​Мне нужно твое золото

Есть ли что-то общее между Сургутом и Доусоном — городом, который в конце 19 века стал эпицентром золотой лихорадки? Оказалось, что есть. К такому выводу пришли аналитики консалтинговое бюро «Стрелка», которые провели исследование российских городов на предмет их привлекательности для молодых специалистов. Сургут наравне с Ханты-Мансийском, Салехардом, Читой и Якутском отнесли к категории «Города-клондайки» с высоким уровнем оплаты труда и довольно низкими ценами.

Есть еще несколько группировок. Например, «Города-лидеры» — Москва, Санкт-Петербург, Краснодар. В них больше шансов найти работу по душе и друзей по интересам. А вот за спокойной и удобной жизнью стоит ехать в «Города-пансионаты»: Новосибирск, Великий Новгород и Калининград.

Сургут же назвали не иначе как золотой жилой для юных выпускников. Но сразу радоваться за родной город не стоит, ведь исследователи вкладывают в это понятие нечто иное.

«Клондайк — это место, где добывалось золото. Место, куда ехали, чтобы заработать денег и уехать строить свою жизнь где-то еще, – рассказала корреспонденту siapress.ru генеральный директор Торгово-промышленной палаты Анна Чурманова. – С точки зрения человеческой жизни условия у нас достаточно тяжелые. Выпускники остаются в городе не потому, что здесь жить хорошо, а потому, что все-таки уровень жизни гораздо выше. Впоследствии, когда они достигают определенного благосостояния, то задумываются: «А что я здесь делаю? Я хочу нормально жить. Ходить в театр. Чтобы хотя бы полгода было лето, а оставшиеся полгода просто прохладная погода».

Эксперты сервиса поиска работы hh.ru специально для СИА-ПРЕСС провели анализ и выяснили, что в 22 процентах случаев сургутяне сразу после получения высшего образования готовы переехать в другие города ради трудоустройства. Самые популярные направления для переезда – Санкт-Петербург, Москва, Тюмень, Екатеринбург, Краснодар и Казань. Оставшиеся 78 процентов молодых специалистов все же рассчитывают обустроиться в Сургуте.

Мы опросили нескольких выпускников вузов, которых что-то связывало или сейчас связывает с Сургутом, чтобы узнать, считают ли они этот город привлекательным для жизни и труда.

Дмитрий Коромыслов родился в Нягани, но большую часть жизни прожил в Сургуте. Закончил бакалавриат Тюменского государственного университета. В 2017 году решил сменить место жительства.

– В 2008 году, как и все мои одноклассники, я думал, куда мне поступать и кем хочу быть. Обдумав все, я пришёл к выводу, что юриспруденция – это то, что мне интересно. Учиться мне действительно понравилось, и в 2013 году я получил диплом, в котором было сказано, что отныне я юрист.

Поработав по специальности в Сургуте, я все чаще начал задумываться о переезде. Я не работал в каком-то градообразующим предприятии, меня ничего не держало. Поэтому в сентябре 2017 года я решил переехать. Варианты куда можно было податься, не отличались оригинальностью – Москва или Петербург. Пожив и там, и там, я остался в Петербурге и уже почти год живу там. О принятом решении не жалею. Имеются свои плюсы и минусы, как и везде, конечно. Но есть приятное чувство от осознания, что до Финляндии можно доехать на велосипеде – это здорово. Ну, и, конечно, для меня это большие возможности собственной реализации как специалиста. Перспективы улучшения материального положения. И зимы в петербурге много мягче, чего уж скрывать.

А вот шеф-редактор портала siapress.ru Анастасия Семихатских решила, что в родном городе рабочих перспектив у нее больше.

– Я закончила бакалавриат СурГПУ и поступила в магистратуру Санкт-Петербурга – в СПбГУ, Высшую школу журналистики. Проучившись там полгода, была вынуждена вернуться в Сургут, но продолжила учиться заочно. Была ли у меня возможность остаться в Петербурге и не возвращаться домой? Да. Я состояла в молодежной коллегии при губернаторе, была знакома со всеми питерскими СМИ, рассматривала возможность устройства на один из федеральных телеканалов. Однако реальность оказалась такова, что редакции, с которыми я связывалась, были полностью укомплектованы. Им не требовались корреспонденты. Редакторы смотрели мое резюме, одобрительно кивали и предлагали работать внештатно.

Был и другой вариант – должность пиарщика или специалиста пресс-службы в каком-нибудь департаменте спорта или молодежной политики. Но меня «сидение на попе ровно» никогда не устраивало, так что я отказалась. В Сургуте же я умудрилась выйти на работу уже через полторы недели после возвращения из Петербурга. Просто занесла портфолио в СИА-ПРЕСС — и здравствуйте.

На мой взгляд, все сложилось довольно удачно. Сургут — а, может, все дело именно в принявшей меня редакции — дает молодым специалистам возможность развиваться, зарабатывать и копить деньги. Да, здесь не так много развлечений, как в Северной столице. Однако в плане профессионального развития лично я получаю от родного города очень многое.

Карьера у Анастасии сложилась стремительно. На работу в СИА-ПРЕСС она вышла в марте 2016 года, а уже летом 2018-го стала шеф-редактором.

Александр Кайгородов приехал в Сургут пару лет назад и собирается прожить здесь всю жизнь. На работу устроился в Сургтнефтегаз на должность машиниста.

«Я раньше приезжал в Сургут в гости, город мне очень понравился. Он очень красивый и быстро развивающийся по сравнению со всеми городами, где я бывал. В нем много перспектив для меня, как для специалиста, и для развития семьи. При этом есть много возможностей для детей.

Город хорошо развит в плане промышленности и радует то, что это долгосрочная перспектива. Сейчас тяжело найти хорошо оплачиваемую работу, а Сургут позволяет это сделать. Компания предлагает много путей развития.

В этом городе я живу уже два года и не планирую уезжать. Думаю, что останусь здесь навсегда».

Клондайк, по определению, – место возможностей, но не место для жизни. Так что Сургуту есть, к чему стремиться. Необходимо превращать наш город если не в город-лидер, то хотя бы в город-пансионат. Именно к этому призывает Анна Чурманова: «То, что нас отнесли к городам-клондайками — плохо. Не нужно этому радоваться. Необходимо сделать выводы и создать из Сургута благополучный и благосостоятельный город для жизни, чтобы люди не хотели отсюда уезжать. Тема развития стратегии города сейчас модная. А стратегия – это что? Это взгляд в будущее, и относительно Сургута мы должны понимать, для чего мы развиваемся, и что нам нужно для этого развития. Образно говоря: одни лишь хорошие дороги или, может быть, еще и велодорожки?».

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