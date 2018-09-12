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​Ремонт вроде есть — и его сразу нет

Загадочная история сургутского трактира «Рябинушка»

В редакцию портала siapress.ru обратился читатель Антон Р. с просьбой узнать, что происходит с сургутским трактиром «Рябинушка», расположенным напротив «Старого Сургута». С прошлого года там ведутся работы по реконструкции. Из-за этого здание стало больше и захватило придомовую территорию жилого дома 3/1 по улице Энергетиков.

Корреспондент портала siapress.ru направил запрос в администрацию Сургута и узнал, что в далеком августе 2017-го один из жителей этого дома обратился к городским чиновникам с просьбой обратить внимание на ведущуюся стройку.

Уже через две недели департамент архитектуры и градостроительства проверил объект и выявил, что ремонт проводится незаконно.

Руководству трактира было велено привести здание в первоначальное состояние. Как сказано в ответе пресс-службы, администрация города в том числе «обращалась в судебные органы» по этому вопросу.

Однако пресс-секретарь Сургутского городского суда Диана Андреева рассказала, что

исковых заявлений касательно приведения трактира в дореконструкционное состояние не поступало.

В попытке найти правду редакция обратилась к сотрудникам «Рябинушки». Выяснилось, что заведением управляет некая Анна Николаевна (ее фамилию узнать не удалось), под началом которой находится еще и кафе «Дрова», расположенное по адресу Декабристов, 1/1.

Сотрудница «Рябинушки», ответившая на звонок нашего издания, также пояснила:

никакой реконструкции нет и не было

— жители дома, с торца которого находится кафе, неадекватно отреагировали на простую уборку мусора с прилегающей территории. Та же сотрудница отметила, что подробнее о теме сможет рассказать только директор, «который сейчас находится в отпуске до 16 августа».

После наступления обозначенной даты и примерно десятка проигнорированных звонков корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что таинственная Анна Николаевна снова ушла в отпуск. Уже до 17 сентября.

Так что на момент публикации материала комментария у дирекции заведения получить так и не удалось.

Что же имеем на данный момент?

1) Жители говорят, что идет реконструкция;

2) Чиновники через суд требуют реконструкцию прекратить;

3) В суде утверждают, что к ним никто не обращался;

4) В «Рябинушке» заявляют, что никакой реконструкции и в помине не было.

СИА-ПРЕСС продолжит с любопытством следить за развитием событий в этом неловком треугольнике «власть-бизнес-общество».

Фото А. Андронова от 4 сентября.


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Сегодня в 12:48, просмотров: 213, комментариев: 1


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Комментарии:
ivan ХХХ
не нравится
Сегодня в 14:09
где то мы это уже проходили......На Доме пионеров, двухэтажный в четырех этажный превратился, ....Яхт клуб в автосалон, гостиница 4 этажная в жилой многоэтажый дом, ..... одна правда за Нанашом !

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Мнения

​Ремонт вроде есть — и его сразу нет

​Ремонт вроде есть — и его сразу нет
Загадочная история сургутского трактира «Рябинушка»
Анастасия Якупова Сегодня в 12:48
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​Губернатора подставляют

​Губернатора подставляют
Она могла просто забыть, закрутиться с этими выборами. Но куда смотрят ее помощники, куда смотрит департамент общественных связей, который по положению отвечает за репутацию Натальи Комаровой? По-моему, это заговор
Сергей Глинских, сургутянин Сегодня в 11:09
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