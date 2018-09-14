Они что-то начали подозревать. Очень патриотичные товарищи из тех, кто сознательно, истово, на всю ивановскую гордится мифом о 28 панфиловцах, прекрасно зная, что это миф. Принявшие близко к сердцу бриллиантовую зимнюю олимпиаду в тропиках, молившиеся на «крымнаш» и позабытую-позаброшенную ныне «Новороссию».

В фейсбуке одного образованного, успешного, сравнительно молодого, считающего себя неглупым югорского журналиста, который ненавидит телевизионный Запад и не менее телевизионных либералов так, что кюшать не может, полным ходом идет обсуждение феерического интервью господ Петрова и Бошарова, подозреваемых в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль, в убийстве гражданки Великобритании Дон Стёрджес. Я бы сказал провального интервью, просто каминг-аута, чистосердечного признания какого-то.

Реплика: «Капец. Реально они это сделали - других выводов нет у меня.»

Ответ: «До этого балагана я был на 100% уверен, что англичане гоняют гусей. Теперь такой уверенности нет...»

Я не сдержал удивления. Неужели на 18 году лживой запутинской пропаганды можно быть на 100% увереным, что англичане пытались отравить Скрипалей? После убийства Политковской, Эстемировой, Немцова. После того, как гебистов-исполнителей убийства Яндарбиева, Анатолия Яблочкова и Василия Пугачёва, в 2004 российские власти официально признали работниками спецслужб и вытащили из Катара, предварительно взяв в заложники катарского спортсмена с тренером, транзитом летевших через Москву. После полного отрицания российского военного вмешательства в марте 2014 года и через год прозвучавшего по российскому телевидению из уст Владимира Путина чистосердечного признания, в том, что он лично приказал начать операцию по присоединению Крыма, ввести на территорию соседнего суверенного государства спецназ, десантников и морпехов, чтобы парализовать там работу государственных учреждений, правоохранительных органов, служб безопасности и вооруженных сил.

После всех этих распятых мальчиков, "ихтамнетов", превращающихся в российских военных-отпускников, после позора с отравителями Луговым и Ковтуном, за которыми полониевый след вился по всей Европе. На 100% верить потокам тысячу раз разоблаченной государственной лжи всех этих лавровых-захаровых-соловьевых-симонян...

Ну ладно бы уважаемая телезрительница, бабушка-старушка, которая не знает, с какой стороны подойти к компьютеру... Но современный, считающий себя скептиком (если не циником) человек, просто по макушку погруженный в информационную среду, говорит сегодня что-то там о 100%... Ответ я получил достойный.

«Ну что вы. (Далее дежурное почерпнутое в телевизоре у все тех же лживых госпропагандистов бла-бла-бла про изолгавшихся западных журналистов, правозащитников и Эхо Москвы). Но я так надеялся, что наша власть хоть чем-то отличается от западных вероятных партнеров и не врет столь же нагло, абсолютно по скотски и неприкрыто. Видите, разочарование настигло и меня. Теперь понял вот, прозрел, что наши не могут ничем отличаться от своих хозяев на Западе. Это, конечно, удар...»

Да. Страшенный удар, но, оказалось, от него есть универсальное лекарство. Злоумышляющий Запад. Спел про себя: «Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году». Скороговоркой пробормотал заклинание «правды нет, истины не существует, все всегда везде воруют, лгут, убивают, как в России». Объявил, что у кремлевского сидельца, у его правительства, у ГРУ, ФСБ, МВД, у тов. Кадырова, у лавровых-захаровых-соловьевых, хозяева на Западе. И порядок. Можно выдохнуть. Сразу все в зазеркалье альтернативной реальности встало на свои места. Круг замкнулся. Вернулась спасительно-иррациональная, но стопроцентная уверенность в том, что это не наш балаган, это все «англичане гоняют гусей».

И что дальше-то делать с этим бардаком, творящимся в головах наших сограждан? Ведь таких людей не один, не два, сотни тысяч, я уж не говорю про десятки миллионов менее успешных, образованных, начитанных, обеспеченных. И через десяток лет именно они, энергичные и циничные, придут на смену путинскому поколению, будут определять жизнь нашей страны. Прямо из своего Зазеркалья...