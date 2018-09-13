Жители Югры выберут директора депспорта

Сегодня восемь кандидатов на пост директора Департамента спорта и физической культуры выступят в теледебатах в эфире телеканала «Югра». С 19:30 все желающие могут задать им вопросы во время прямого эфира, позвонив по телефону: (3467) 393-888.

Для того, чтобы отдать свой голос понравившемуся кандидату необходимо позвонить по по телефону 8-800-100-68-01 и сообщить его фамилию. Результаты голосования будут объявлены после программы в вечернем выпуске новостей в 21:30.

Сторонние наблюдатели считают, что победителем этого политически-спортивного состязания может стать Софья Конух, оказавшаяся на волне узнаваемости благодаря Кубку мира по водному поло, который состоялся в Сургуте на прошлой неделе. И благодаря которой Сургут может стать новой международной столицей водных видов спорта, что принесет дивиденды всей Югре.

Президент федерации водных видов спорта в России Алексей Власенко считает, что соревнования в Сургуте прошли на уровне Олимпийских игр, и в этом - заслуга организаторов. Основным из них и была Софья Конух. Сейчас федерация задумалась о том, чтобы перенести в Сургут Кубок мира по водному плаванию и какие-либо игры, также международного формата.

Напомним, вчера прошла конференция по избранию кандидатов на должность директора Департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры, где кандидаты представили свои программы.

«Я поддержал Вторушина Михаила Петровича. Считаю, что его программа, представленная на конференции одна из самых конкретных и понятных для реализации в округе. Выступление и ответ на вопросы были уверенными и конструктивными. Знаю, что в ХМАО есть много проблем и вопросов, которые надо решать. Думаю, что человек, который работает в этой системе и со свежим взглядом способен что-то изменить в лучшую сторону», – рассказал порталу siapress.ru президент Федерации футбола г.Сургута Данил Кравчук.

Справка:

Изначально кандидатов было девять, но спортивный чиновник из Белгорода Кирилл Гнилицкий отозвал свою кандидатуру по собственному желанию.