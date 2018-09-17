​Единая городская служба по учету водоснабжения присылает сургутянам странные письма

В редакцию siapress.ru обратилась сургутянка Кристина У. Читательница обнаружила в своем почтовом ящике подозрительный квиток — повторное извещение Единой городской службы по учету водоснабжения. В документе говорится о необходимости согласовать дату и время поверки приборов учета воды. В скобках также указывается, что процедуру нужно проводить «в случае истечения межпроверочного интервала». Кристина спрашивает: «что мне делать с бумажкой и кто ее прислал?».

Что делать с предупредительным квитком — решают все самостоятельно, ведь это простой рекламный буклет, который прислала фирма, название которой не указано. Кстати, никакой «Единой службы» и вовсе не существует, хотя во многих городах страны россияне получают письма, подписанные этой вымышленной конторой.

В департаменте городского хозяйства корреспонденту нашего издания сообщили, что такой рекламой чаще всего пользуются молодые фирмы, занятые проверками и сменой приборов учета водоснабжения. Так компании пытаются привлечь клиентов.

Специалисты также пояснили, что сроки поверки счетчиков индивидуальны и указываются в паспорте прибора. Однако в основном нужно производить поверку счетчиков горячей воды раз в четыре года, холодной — раз в шесть лет.

Кстати, поверки могут проводить как муниципальные службы, так и частные. Важно, чтобы у фирмы была аккредитация Госстандарта, которая выдается на определенный регион. Все необходимые документы обычно можно проверить на сайте компании.

Информацию о документах можно уточнить и у оператора фирмы. Так думали мы до звонка по номеру указанному на рекламном извещении. После вопросов об аккредитации, служащий компании спешно положил трубку. О доверии своих счетчиков таким компаниям стоит задуматься несколько раз.