​Гопник? Нет. Дуэлянт!

Проект Дуэльного кодекса от автора инициативы законодательно охранять граждан от последствий употребления чеснока Сергея Иванова - одна из самых обсуждаемых законодательных инициатив этой недели. При том, что Госдума весьма прытко начала осеннюю сессию. Но ни принятие в первом чтении законопроекта об уголовной ответственности за увольнение предпенсионеров, ни отказ исключения из УК наказаний за репосты - не нашли такого живого отклика россиян.

Либерал Иванов, наученный провалом «чесночного» законопроекта, внесенного накануне 1 апреля и воспринятого коллегами как шутка, с Дуэльным кодексом выступил вовремя. Только не понятно, что он хотел им сказать.

Указать генералу Золотову на ошибки, которые он совершил, вызвав на дуэль Алексея Навального, находящегося в заключении? Может быть. В пояснительной записке, которую цитирует «Интерфакс», так и сказано: «...в последнее время появилась тенденция со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан, выражающих отличные от официальных точки зрения. В целях упорядочения основных причин вызова на дуэль и порядка ее проведения предлагается настоящий проект Дуэльного Кодекса».

Во-первых, вызов на дуэль, по сути, покушение на убийство. И не важно, чем ты сделаешь из оппонента «сочную отбивную»

Но тут есть и другие моменты. Во-первых, вызов на дуэль, по сути, покушение на убийство. И не важно, чем ты сделаешь из оппонента «сочную отбивную» - боксерскими перчатками, подушкой или другим оружием. Дуэль - вооруженный поединок оскорбленного и оскорбившего. В конце кто-то должен умереть или хотя бы пострадать.

Во-вторых, в проекте Дуэльного кодекса Иванова несколько раз указывается, что вызов на дуэль возможно только между равными. Депутат разрешает дуэлироваться только чиновником, а дуэль между гражданскими называет «аномалией». То есть господин Иванов утверждает, что гражданские неровня чиновникам.

Ну мы и сами начинаем это понимать. Конечно, никто из нас не равен главе Нацгвардии, который в своем обращении к оппозиционеру говорит: «Да, я не бедный человек». На минуточку - так он отвечает на утверждение Навального о том, что только имущество семьи Золотова оценивается в 630 миллионов рублей. Откуда генералу знать, что для большинства россиян сосед, который живет в неипотечной трешке, ездит на купленном не в кредит Toyota Rav 4 и получает «сотку» в месяц - уже богатый человек. Критерии человека «не бедного» у россиян куда ниже.

Это я тому, что от социального неравенства в России не отвыкали даже. Но автор проекта Дуэльного кодекса чуть ли ни на прямую предлагает изменить УК РФ, внеся туда «разрешенные убийства», а также подкорректировать Конституцию - в той части, где говориться о равенстве.

Откуда генералу знать, что для большинства россиян сосед, который живет в неипотечной трешке, ездит на купленном не в кредит Toyota Rav 4 и получает «сотку» в месяц - уже богатый человек

Следующим шагом должна стать разработка правил пользования розгами в случаях оскорбления гражданским госслужащего. Между прочим, наказание розгами были узаконены в России до начала XX века. А вот Дуэльный кодекс - никогда не был официальным документом.

Вряд ли, конечно, станет. Коллеги опять восприняли инициативу Иванова с иронией. Немного жаль. Документ расставил бы все точки над I. И закон об охране граждан от последствий употребления чеснока зря проигнорировали. Он значительно гуманнее многих принятых.