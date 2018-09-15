​В ТРЦ «Сургут Сити-Молл» стартовал турнир Сургутского района по киберфутболу FIFA18

Сегодня, 15 сентября, в ТРЦ «Сити-Молл» проходит турнир Сургутского района по киберфутболу FIFA18. 36 участников соревнуются за звание лучшего в данной дисциплине. Призовой фонд конкурса оставляет 35 тысяч рублей, а главный приз — 20 тысяч рублей.

«Я надеюсь, что игра пройдёт честно. Мы будем строго следить за участниками», — заявил главный судья турнира Евгений Дьячук.

На открытии конкурса побывал глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Он поприветствовал игроков и пожелал им удачи. Также глава поучаствовал в приветственном матче. После он рассказал журналистам о развитии компьютерного спорта в муниципалитете. Трубецкой отметил, что в четырех поселениях: Солнечный, Белый Яр, Лянтор, Федоровский, в ноябре этого года на базе спортивных школ появятся компьютерные классы. Кроме того, в 2019 году в поселке Барсово построят многофункциональный досуговый центр, где появится кибер арена.

«Это официально признанный вид спорта. Мы активно поддерживаем его и будем продолжать развитие киберспортивной деятельности», — дополнил Трубецкой.