Депутаты Думы Сургутского района распределили дополнительные поступления в бюджет между поселениями

Доходы бюджета муниципального образования до конца года вырастут на 767 миллионов рублей, и задачей народных избранников стало их грамотное распределение по территориям Сургутского района.

Объем районной казны к концу года составит 11 млрд. 202 млн. рублей. Произвести корректировку бюджета Сургутского района на 2018 год депутатам позволили оптимизация расходов, поступление налоговых платежей и другие доходы.

Большую часть средств депутаты выделили на объекты образования и ЖКХ. К тому же значительно увеличили финансирование программы развития физической культуры и спорта.

«На дополнительное финансирование рассчитывают все поселения Сургутского района. Потому к решению особенно таких вопросов депутаты подходят очень взвешенно. Тщательно рассматривают реальное положение дел в каждом населенном пункте, и уже сопоставив все, принимают решение», - пояснил председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк.

По словам руководителя муниципального парламента, наибольшие суммы дополнительного финансирования пойдут по программе «Образование» на оплату строительства школы-детского сада в поселке Высокий мыс. Подрядчик сдаст объект уже в ноябре, но полная сдача в эксплуатацию произойдет в марте 2019 года.

Депутаты утвердили и финансирование «народного проекта» - набережной реки Пим в Лянторе в размере около 15 миллионов рублей.

«500 метров набережной с парковой зоной, - уточнил Анатолий Петрович. – Работы велись все лето, закончены будут до конца года. Кроме того, мы одобрили выделение средств поселку Горный сельского поселения Сытомино на капитальный ремонт здания почты – оно совсем ветхое: необходима замена кровли, обшивки, утепления. Плюсом – средства на отсыпку дорог щебнем».

Около четырех миллионов рублей дополнительно получит сельское поселение Нижнесортымский. В основном эти деньги будут направлены на обустройство дворовых спортивных площадок.

«Сможем выделить денег Сайгатиной, Русскинской – на обустройство этнопарка, Лянтору на благоустройство микрорайона № 8», - добавил председатель районного парламента.

Всего в повестке заседания изначально было шестьдесят вопросов. Но один из них депутаты решили снять еще во время слушаний 12 сентября.

Администрация района предложила ликвидировать «неоднозначность» трактовок понятия «расчетная база» для определения прибыли в бюджет муниципальных предприятий. Прежде всего - коммунальной сферы.

Но аргументы чиновников депутаты посчитали слабыми. Проект был отправлен на доработку еще по итогам слушаний.

«Моя четкая позиция, позиция председателя Думы Сургутского района: не принимать решений по тем вопросам, на которые у нас, депутатов, не оказалось ответов. Вот к таковым смело можно отнести и данный, который касается определения размера части прибыли муниципальных унитарных предприятий, подлежащей перечислению в бюджет Сургутского района, уже после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Администрация района, вынося данный вопрос на обсуждение в Думу, руководствовалась, безусловно, хорошими намерениями – ликвидировать несоответствие. Однако мы, парламентарии, не владеем полной информацией. Например, по тем же расходам предприятий, не учитываемых при налогообложении. У депутатов нет явного понимания, за счет каких источников происходят производственные траты и на что они идут, не можем оценить реальность доходов и как следствие, эффективно проработать данный вопрос не представляется возможным. Поэтому мы обозначили срок, чтобы до 1 октября 2018 года администрация района предоставила нам всю необходимую информацию на данный счет. А после мы вернемся к рассмотрению этого вопроса», – резюмировал Анатолий Сименяк.

фото - пресс-служба Думы Сургутского района

Объем районной казны к концу года составит 11 млрд. 202 млн. рублей. Произвести корректировку бюджета Сургутского района на 2018 год депутатам позволили оптимизация расходов, поступление налоговых платежей и другие доходы.

Большую часть средств депутаты выделили на объекты образования и ЖКХ. К тому же значительно увеличили финансирование программы развития физической культуры и спорта.

«На дополнительное финансирование рассчитывают все поселения Сургутского района. Потому к решению особенно таких вопросов депутаты подходят очень взвешенно. Тщательно рассматривают реальное положение дел в каждом населенном пункте, и уже сопоставив все, принимают решение», - пояснил председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк.

По словам руководителя муниципального парламента, наибольшие суммы дополнительного финансирования пойдут по программе «Образование» на оплату строительства школы-детского сада в поселке Высокий мыс. Подрядчик сдаст объект уже в ноябре, но полная сдача в эксплуатацию произойдет в марте 2019 года.

Депутаты утвердили и финансирование «народного проекта» - набережной реки Пим в Лянторе в размере около 15 миллионов рублей.

«500 метров набережной с парковой зоной, - уточнил Анатолий Петрович. – Работы велись все лето, закончены будут до конца года. Кроме того, мы одобрили выделение средств поселку Горный сельского поселения Сытомино на капитальный ремонт здания почты – оно совсем ветхое: необходима замена кровли, обшивки, утепления. Плюсом – средства на отсыпку дорог щебнем».

Около четырех миллионов рублей дополнительно получит сельское поселение Нижнесортымский. В основном эти деньги будут направлены на обустройство дворовых спортивных площадок.

«Сможем выделить денег Сайгатиной, Русскинской – на обустройство этнопарка, Лянтору на благоустройство микрорайона № 8», - добавил председатель районного парламента.

Всего в повестке заседания изначально было шестьдесят вопросов. Но один из них депутаты решили снять еще во время слушаний 12 сентября.

Администрация района предложила ликвидировать «неоднозначность» трактовок понятия «расчетная база» для определения прибыли в бюджет муниципальных предприятий. Прежде всего - коммунальной сферы.

Но аргументы чиновников депутаты посчитали слабыми. Проект был отправлен на доработку еще по итогам слушаний.

«Моя четкая позиция, позиция председателя Думы Сургутского района: не принимать решений по тем вопросам, на которые у нас, депутатов, не оказалось ответов. Вот к таковым смело можно отнести и данный, который касается определения размера части прибыли муниципальных унитарных предприятий, подлежащей перечислению в бюджет Сургутского района, уже после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Администрация района, вынося данный вопрос на обсуждение в Думу, руководствовалась, безусловно, хорошими намерениями – ликвидировать несоответствие. Однако мы, парламентарии, не владеем полной информацией. Например, по тем же расходам предприятий, не учитываемых при налогообложении. У депутатов нет явного понимания, за счет каких источников происходят производственные траты и на что они идут, не можем оценить реальность доходов и как следствие, эффективно проработать данный вопрос не представляется возможным. Поэтому мы обозначили срок, чтобы до 1 октября 2018 года администрация района предоставила нам всю необходимую информацию на данный счет. А после мы вернемся к рассмотрению этого вопроса», – резюмировал Анатолий Сименяк.

фото - пресс-служба Думы Сургутского района