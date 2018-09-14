16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  68,2826   EUR  79,9521  

Депутаты Думы Сургутского района распределили дополнительные поступления в бюджет между поселениями

Главная тема первого осеннего заседания Думы Сургутского района оказалась более чем ответственной.

Доходы бюджета муниципального образования до конца года вырастут на 767 миллионов рублей, и задачей народных избранников стало их грамотное распределение по территориям Сургутского района.

Объем районной казны к концу года составит 11 млрд. 202 млн. рублей. Произвести корректировку бюджета Сургутского района на 2018 год депутатам позволили оптимизация расходов, поступление налоговых платежей и другие доходы.

Большую часть средств депутаты выделили на объекты образования и ЖКХ. К тому же значительно увеличили финансирование программы развития физической культуры и спорта.

«На дополнительное финансирование рассчитывают все поселения Сургутского района. Потому к решению особенно таких вопросов депутаты подходят очень взвешенно. Тщательно рассматривают реальное положение дел в каждом населенном пункте, и уже сопоставив все, принимают решение», - пояснил председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк.
По словам руководителя муниципального парламента, наибольшие суммы дополнительного финансирования пойдут по программе «Образование» на оплату строительства школы-детского сада в поселке Высокий мыс. Подрядчик сдаст объект уже в ноябре, но полная сдача в эксплуатацию произойдет в марте 2019 года.

Депутаты утвердили и финансирование «народного проекта» - набережной реки Пим в Лянторе в размере около 15 миллионов рублей.

«500 метров набережной с парковой зоной, - уточнил Анатолий Петрович. – Работы велись все лето, закончены будут до конца года. Кроме того, мы одобрили выделение средств поселку Горный сельского поселения Сытомино на капитальный ремонт здания почты – оно совсем ветхое: необходима замена кровли, обшивки, утепления. Плюсом – средства на отсыпку дорог щебнем».

Около четырех миллионов рублей дополнительно получит сельское поселение Нижнесортымский. В основном эти деньги будут направлены на обустройство дворовых спортивных площадок.
«Сможем выделить денег Сайгатиной, Русскинской – на обустройство этнопарка, Лянтору на благоустройство микрорайона № 8», - добавил председатель районного парламента.

Всего в повестке заседания изначально было шестьдесят вопросов. Но один из них депутаты решили снять еще во время слушаний 12 сентября.
Администрация района предложила ликвидировать «неоднозначность» трактовок понятия «расчетная база» для определения прибыли в бюджет муниципальных предприятий. Прежде всего - коммунальной сферы.

Но аргументы чиновников депутаты посчитали слабыми. Проект был отправлен на доработку еще по итогам слушаний.

«Моя четкая позиция, позиция председателя Думы Сургутского района: не принимать решений по тем вопросам, на которые у нас, депутатов, не оказалось ответов. Вот к таковым смело можно отнести и данный, который касается определения размера части прибыли муниципальных унитарных предприятий, подлежащей перечислению в бюджет Сургутского района, уже после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Администрация района, вынося данный вопрос на обсуждение в Думу, руководствовалась, безусловно, хорошими намерениями – ликвидировать несоответствие. Однако мы, парламентарии, не владеем полной информацией. Например, по тем же расходам предприятий, не учитываемых при налогообложении. У депутатов нет явного понимания, за счет каких источников происходят производственные траты и на что они идут, не можем оценить реальность доходов и как следствие, эффективно проработать данный вопрос не представляется возможным. Поэтому мы обозначили срок, чтобы до 1 октября 2018 года администрация района предоставила нам всю необходимую информацию на данный счет. А после мы вернемся к рассмотрению этого вопроса», – резюмировал Анатолий Сименяк.

фото - пресс-служба Думы Сургутского района

Объем районной казны к концу года составит 11 млрд. 202 млн. рублей. Произвести корректировку бюджета Сургутского района на 2018 год депутатам позволили оптимизация расходов, поступление налоговых платежей и другие доходы.

Большую часть средств депутаты выделили на объекты образования и ЖКХ. К тому же значительно увеличили финансирование программы развития физической культуры и спорта.

«На дополнительное финансирование рассчитывают все поселения Сургутского района. Потому к решению особенно таких вопросов депутаты подходят очень взвешенно. Тщательно рассматривают реальное положение дел в каждом населенном пункте, и уже сопоставив все, принимают решение», - пояснил председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк.
По словам руководителя муниципального парламента, наибольшие суммы дополнительного финансирования пойдут по программе «Образование» на оплату строительства школы-детского сада в поселке Высокий мыс. Подрядчик сдаст объект уже в ноябре, но полная сдача в эксплуатацию произойдет в марте 2019 года.

Депутаты утвердили и финансирование «народного проекта» - набережной реки Пим в Лянторе в размере около 15 миллионов рублей.

«500 метров набережной с парковой зоной, - уточнил Анатолий Петрович. – Работы велись все лето, закончены будут до конца года. Кроме того, мы одобрили выделение средств поселку Горный сельского поселения Сытомино на капитальный ремонт здания почты – оно совсем ветхое: необходима замена кровли, обшивки, утепления. Плюсом – средства на отсыпку дорог щебнем».

Около четырех миллионов рублей дополнительно получит сельское поселение Нижнесортымский. В основном эти деньги будут направлены на обустройство дворовых спортивных площадок.
«Сможем выделить денег Сайгатиной, Русскинской – на обустройство этнопарка, Лянтору на благоустройство микрорайона № 8», - добавил председатель районного парламента.

Всего в повестке заседания изначально было шестьдесят вопросов. Но один из них депутаты решили снять еще во время слушаний 12 сентября.
Администрация района предложила ликвидировать «неоднозначность» трактовок понятия «расчетная база» для определения прибыли в бюджет муниципальных предприятий. Прежде всего - коммунальной сферы.

Но аргументы чиновников депутаты посчитали слабыми. Проект был отправлен на доработку еще по итогам слушаний.

«Моя четкая позиция, позиция председателя Думы Сургутского района: не принимать решений по тем вопросам, на которые у нас, депутатов, не оказалось ответов. Вот к таковым смело можно отнести и данный, который касается определения размера части прибыли муниципальных унитарных предприятий, подлежащей перечислению в бюджет Сургутского района, уже после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Администрация района, вынося данный вопрос на обсуждение в Думу, руководствовалась, безусловно, хорошими намерениями – ликвидировать несоответствие. Однако мы, парламентарии, не владеем полной информацией. Например, по тем же расходам предприятий, не учитываемых при налогообложении. У депутатов нет явного понимания, за счет каких источников происходят производственные траты и на что они идут, не можем оценить реальность доходов и как следствие, эффективно проработать данный вопрос не представляется возможным. Поэтому мы обозначили срок, чтобы до 1 октября 2018 года администрация района предоставила нам всю необходимую информацию на данный счет. А после мы вернемся к рассмотрению этого вопроса», – резюмировал Анатолий Сименяк.

фото - пресс-служба Думы Сургутского района


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 18:00, просмотров: 166, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Депутаты Думы Сургутского района распределили дополнительные поступления в бюджет между поселениями

Депутаты Думы Сургутского района распределили дополнительные поступления в бюджет между поселениями
Главная тема первого осеннего заседания Думы Сургутского района оказалась более чем ответственной.
Марина Романова Сегодня в 18:00
165 0
«До этого балагана я был на 100% уверен, что англичане гоняют гусей. Теперь такой уверенности нет...»

«До этого балагана я был на 100% уверен, что англичане гоняют гусей. Теперь такой уверенности нет...»
Что дальше-то делать с этим бардаком, творящимся в головах наших сограждан?
Александр Мазурин Сегодня в 17:55
290 4
Что показали выборы губернатора Тюменской области в Югре

Что показали выборы губернатора Тюменской области в Югре
Почему Александр Моор собрал меньше голосов югорчан, чем предыдущий губернатор Тюменской области Владимир Якушев в 2014 году
Иван Назаров 13 сентября в 20:03
755 1
​В Сургуте стартовала вакцинация против гриппа 

​В Сургуте стартовала вакцинация против гриппа 
Местные медики рассказали, почему сделать прививку — правильное решение.
Анастасия Якупова 13 сентября в 18:25
480 0
Жители Югры выберут директора депспорта

Жители Югры выберут директора депспорта
Задать свои вопросы или оказать поддержку кандидатам можно в прямом эфире
Константин Шперлинг 13 сентября в 15:13
523 3
​Мне нужно твое золото

​Мне нужно твое золото
Почему выпускники вузов выбирают Сургут, а потом уезжают из него
Константин Шперлинг 12 сентября в 17:41
721 0
​Ремонт вроде есть — и его сразу нет

​Ремонт вроде есть — и его сразу нет
Загадочная история сургутского трактира «Рябинушка»
Анастасия Якупова 12 сентября в 12:48
968 4
​Губернатора подставляют

​Губернатора подставляют
Она могла просто забыть, закрутиться с этими выборами. Но куда смотрят ее помощники, куда смотрит департамент общественных связей, который по положению отвечает за репутацию Натальи Комаровой? По-моему, это заговор
Сергей Глинских, сургутянин 12 сентября в 11:09
1228 19
В Югре стартуют новые выборы

В Югре стартуют новые выборы
Шансы кандидатов прокомментировали спортивные эксперты
Константин Шперлинг 11 сентября в 18:46
564 0
Это лучший результат за последние 10 лет в истории района

Это лучший результат за последние 10 лет в истории района
Сургутский район поставил своеобразный рекорд по явке избирателей (на выборах подобного уровня), она составила 38,2%
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 11 сентября в 18:17
506 2
​Искусство в подсобке

​Искусство в подсобке
Как актеры единственного в Сургуте кукольного театра живут и творят в разваливающемся здании
Анастасия Якупова 11 сентября в 18:03
860 0
Сургут готовится к чемпионату дворовых футбольных команд//ФОТО

Сургут готовится к чемпионату дворовых футбольных команд//ФОТО
У подростков из западной части города выросли шансы на победу и появилось еще одно поле для тренировок
Марина Романова 11 сентября в 17:45
341 0
​Шоу начинается

​Шоу начинается
Рассказываем, что предпочитают смотреть сургутяне по телевизору
Полина Амирова 11 сентября в 17:17
525 5
Тренд на стабильность опять подтвердился

Тренд на стабильность опять подтвердился
Почему 9 сентября можно считать успешным днем для югорского отделения "Единой России"
Иван Назаров 11 сентября в 15:25
951 57
«Это страшно»

«Это страшно»
Сургутянка Юлия Сажнева, которую вчера задержали как участницу митинга, рассказала СИА-ПРЕСС о семи часах, проведенных в отделении полиции
Анастасия Семихатских 10 сентября в 20:00
2078 40
Таких инцидентов в Сургуте не было никогда

Таких инцидентов в Сургуте не было никогда
Председатель Сургутской ТИК Светлана Гаранина - об итогах Единого дня голосования и победе Евгения Барсова
Маргарита Стройнова 10 сентября в 16:17
2483 12
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика