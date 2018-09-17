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Квартиру в викторине "Города Югры" выиграл художник ИКЦ "Старый Сургут"

Какие еще номера стали обладателями ценных подарков

В Югре подведены итоги викторины "Города Югры". Обладателем главного приза - квартиры - стал сотрудник ИКЦ "Старый Сургут" Игорь Вербовский. Жилье разыгрывалось только в Сургуте.

Об этом сообщил организатор конкурса - Центр "Открытый регион".

Счастливчику чуть более 60 лет. Своя квартира у него с женой уже есть, а вот взрослой дочке она совсем не помешает.

«Конечно, мы в победу еще не верим. Сейчас будем определяться, что делать дальше. Раз у нас уже есть своя квартира, то новая достанется нашей дочке», - приводят организаторы комментарий победителя.

В Сургуте обладателями главных подарков стали номера:

0579503, 0545742, 0594155, 0541875 – автомобиль;

0576546 – снегоход;

0581996, 0532514, 0533095, 0561165 – скутер;

0564022 – квартира.

Победители определялись с помощью генератора случайных чисел.


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Сегодня в 08:25, просмотров: 471, комментариев: 4


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Комментарии:
Миледи
не нравится
Сегодня в 11:47
А почему не было комбинаций 01, 02, 03, 04, 06? Почему все номера из одной группы? Это ведь просто нереально, что компьютер "совершенно случайно" выбирает именно эту группу чисел? Уверена, что остальные анкеты тупо не рассматривались. Организаторы, продолжайте обманывать людей, они и так уже не верят.
Klinn Миледи
не нравится
Сегодня в 12:27
В Сургуте все анкеты были с начальными цифрами 05, в других городах другие цифры.
Вольдемар Миледи
не нравится
Сегодня в 13:22
на 02, 04, 05, 06, 07, 08 были номера, но совсем немного, львиная доля 04, 05
Вольдемар
не нравится
Сегодня в 13:24
на 02, 04, 05, 06, 07, 08 были номера, львиная доля призов пришлась на 04, 05

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