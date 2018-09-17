Квартиру в викторине "Города Югры" выиграл художник ИКЦ "Старый Сургут"

В Югре подведены итоги викторины "Города Югры". Обладателем главного приза - квартиры - стал сотрудник ИКЦ "Старый Сургут" Игорь Вербовский. Жилье разыгрывалось только в Сургуте.

Об этом сообщил организатор конкурса - Центр "Открытый регион".

Счастливчику чуть более 60 лет. Своя квартира у него с женой уже есть, а вот взрослой дочке она совсем не помешает.

«Конечно, мы в победу еще не верим. Сейчас будем определяться, что делать дальше. Раз у нас уже есть своя квартира, то новая достанется нашей дочке», - приводят организаторы комментарий победителя.

В Сургуте обладателями главных подарков стали номера:

0579503, 0545742, 0594155, 0541875 – автомобиль;

0576546 – снегоход;

0581996, 0532514, 0533095, 0561165 – скутер;

0564022 – квартира.

Победители определялись с помощью генератора случайных чисел.