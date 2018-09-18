Электоральная дисфункция

Именно так и хочется назвать то, что произошло во втором туре выборов губернатора в Приморском крае. Там, напомню, за пару часов произошло математически невозможное: после обработки 95 процентов голосов с отрывом в почти шесть процентов выигрывал кандидат от КПРФ. А уже через пару часов мистическим образом в лидеры вышел единоросс. При этом у коммуниста еще и часть голосов пропала, судя по данным системы «ГАС Выборы». Представители КПРФ уже высказали версию, что протоколы на избирательных участках переписывали задним числом, чтобы подогнать проценты для победы единоросса. Такой оказии не было давненько, от того ситуация выглядит еще более дико.

Сейчас в социальных сетях и телеграм-каналах активно спорят, произошло ли это после приказа из администрации президента, или местные власти решили заняться самодеятельностью, но вывод напрашивается неутешительный – процесс легитимации выборов, который шел последние годы и был приурочен к президентской кампании, профукан. Во Владивостоке люди вышли на стихийный митинг, а проигравший кандидат от КПРФ объявил о начале стоячей забастовки.

Это все выглядит как злая ирония. Пытаясь подавить протестные настроения в регионах власти сами вызывают народное недовольство. Все выглядит так, будто страх перед волнениями из-за пенсионной реформы столь силен, что приводит к нерациональным действиям тех, кто принимает решения. О том, что с помощью выборов можно было бы «сбросить давление» они как-то не задумываются. В конце концов, один губернатор от коммунистов не смог бы повлиять на политический климат в стране и уж тем более, на процесс принятия решений. Населения же получило возможность выпустить пар и выразить свой протест в форме голосования, а не митингов.

Самое интересное в этой ситуации – связь с выборами в других регионах, прошедших неделю назад. У населения не может не возникнуть вопрос – если в Приморье прошло такое странное голосование, то может, стоит и к нашим выборам присмотреться?

ЦИК уже отложил подведение итогов выборов в крае до 22 сентября, но на очереди вторые туры еще в трех проблемных регионах: Хакасии, Владимирской области и Хабаровском крае. Положение взрывоопасное – электоральные фокусы в одном регионе России могут обернуться дисфункцией всей избирательной системы. А продолжение «приморской магии» вполне может поставить на ней крест.