​Ремонт вроде есть — и его сразу нет

В редакцию портала siapress.ru обратился читатель Антон Р. с просьбой узнать, что происходит с сургутским трактиром «Рябинушка», расположенным напротив «Старого Сургута». С прошлого года там ведутся работы по реконструкции. Из-за этого здание стало больше и захватило придомовую территорию жилого дома 3/1 по улице Энергетиков.

Корреспондент портала siapress.ru направил запрос в администрацию Сургута и узнал, что в далеком августе 2017-го один из жителей этого дома обратился к городским чиновникам с просьбой обратить внимание на ведущуюся стройку.

Уже через две недели департамент архитектуры и градостроительства проверил объект и выявил, что ремонт проводится незаконно.

Руководству трактира было велено привести здание в первоначальное состояние. Как сказано в ответе пресс-службы, администрация города в том числе «обращалась в судебные органы» по этому вопросу.

Однако пресс-секретарь Сургутского городского суда Диана Андреева рассказала, что

исковых заявлений касательно приведения трактира в дореконструкционное состояние не поступало.

В попытке найти правду редакция обратилась к сотрудникам «Рябинушки». Выяснилось, что заведением управляет некая Анна Николаевна (ее фамилию узнать не удалось), под началом которой находится еще и кафе «Дрова», расположенное по адресу Декабристов, 1/1.

Сотрудница «Рябинушки», ответившая на звонок нашего издания, также пояснила:

никакой реконструкции нет и не было

— жители дома, с торца которого находится кафе, неадекватно отреагировали на простую уборку мусора с прилегающей территории. Та же сотрудница отметила, что подробнее о теме сможет рассказать только директор, «который сейчас находится в отпуске до 16 августа».

После наступления обозначенной даты и примерно десятка проигнорированных звонков корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что таинственная Анна Николаевна снова ушла в отпуск. Уже до 17 сентября.

Так что на момент публикации материала комментария у дирекции заведения получить так и не удалось.

Что же имеем на данный момент?

1) Жители говорят, что идет реконструкция;

2) Чиновники через суд требуют реконструкцию прекратить;

3) В суде утверждают, что к ним никто не обращался;

4) В «Рябинушке» заявляют, что никакой реконструкции и в помине не было.

СИА-ПРЕСС продолжит с любопытством следить за развитием событий в этом неловком треугольнике «власть-бизнес-общество».

Фото А. Андронова от 4 сентября.