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«Наши чиновники и депутаты тянут нас в феодализм, а «сухой закон» - это смешно»​

Главный нарколог Среднего Урала рассказал, чем плоха идея депутата Милонова

Олег Забродин, фото: minzdrav.midural.ru
Олег Забродин, фото: minzdrav.midural.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов оперативно отреагировал на свежий опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В конце прошлой недели социологи опубликовали результаты исследования, в котором говорится о том, что каждый десятый россиянин выступает за введение «сухого закона». А уже в ночь на понедельник РИА «Новости» сообщило, что парламентарий написал целое письмо министру здравоохранения Веронике Скворцовой с просьбой такой закон ввести.

Милонов считает, что только жесткие меры отрегулируют ситуацию на алкогольном рынке и искоренят пьянство. Оценить очередную громкую инициативу парламентария СИА-ПРЕСС попросило главного нарколога Свердловской области Олега Забродина.

«Нас чиновники и депутаты все время тянут куда-то во времена феодализма. Ну а Милонову просто делать нечего. Ему любую тему дай, и он ее опошлит. «Сухой закон» - это просто смешно. О «сухом законе» надо забыть. Это все мы уже проходили. Виноградники вырубили. Причем здесь природа вообще? Зачем надо было вырубать виноградники? (в 1985-1990 годах во время действия «сухого закона» в СССР только в России было вырублено 32 тысяч га виноградников - прим.ред.). Надо повышать общий уровень культуры, а не вырубать виноградники и не вводить «сухой закон», - убежден эксперт. - И самое главное - это не тема министерства здравоохранения. Да, есть определенное количество заболеваний, которые связаны с приемом алкоголя. И рост циррозов, и рост сердечнососудистых патологий - это все так или иначе связано с алкоголизацией. Но «сухой закон» и вообще алкогольная политика в стране - это лишь отчасти вопрос здравоохранения, все остальное это вопросы другого порядка - правоохранительные, политические».

Также Олег Забродин отмечает, что «если в стране экономика поддерживается, в том числе и за счет продажи алкогольной продукции, то это - не очень эффективная экономика».

...кто-то считает, что Россия спивается, но это не так, конечно

По его словам, снизить алкоголизацию населения можно только хорошо продуманной государственной программой. По большому счету, одним из главных инструментов остается повышение цен на спиртное. Впрочем, и введение ЕГАИС, и ограничение продаж алкоголя ночью - дали положительные результаты: стало меньше отравлений суррогатами, потребление спиртного снизилось.

«То, что кто-то считает, что Россия спивается, то это не так, конечно. Хотя и употребляет очень много алкоголя, но мы не на первом месте сегодня. Но в России нельзя вводить сухой закон. Разгул самогоноварения и алкогольных психозов мы видели именно в период запретов», - добавляет Олег Забродин.

Связи между обращением к наркологу и постановкой на учет быть не должно...

Что касается снижения количества больных алкоголизмом россиян, на пути к этому стоит то, что люди не обращаются вовремя к специалистам. Во-первых, придти к наркологу до сих пор считается зазорным. Во-вторых, это приведет к постановке на учет– а, значит, лишит возможности получить водительские права или желаемую работу. «Связи между обращением к наркологу и постановкой на учет быть не должно, - считает Олег Забродин. - Тогда мы сможем чаще выявлять алкогольную болезнь на ранних стадиях и помогать людям».


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Сегодня в 15:33, просмотров: 164, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:57
Вопрос по инициативе Милонова надо было задавать не главному наркологу, а главному психиатру. И если скажем снизить уровень массового психоза который постоянно нагнетается депутатами и правительством РФ, та же пенсионная реформа и другие галопирующие экономические и социальные трудности, то уровень потребления алкоголя снизится, к гадалке не ходи.

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