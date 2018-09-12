​Губернатора подставляют

Уважаю и люблю Наталью Владимировну! Для нас, общественников и активистов, Комарова как вторая мать. Столько, сколько она делает для развития общественного движения в округе, не делает никто. Форумы, гранты, советы — столько всего! Лично участвует, внимательно слушает, всегда поддержит. Именно поэтому не могу остаться в стороне в ситуации, когда губернатора откровенно подставляют.

Дело вот в чем. Пару месяцев назад в средствах массовой информации появилось сообщение, что Наталья Владимировна подписала положительный отзыв на законопроект по повышению пенсионного возраста. Причем в подтверждении даже был представлен сам документ с подписью, числом, реквизитами. В общем, убедительно. И если это действительно так. Если это не подделка, то получается следующее: Наталья Комарова официально говорит: я, губернатор Югры, ответственно и официально заявляю, что считаю, что мои земляки должны выходить на пенсию: мужчины на пять лет позже, а женщины — на восемь. Прошу депутатов Думы РФ принять это во внимание, когда будете принимать решение по вопросу. И депутаты приняли. А министр труда Топилин, когда агитировал за повышение возраста, из-за отсутствия реальных аргументов несколько раз повторил, что вот, мол, регионы-то «за».

Я, естественно, решил разобраться, действительно ли губернатор подписала документ, или это вранье. Обратился в аппарат губернатора, там не знают. Обратился к помощнику Комаровой, он не знает. Обратился в департамент общественных связей, и там не знают. Но при этом все как один подтверждают, что Наталья Владимировна в принципе никак не комментировала повышение пенсионного возраста.

Вот так петрушка! Округ несколько месяцев лихорадит от протестов, пикетов, сбора подписей против повышения пенсионного возраста. Губернатор подписывает документ, в результате которого по благополучию наших земляков наносится чудовищный удар. И при этом Комарова молчит, никак не комментируя происходящее. Естественно, такая ситуация на руку только недоброжелателям Наталья Владимировны, которые, злобно потирая ручки, капая желчью, будут, обвинять ее в подлости и трусости.

Но губернатор не виновата. Она могла просто забыть, закрутиться с этими выборами. Но куда смотрят ее помощники, куда смотрит департамент общественных связей, который по положению отвечает за репутацию губернатора? По-моему, это заговор. Точно.

Но мы, общественники и активисты, губернатора в обиду не дадим. Я уже записался на личный прием, чтобы открыть глаза Наталье Владимировне. Уууу... Паразиты! Держитесь!