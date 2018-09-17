​В Сургуте прошел субботник на территории строящегося перинатального центра

Во Всемирный день чистоты на территории строящегося перинатального центра в Сургуте прошел субботник. В нем приняли участие заместители губернатора Югры Андрей Зобницев и Всеволод Кольцов, директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский, сотрудники перинатального центра, инвесторы проекта, общественные деятели и активные горожане.

Участники очистили территорию между блоками от строительного мусора, покрасили ограждения и высадили деревья.

Мероприятие было приурочено к окончанию работ по благоустройству Центра охраны материнства и детства. Его открытие планируется весной следующего года.

Кроме того, пресс-служба окружного департамента здравоохранения сообщает, что в начале октября завершится обустройство тротуаров, прогулочных дорожек и подъездов к корпусам, будут выполнены работы по укладке растительного слоя, тротуарной плитки, асфальтированию дорог и окончен монтаж опор наружного освещения. Также отмечается, что организовано 6 парковочных площадок на 478 машиномест.

Здание включит в себя более полутора тысяч лечебных, диагностических, учебных и хозяйственных помещений, в том числе отделение репродуктивных технологий с лабораторией экстракорпорального оплодотворения, зал лечебной физкультуры, кабинеты рефлексотерапии, озонотерапии и подводного массажа. Центр будет оснащен передовым медицинским оборудованием в количестве 18 тысяч единиц.

Кадровый вопрос строящегося центра уже решен. Вместе со всеми изменениями персонал увеличится до 2200 — на 1000 человек. Об этом ранее говорил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.«Задач перед коллективом будет больше, а значит и людей для этого требуется больше. При этом острой потребности в кадрах у нас нет. Мы считаем, что сможем на 90-95 процентов закрыть все вакансии за счет тех, кто уже работает в перинатальном центре и тех, кто сейчас заканчивает свое обучение в местных медицинских вузах, — объяснял директор департамента. — Если понадобятся какие-то точечные усиления персонала по некоторым направлениям, например, лучевой диагностике, то в Сургуте есть специалисты, желающие работать на современном оборудовании».

Фото: dzhmao.ru