городскому бюджету – а это налоги с наших зарплат – в несколько миллионов рублей. Но в чем смысл этого забора, если калитка открыта круглосуточно? Если поставили забор, так выносите тогда к калитке будку охранника!

И вот таких бессмысленных и беспощадных телодвижений на самом деле довольно много. Реализовать мероприятия на десятки миллионов рублей, прекрасно понимая, что никакого воздействия на ситуацию они не окажут, ничего кроме раздражения не вызывает.

Изменить ситуацию можно только одним образом – не исполнять бездумно разнарядки, а максимально участвовать в их обсуждении, аргументированно писать свои позиции, доказывать, к чему это приведет на взгляд непосредственных участников рынка, а не теоретиков, пишущих очередной документ.