В зоне повышенного комфорта 

У многих аэропорт ассоциируется не только с самолетами и путешествиями в сказочные дали, но и с утомительным ожиданием и массой неудобств вроде досмотра и регистрации. Действительно, перерывы между стыковками рейсов, плотный человеческий поток и переполненные терминалы аэровокзала способны вызвать дискомфорт даже у самых непритязательных пассажиров. Вспомните, как в минуту такого неуютного ожидания вы с интересом поглядывали на заманчивую вывеску «Бизнес-зал» и представляли себе, что это нечто «наверняка очень дорогое и недоступное». Проще говоря — не для всех.

«Вполне доступное и для всех!» — уверяет руководитель группы по обслуживанию VIP и бизнес-пассажиров ОАО «Аэропорт Сургут» Светлана Баранова. Дело в том, что воспользоваться услугами бизнес-зала могут не только те, кто летит бизнес-классом, но и пассажиры, купившие эконом-билет.

Кстати, вы знали, что бизнес-зал — это не только помещение, где человек ожидает посадки на воздушное судно в комфортабельных условиях, но и в том числе полный комплекс действий по обслуживанию авиапассажира? Здесь вы можете не только сытно пообедать и отдохнуть перед дорогой, а буквально попадаете в заботливые руки сотрудников, которые:

— зарегистрируют вас на рейс без всяких очередей;

— помогут получить наиболее удобное место в самолете;

— займутся вашим багажом;

— проведут досмотр отдельно от всех остальных пассажиров;

— на индивидуальном микроавтобусе доставят прямиком к борту самолета.

Реконструированный бизнес-зал сургутского аэровокзала — это уют, сочетающийся с элементами роскоши.

Светлое помещение, обилие зелени, евроремонт и приветливый компетентный персонал: здесь комфорт и хорошее настроение пассажира — в приоритете.

Немного цифр: в среднем в сутки услугами бизнес-зала сургутского аэропорта пользуются около 50 человек, а за прошедшие шесть месяцев текущего года сотрудники зала обслужили 5400 пассажиров! И по сравнению с 2017 годом показатели только растут.

«Знаете, одна из особенностей обновленного зала — огромные панорамные окна, позволяющие наблюдать за взлетами и посадками самолетов, — рассказывает Светлана Баранова. — Пассажирам это очень нравится! Они с удовольствием завтракают, глядя на воздушные суда, залитые солнечными лучами. А вечером — все в красивых огнях».

Между прочим, завтраки в бизнес-зале — полноценные. Тоже самое можно сказать и об остальных приемах пищи.

Шведский стол с ароматными яствами работает и днем, и ночью. Количество подходов к столу — не ограничено!

Утром пассажиров ждет аппетитная каша, множество видов орехов и сухофруктов, сочные сырники, различное мясо, рыбная нарезка и невообразимо вкусные десерты. На обед и ужин тоже предусмотрены горячие блюда. Меню меняется каждый день.

«Уйти голодным из бизнес-зала вам попросту не удастся», — смеется руководитель группы по обслуживанию бизнес пассажиров.

Кроме того, в зале установлена современная кофемашина, которая удовлетворит запросы даже самого взыскательного любителя этого бодрящего напитка.

Хотите что-нибудь покрепче? К вашим услугам — бар. В нем — изобилие изысканных вин, виски, ликеры, ром, текила — все, что пожелаете!

Вы устали и хотите отдохнуть? Окунитесь в мягкость кожаных диванов и набирайтесь сил! Скоротать время до вылета помогут свежая пресса, телевизор и быстрый Wi-Fi. А если вы деловой человек и ни на секунду не отвлекаетесь от рабочего процесса, то знайте, что в бизнес-зале у вас есть возможность сделать ксерокопии документов и даже отправить факс. Никакой форс-мажор не страшен, а бизнес — под контролем.

«Когда человек приходит к нам, то может ни о чем больше не заботиться! Достаточно оплатить услуги, и всё — пассажир в наших надежных руках», — говорит Светлана Баранова.

Вопреки стереотипу об очень высоких и кусачих ценах, комплекс обслуживания в бизнес-зале обойдется пассажиру эконом-класса в четыре тысячи рублей. Если у вас есть ребенок до двух лет, то для него присутствие в бизнес-зале будет бесплатным, а за детей от двух до 12 лет нужно заплатить две тысячи рублей.

Примечательно, что бизнес-зал сургутского аэровокзала предоставляет возможность и для провожающих: заплатите тысячу рублей — и ожидайте прибытия вашего пассажира за чашечкой кофе и закусками.

Вам все еще кажется, что комфорт — это не для всех? Что бизнес-зал — участь богатых, привилегированных? Нет, комфорта заслуживают абсолютно все, и вы в их числе.

Кстати: бизнес-зал открыт для сотрудничества не только с физическими лицами, но и юридическими. ОАО «Аэропорт Сургут» предоставляет компаниям возможность для заключения соответствующих договоров.

Справка: Бизнес-зал ОАО «Аэропорт Сургут» расположен в зале прилета на втором этаже аэровокзала. Услугами бизнес-зала могут воспользоваться пассажиры:

— путешествущие классом Бизнес (а/к «Аэрофлот», «Россия», «ЮТэйр», «S7»);

— являющиеся обладателем Золотой или Платиновой карты программы «Аэрофлот Бонус» (только на рейсах а/к «Аэрофлот», «Россия»);

— обладающие бонусной картой уровня ElitePlus одной из авиакомпаний альянса SkyTeam, Oneworld);

— владеющие картой «Статус Gold» а/к «ЮТэйр» (только на рейсах а/к «ЮТэйр»);

— обладатели карты «Priority» а/к «S7» (только на рейсах а/к «S7»);

— путешествующие эконом-классом (за отдельную плату: 4000 рублей с человека; 2000 рублей за ребенка от 2 до 12 лет).

Бизнес-зал не работает с картами образца PriorityPass и не обслуживает международные рейсы.

Дополнительную информацию можно получить у администратора бизнес-зала по телефону: (3462) 770-005