16+
Наверх
Логотип Сиапресс

Электоральная дисфункция

Именно так и хочется назвать то, что произошло во втором туре выборов губернатора в Приморском крае. Там, напомню, за пару часов произошло математически невозможное: после обработки 95 процентов голосов с отрывом в почти шесть процентов выигрывал кандидат от КПРФ. А уже через пару часов мистическим образом в лидеры вышел единоросс. При этом у коммуниста еще и часть голосов пропала, судя по данным системы «ГАС Выборы». Представители КПРФ уже высказали версию, что протоколы на избирательных участках переписывали задним числом, чтобы подогнать проценты для победы единоросса. Такой оказии не было давненько, от того ситуация выглядит еще более дико.

Сейчас в социальных сетях и телеграм-каналах активно спорят, произошло ли это после приказа из администрации президента, или местные власти решили заняться самодеятельностью, но вывод напрашивается неутешительный – процесс легитимации выборов, который шел последние годы и был приурочен к президентской кампании, профукан. Во Владивостоке люди вышли на стихийный митинг, а проигравший кандидат от КПРФ объявил о начале стоячей забастовки.

Это все выглядит как злая ирония. Пытаясь подавить протестные настроения в регионах власти сами вызывают народное недовольство. Все выглядит так, будто страх перед волнениями из-за пенсионной реформы столь силен, что приводит к нерациональным действиям тех, кто принимает решения. О том, что с помощью выборов можно было бы «сбросить давление» они как-то не задумываются. В конце концов, один губернатор от коммунистов не смог бы повлиять на политический климат в стране и уж тем более, на процесс принятия решений. Населения же получило возможность выпустить пар и выразить свой протест в форме голосования, а не митингов.

Самое интересное в этой ситуации – связь с выборами в других регионах, прошедших неделю назад. У населения не может не возникнуть вопрос – если в Приморье прошло такое странное голосование, то может, стоит и к нашим выборам присмотреться?

ЦИК уже отложил подведение итогов выборов в крае до 22 сентября, но на очереди вторые туры еще в трех проблемных регионах: Хакасии, Владимирской области и Хабаровском крае. Положение взрывоопасное – электоральные фокусы в одном регионе России могут обернуться дисфункцией всей избирательной системы. А продолжение «приморской магии» вполне может поставить на ней крест.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 09:12, просмотров: 176, комментариев: 3


QR код
Комментарии:
Марина Соболевская
не нравится
Сегодня в 09:52
Да на избирательной системе, которая принята в эрэфии, уже с 2005 года можно ставить большой и жирный крест. А сейчас все здравомыслящие люди понимают, что выборы - это просто фарс и отмывка бабла. Скоро эта трагикомедия под названьем "выборы" должна почить в бозе. Вместе с её создателями и теми, кто нагло её практикует.
444
не нравится
Сегодня в 11:07
А-а-а!!! В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР согласился на пост в правительстве действующего губернатора. Прямо перед теледебатами согласился, а потом прокрутили его успокоительную речь. Но второй тур "выборов" все равно будет))))) Фарс? Цирк с конями!!!
Да! И что это за "процесс легитимации выборов, который шел последние годы и был приурочен к президентской кампании"? Если автор говорит о придании видимости легитимности выборам, результат которых устанавливает власть, то этот запущенный Владимиром Путиным процесс прямо с 2000 года идет себе своим ходом с регулярными обострениями к президентским "выборАм". Ничего нового. Все шито-крыто, но легитимности его антиконституционной вертикали не прибавляет.
444
не нравится
Сегодня в 11:21
Кстати, в Приморском крае кандидат коммунистов обещал продолжить политику Путина, не поднимать красный флаг, не превращать регион в коммунистический. Чего же он теперь скулит? Кто лучше назначенца Путина может справиться с продолжением политики Путина? Надо было ему самому свою кандидатуру снять в пользу товарища из партии власти, или как хабаровскому "оппозицинэру" из ЛДПР войти в команду путинского назначенца. Было бы куда логичнее чем все эти причитания и заламывания рук.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

В зоне повышенного комфорта 

В зоне повышенного комфорта 
Что представляет из себя обновленный бизнес-зал ОАО «Аэропорт Сургут», и кто может воспользоваться его услугами?
Редакция СИА-ПРЕСС 17 сентября в 16:55
496 3
Марина Пантович: «Нам очень повезло, что мы живем в России»…

Марина Пантович: «Нам очень повезло, что мы живем в России»…
В Международный день охраны озонового слоя Земли — интервью с организатором экологических кинопоказов в Сургуте о том, как полюбить, а не погубить планету
Надежда Макаренко 17 сентября в 16:37
547 14
​В Сургуте прошел субботник на территории строящегося перинатального центра

​В Сургуте прошел субботник на территории строящегося перинатального центра
Там завершаются работы по благоустройству. Открытие планируется весной 2019 года
Анастасия Якупова 17 сентября в 15:34
445 3
«Наши чиновники и депутаты тянут нас в феодализм, а «сухой закон» – это смешно»​

«Наши чиновники и депутаты тянут нас в феодализм, а «сухой закон» – это смешно»​
Главный нарколог Среднего Урала рассказал, чем плоха идея депутата Милонова
Анна Богдевич 17 сентября в 15:33
472 3
Многодетные семьи Сургута против отмены компенсации части платы за детский сад

Многодетные семьи Сургута против отмены компенсации части платы за детский сад
​Члены НКО «Большая семьЯ» разработали альтернативные варианты льгот, провели работу с населением и выявили, какие льготы действительно нужны людям, а какие существуют только на бумаге
Председатель НКО «Большая семьЯ» Олеся Киканян и другие многодетные семьи города 17 сентября в 15:32
381 0
​Татьяна Денисова: "В пятом сезоне шоу "ТАНЦЫ" три наставника. Так что теперь мне подают руку сразу двое мужчин"

​Татьяна Денисова: "В пятом сезоне шоу "ТАНЦЫ" три наставника. Так что теперь мне подают руку сразу двое мужчин"
Редакция СИА-ПРЕСС 17 сентября в 11:22
316 1
​Единая городская служба по учету водоснабжения присылает сургутянам странные письма

​Единая городская служба по учету водоснабжения присылает сургутянам странные письма
Спойлер: это просто рекламный трюк
Анастасия Якупова 17 сентября в 10:11
463 6
Квартиру в викторине "Города Югры" выиграл художник ИКЦ "Старый Сургут"

Квартиру в викторине "Города Югры" выиграл художник ИКЦ "Старый Сургут"
Какие еще номера стали обладателями ценных подарков
Редакция СИА-ПРЕСС 17 сентября в 08:25
605 9
​В ТРЦ «Сургут Сити-Молл» стартовал турнир Сургутского района по киберфутболу FIFA18

​В ТРЦ «Сургут Сити-Молл» стартовал турнир Сургутского района по киберфутболу FIFA18
В нем принял участие и глава района Андрей Трубецкой
Анастасия Якупова 15 сентября в 13:24
804 6
Депутаты Думы Сургутского района распределили дополнительные поступления в бюджет между поселениями

Депутаты Думы Сургутского района распределили дополнительные поступления в бюджет между поселениями
Главная тема первого осеннего заседания Думы Сургутского района оказалась более чем ответственной.
Марина Романова 14 сентября в 18:00
512 2
«До этого балагана я был на 100% уверен, что англичане гоняют гусей. Теперь такой уверенности нет...»

«До этого балагана я был на 100% уверен, что англичане гоняют гусей. Теперь такой уверенности нет...»
Что дальше-то делать с этим бардаком, творящимся в головах наших сограждан?
Александр Мазурин 14 сентября в 17:55
3386 14
Что показали выборы губернатора Тюменской области в Югре

Что показали выборы губернатора Тюменской области в Югре
Почему Александр Моор собрал меньше голосов югорчан, чем предыдущий губернатор Тюменской области Владимир Якушев в 2014 году
Иван Назаров 13 сентября в 20:03
981 2
​В Сургуте стартовала вакцинация против гриппа 

​В Сургуте стартовала вакцинация против гриппа 
Местные медики рассказали, почему сделать прививку — правильное решение.
Анастасия Якупова 13 сентября в 18:25
564 0
Жители Югры выберут директора депспорта

Жители Югры выберут директора депспорта
Задать свои вопросы или оказать поддержку кандидатам можно в прямом эфире
Константин Шперлинг 13 сентября в 15:13
608 3
​Мне нужно твое золото

​Мне нужно твое золото
Почему выпускники вузов выбирают Сургут, а потом уезжают из него
Константин Шперлинг 12 сентября в 17:41
831 0
​Ремонт вроде есть — и его сразу нет

​Ремонт вроде есть — и его сразу нет
Загадочная история сургутского трактира «Рябинушка»
Анастасия Якупова 12 сентября в 12:48
1085 4
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика