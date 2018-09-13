Что показали выборы губернатора Тюменской области в Югре

Прошедшие выборы губернатора Тюменской области закончились формальной победой Александра Моора. Однако, его результаты оказались заметно ниже, чем результаты Владимира Якушева в 2014 году.

На тогдашних выборах губернатора его, поддержало больше 80 процентов избирателей в Югре, в то время как Моор на нынешних получил меньше половины голосов. Конечно, такое положение дел можно было бы списать на его слабую узнаваемость в сравнении с Якушевым, но, возможно, дело не только в этом.

Прежде всего, стоит упомянуть реализацию межрегиональной программы «Сотрудничество», которая является одной из титульных статей во взаимоотношениях Тюменской области и Югры. Но для ХМАО эффективность программы оказалась довольно ограниченной, в отличие, скажем, от Ямала, где она стала одним из важных драйверов развития региона. Несколько раз «Сотрудничество» в Югре буксовало, и не всегда жители округа ощущали от нее благоприятный результат на себе. Для многих жителей региона «Сотрудничество» так и осталось непонятным предвыборным лозунгом без конкретного содержания. Медийного эффекта программы оказалось недостаточно для того, чтобы югорчане безоговорочно поддержали Моора.

Сюда стоит добавить неопределенный и непонятный для жителей региона статус губернатора Тюменской области. Самый распространенный вопрос звучит так: Зачем нам выбирать главу другой области, если у нас отдельный регион и свой губернатор?Примерно то же недоумение у населения вызывает сама концепция «тюменской матрешки». Ее часто упоминают официальные лица и СМИ, но при этом никто не разъяснил людям, в чем заключается ее смысл. На все эти вопросы перед выборами ответа дать не получилось, результатом чего стал низкий уровень поддержки Моора на выборах. К подобным же выводам пришел директор Института избирательных технологий Евгений Сучков.

«На мой взгляд основная причина носит глубинный характер, а именно то, что изначально объединение ХМАО, Ямала и Тюмени в один субъект носило достаточно искусственный характер, что не могло не сказаться в электоральном плане. Дело в том, что с момента этого «объединения» у жителей ХМАО–Югры так и не сформировалась (да, наверное, и не могла сформироваться) «тюменская» идентичность. – объясняет Евгений Сучков. – Более того, успехи в социально-экономическом развитии Югры, достигнутые в последние годы лишь способствовали росту у жителей округа своей – Югорской идентичности. В этих условиях приход кандидата «чужака», до того мало известного основной массе югорчан, сработал, возможно и невербально, на уровне архетипа «свой – чужой», что на выборах отнюдь не позитивно работает на любого кандидата. Т.е. кампания Моора приобрела в некотором смысле протестный характер».

Вместе с тем Тюменская область продолжает оставаться важным партнером Югры. Это касается совместных экономических, культурных, а также инфраструктурных проектов, и некой консолидированной позиции в вопросах нефтегазовой отрасли. Не следует и драматизировать итоги прошедших выборов, уверен доцент кафедры истории и философии Югорского государственного университета Илья Верховский. По его мнению, электоральное поведение югорчан не сильно отличается от прошлых избирательных кампаний.

«Эта кампания - вполне традиционна для югорского электорального поведения последнего десятилетия. Итоги голосования для округа также не катастрофичны. В целом, к выборам губернатора области югорчане всегда относились спокойно, считая, что это "не совсем их" выборы. – объясняет Илья Верховский. – При этом, часто транслируемые интернет-медиа идеи о югорском сепаратизме и прочем раскольничестве остаются не более, чем медийными "острыми" заголовками. В целом, по ощущению югорчан Тюмень – это сосед и партнёр. Вот за Моора и проголосовали как за соседа. Такое, не слишком активное, спокойное, добрососедское голосование».