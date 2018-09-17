Многодетные семьи Сургута против отмены компенсации части платы за детский сад

Юлия Каравдина — многодетная мама из Сургута. В прошлом году она обратилась на прямую линию к губернатору Югры с вопросом о целесообразности отмены льгот многодетным семьям (компенсация за детский сад), в то время как по всей стране для повышения рождаемости вводятся новые меры поддержки семей. На тот момент эта тема вызвала в округе большой общественный резонанс, и губернатор взяла вопрос под личный контроль.

Наталья Комарова отметила, что прежде чем принять решение, нужно провести колоссальную разъяснительную работу, найти понимание у людей, найти их поддержку, создать условия для того, чтобы они лично участвовали в реализации того или иного решения.

После чего глава Сургута Вадим Шувалов перенес вступление в силу резонансного постановления, поручив своему заместителю Александру Пелевину и на тот момент директору департамента образования Татьяне Османкиной незамедлительно начать работу над системой льгот для многодетных семей, ветеранов, и предложил вынести этот вопрос на широкое обсуждение с жителями города.

Прошло полгода, документ снова принят и в нем совершенно никаких изменений!

В июне этого года было принято новое Постановление администрации города № 4944 от 29.06.2018. В нем говорится, что для детей, которые уже ходят в садик, решение (об отмене льгот) вступит в силу с 1 января 2019 года, а для тех, кто пошел в садик после 30 июня этого года, оно уже действует.

Данное постановления отменяет право многодетных семей и участников боевых действий на частичное (в размере 50%) освобождение от родительской платы. Более того, оно слово в слово дублирует постановление 2017 года. Доработка не проведена, интересы граждан не учитывают. Мы спрашиваем, обращаясь в различные инстанции, в чем изменения проекта? Ответа нет, нас просто опять вычеркнули.

На сегодняшний момент вопрос о системе льгот для многодетных семей на широкое обсуждение с жителями города не выносился. Более того, мнение многодетных семей массово выражались в соцсетях, конкретно под постами мэра города. На вопросы и просьбы населения реакции от властей не было. Этот факт зафиксирован НКО «Большая семьЯ».

Мы обладаем информацией об общем настроении многодетных семей в отношении предстоящих изменений. Главное намерение семей — возврат льготы в полном объеме. Нашей организацией были разработаны альтернативные варианты, была проведена работа с населением и выявлено, какие льготы действительно нужны людям, а какие существуют только на бумаге, но отрывают средства из городского бюджета.

Мы предлагаем оставить льготы многодетным по частичному освобождению от оплаты за присмотр и уход в детских дошкольных учреждениях. Если эта льгота действительно требует проработки, то распространить действие новшеств не на правоотношения, возникшие после принятия изменений, а на те семьи, которые получат статус многодетных после 1 января 2019 года. Но только необходимо дополнить понятие многодетных цензом проживания в Югре более десяти лет. Но и тут возникает вопрос: какие же льготы останутся новым многодетным семьям?