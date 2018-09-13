​Как проверить качество бензина на сургутских заправках

Сургутские заправки в очередной раз повышают стоимость бензина АИ92. Цена все время растет, при этом качество продукта абсолютно не меняется и очень часто не соответствует заявленным параметрам.

Портал siapress.ru решил выяснить, насколько реально потребителям проверить качество топлива, не являясь при этом экспертом. Оказалось, что это довольно просто и доступно каждому. Как это сделать, рассказал руководитель отдела менеджмента качества сургутского завода стабилизации конденсата (ЗСК) Рустем Алакаев.

По его словам, любой человек может прийти на заправку и запросить документацию на продукцию – декларацию и паспорт качества. Также эти документы должны быть опубликованы на сайте компании. Это открытые данные и, соответственно, производитель обязан их предоставить.

«Вы берете все необходимые документы, литр бензина и отдаете все это в лабораторию. Она выдаст заключение соответствует ли топливо заявленным качествам или нет», – рассказал эксперт.

В случае если качество не соответствует заявленному, на заправке вам должны будут либо предоставить бензин надлежащего качества, либо вернуть деньги.

«Есть четырехстороннее соглашение в рамках Газпрома, которое говорит о том, что Росстандарт, Ростехнадзор, Газпром и четвертая сторона гарантируют качество и безопасность продукции. В основном они следят за качеством бензина и объемом производства, – пояснил Алакаев. – Президенту на стол кладут отчет по рынку – общую картину мира: кто, что и сколько произвел. Росстандарт проводит ежемесячные проверки. Делает выборку нашей продукцию и выясняет, соответствует ли она заявленному уровню качества».

Мониторинги качества производятся на заводе, а топливо проходит через несколько рук, и, соответственно, качество получаемой продукции может существенно отличаться от произведенной.

«Наша продукция проходит через несколько рук и за итоговое качество мы не несем ответственности. Росстандарт, после обращений к ним от потребителей, несколько раз писал нам претензии по качеству, но это уже не наша ответственность», – подытожил Алакаев.