​В Сургуте стартовала вакцинация против гриппа 

В начале сентября в сургутские поликлиники поступила первая партия вакцин против гриппа. Специалисты планируют привить около 177 тысяч человек, более 60 тысяч из них — дети. Медики отмечают, что эти привитые 40 процентов населения помогут избежать эпидемии в городе. На данный момент в Сургуте привиты около 10 процентов населения.

Пройти вакцинацию можно бесплатно в поликлинике по месту жительства. С собой необходимо иметь полис ОМС и паспорт, детям - свидетельство о рождении.

Сотрудники больниц активно привлекают сургутян к вакцинации с сентября по октябрь — до начала подъема заболеваемости, когда сформирован крепкий иммунитет.

По данным Всемирной организации здравоохранения от осложнений гриппа ежегодно умирают от 250 000 до 500 000 человек.

Несмотря на доказанную пользу и эффективность вакцинации (в Югре более 90 процентов заболевших гриппом были не привиты) до сих пор существуют сообщества, распространяющие в соцсетях и форумах легенды о вреде прививок.

«Существуют целые группы, которые борются с вакцинацией, в том числе и секты. Кроме того, некоторые фармацевтические компании выступают противниками прививок из коммерческого интереса. Им интересны не привитые клиенты, которые могут приобрести иммуномодуляторы, якобы способные заменить вакцину. Это, конечно, обман. Только вакцина может эффективно защитить от гриппа», — заявил главный врач Сургутской поликлиники № 1 Максим Слепов.

Главврач Сугутской поликлиники № 2 Марина Тараник дополнила, что родители отказываются от вакцинации детей из-за мнения, что она попросту не нужна. Такое заблуждение связанно с непросвещенностью и чаще всего не подкрепляется конкретными данными. В борьбе с этим помогают тематические книги и лекции, которые способны убедить в действенности прививок.

«Радикально настроенных против вакцинации можно переубедить только жесткими методами. В Америке не привитых учеников отстраняют от учебы, во Франции, если родители отказываются от прививания ребенка, это расценивается как жестокое отношение к нему, в Словении действует финансовое наказание, в случаях отказа от вакцинации», — объяснил Слепов.

Только вакцина способна помочь организму выработать антитела против гриппа, которые будут бороться с вирусом в случае его проникновения в организм.

Обязательную вакцинацию проходят дети, беременные женщины, пенсионеры, призывники, хронические больные, а также работники образовательных и медорганизаций, транспортной и коммунальной сферы. Также специалисты особо рекомендуют привиться студентам и всем, чья деятельность связана с прямыми контактами с людьми.

Если вы до сих пор сомневаетесь в эффективности вакцинации, рекомендуем ознакомиться с лекцией научного журналиста и врача Алексея Водовозова: «Вакцинация. Почему она работает».

Инфографика взята с личной страницы "ВКонтакте" Вадима Шувалова.