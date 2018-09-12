16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  69,9744   EUR  81,3942  

​Губернатора подставляют

Уважаю и люблю Наталью Владимировну! Для нас, общественников и активистов, Комарова как вторая мать. Столько, сколько она делает для развития общественного движения в округе, не делает никто. Форумы, гранты, советы — столько всего! Лично участвует, внимательно слушает, всегда поддержит. Именно поэтому не могу остаться в стороне в ситуации, когда губернатора откровенно подставляют.

Дело вот в чем. Пару месяцев назад в средствах массовой информации появилось сообщение, что Наталья Владимировна подписала положительный отзыв на законопроект по повышению пенсионного возраста. Причем в подтверждении даже был представлен сам документ с подписью, числом, реквизитами. В общем, убедительно. И если это действительно так. Если это не подделка, то получается следующее: Наталья Комарова официально говорит: я, губернатор Югры, ответственно и официально заявляю, что считаю, что мои земляки должны выходить на пенсию: мужчины на пять лет позже, а женщины — на восемь. Прошу депутатов Думы РФ принять это во внимание, когда будете принимать решение по вопросу. И депутаты приняли. А министр труда Топилин, когда агитировал за повышение возраста, из-за отсутствия реальных аргументов несколько раз повторил, что вот, мол, регионы-то «за».

Я, естественно, решил разобраться, действительно ли губернатор подписала документ, или это вранье. Обратился в аппарат губернатора, там не знают. Обратился к помощнику Комаровой, он не знает. Обратился в департамент общественных связей, и там не знают. Но при этом все как один подтверждают, что Наталья Владимировна в принципе никак не комментировала повышение пенсионного возраста.

Вот так петрушка! Округ несколько месяцев лихорадит от протестов, пикетов, сбора подписей против повышения пенсионного возраста. Губернатор подписывает документ, в результате которого по благополучию наших земляков наносится чудовищный удар. И при этом Комарова молчит, никак не комментируя происходящее. Естественно, такая ситуация на руку только недоброжелателям Наталья Владимировны, которые, злобно потирая ручки, капая желчью, будут, обвинять ее в подлости и трусости.

Но губернатор не виновата. Она могла просто забыть, закрутиться с этими выборами. Но куда смотрят ее помощники, куда смотрит департамент общественных связей, который по положению отвечает за репутацию губернатора? По-моему, это заговор. Точно.

Но мы, общественники и активисты, губернатора в обиду не дадим. Я уже записался на личный прием, чтобы открыть глаза Наталье Владимировне. Уууу... Паразиты! Держитесь!


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:09, просмотров: 403, комментариев: 16


QR код
Комментарии:
Цитатель
не нравится
Сегодня в 11:28
А вы (в соседней статье) говорите молодежь... Молодежь вон себе дорожку в какой-нибудь кабинет выгрызает... Хоть тушкой, хоть чучелом...
ivan ХХХ
не нравится
Сегодня в 11:29
Уууу... Паразиты! Держитесь!

...это вы о губернаторе и всей власти?????
Сергей Глинских ivan ХХХ
не нравится
Сегодня в 11:40
Нет! Что вы! Наталья Владимировна не виновата. Закрутилась с выборами и позабыла. А вот бездельники которые ее окружают...
Швондер
не нравится
Сегодня в 11:40
Нет плохих бояр и хороших царей, вот ничему жизнь не учит
Костромич Ильич
не нравится
Сегодня в 11:50
Не пойму, это троллинг или реальное мнение Глинских)
Швондер
не нравится
Сегодня в 11:57
Это лизинг. Гранты же
444 Сергей Глинских
не нравится
Сегодня в 12:04
Браво! Сергей! Народ должен знать своих страдающих излишней скромностью героев, которые поддержали путинскую пенсионную реформу, официально поставив свою собственную подпись. Браво!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:44
Вот так, так. Это что, прикол что ли такой?..

«Уважаю и люблю Наталью Владимировну! Для нас, общественников и активистов, Комарова как вторая мать. Столько, сколько она делает для развития общественного движения в округе, не делает никто.»

Даже перед Иосифом Виссарионовичем так не лебезили. Единственная схожесть, его «отцом народов» называли, а здесь «мать общественников и активистов».

Вот тебе и общественник активист, япона мать, за гранты маму родную продаст.
В ЕР то уже вступил?

Сергей Глинских Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:53
Ни копеечки не получил... еще
Сергей Б Сергей Глинских
не нравится
Сегодня в 12:56
Не, это, наверное, все-таки прикол такой тончайший. А можете пояснить прямым текстом, в чем суть? Я как-то в таких тонких материях не очень. Да погляжу и другие слегка в замешательстве.
Сергей Глинских
не нравится
Сегодня в 12:57
А потом, ну что мы за люди такие? Как ругаю так молодец, как признаюсь в любви так сразу продался.
Флудер
не нравится
Сегодня в 12:58
Акинцев укусил?
Сергей Б Сергей Глинских
не нравится
Сегодня в 13:00
Ну, просто так со времен Сталина никто не любил. Народ в замешательстве…Прикол?
Сергей Б Сергей Глинских
не нравится
Сегодня в 13:01
Ну, типа, Наталья Владимировна то, ничего себе закрутилась. Не глядя уже документы, ухудшающие благосостояние народа подмахивает. Хоть бы пару помощников для приличия уволила бы что ли.


Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:20
Корче говоря, это наверное фельетон такой. В чем интрига и почему не отмечено, что фельетон, не понятно. Вроде не 1 апреля.
ivan ХХХ Сергей Глинских
не нравится
Сегодня в 14:04
что то часто она забываться стала, впрочем как и народ. Вот Моора выбирали, лозунги все те же как и на прошлых выборах , Программа Сотрудничество!!! и снова по ТВ показывают как четырех полосную дорогу нам с Тюмени проложат, то же самое ваша любимица говорила когда Якушева выбирали после Собянина. Так же вспомните про струнную дорогу от Хантов до Сургута, по которой мы за 40 минут должны были до окружной столице добраться.......ВРУТ ОНИ ВСЁ И ВСЕГДА!!! У Народа давно уже нет доверия к этой власти, хоть нам и заливают что их большинство 75%.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Ремонт вроде есть — и его сразу нет

​Ремонт вроде есть — и его сразу нет
Загадочная история сургутского трактира «Рябинушка»
Анастасия Якупова Сегодня в 12:48
211 1
​Губернатора подставляют

​Губернатора подставляют
Она могла просто забыть, закрутиться с этими выборами. Но куда смотрят ее помощники, куда смотрит департамент общественных связей, который по положению отвечает за репутацию Натальи Комаровой? По-моему, это заговор
Сергей Глинских, сургутянин Сегодня в 11:09
401 16
В Югре стартуют новые выборы

В Югре стартуют новые выборы
Шансы кандидатов прокомментировали спортивные эксперты
Константин Шперлинг 11 сентября в 18:46
431 0
Это лучший результат за последние 10 лет в истории района

Это лучший результат за последние 10 лет в истории района
Сургутский район поставил своеобразный рекорд по явке избирателей (на выборах подобного уровня), она составила 38,2%
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 11 сентября в 18:17
388 2
​Искусство в подсобке

​Искусство в подсобке
Как актеры единственного в Сургуте кукольного театра живут и творят в разваливающемся здании
Анастасия Якупова 11 сентября в 18:03
674 0
Сургут готовится к чемпионату дворовых футбольных команд//ФОТО

Сургут готовится к чемпионату дворовых футбольных команд//ФОТО
У подростков из западной части города выросли шансы на победу и появилось еще одно поле для тренировок
Марина Романова 11 сентября в 17:45
296 0
​Шоу начинается

​Шоу начинается
Рассказываем, что предпочитают смотреть сургутяне по телевизору
Полина Амирова 11 сентября в 17:17
424 5
Тренд на стабильность опять подтвердился

Тренд на стабильность опять подтвердился
Почему 9 сентября можно считать успешным днем для югорского отделения "Единой России"
Иван Назаров 11 сентября в 15:25
492 13
«Это страшно»

«Это страшно»
Сургутянка Юлия Сажнева, которую вчера задержали как участницу митинга, рассказала СИА-ПРЕСС о семи часах, проведенных в отделении полиции
Анастасия Семихатских 10 сентября в 20:00
1845 40
Таких инцидентов в Сургуте не было никогда

Таких инцидентов в Сургуте не было никогда
Председатель Сургутской ТИК Светлана Гаранина - об итогах Единого дня голосования и победе Евгения Барсова
Маргарита Стройнова 10 сентября в 16:17
2300 12
10 лет – как один день

10 лет – как один день
Результаты нашей работы сегодня могут увидеть и оценить не только сургутяне – десятки реализованных нами объектов украсили вечернюю панораму Югры и других регионов России
Рустем Юсупов, генеральный директор ООО «СветоДизайн-Югра» 10 сентября в 15:43
730 2
В Сургутском районе в результате выборов – новые главы трех сельских поселений

В Сургутском районе в результате выборов – новые главы трех сельских поселений
Председатель ТИК Андрей Чижов о результатах Единого дня голосования
Маргарита Стройнова 10 сентября в 11:35
819 1
Голосовать за оппозицию — длительный политический тренд для Югры

Голосовать за оппозицию — длительный политический тренд для Югры
Андрей Бондарев, член Российской ассоциации политических консультантов 10 сентября в 10:44
585 4
Определять победителей викторины "Города Югры", возможно, будет генератор случайных чисел

Определять победителей викторины "Города Югры", возможно, будет генератор случайных чисел
Судьба подарков решится 15 и 16 сентября
Марина Романова 10 сентября в 08:27
468 1
Кубок мира по водному поло уедет в США

Кубок мира по водному поло уедет в США
Российская сборная - на втором месте
Редакция СИА-ПРЕСС 09 сентября в 20:35
527 0
Югра проголосовала

Югра проголосовала
На 19:30 явка на выборы по округу составила 34,1 процента. Итоговые данные будут известны завтра утром
Редакция СИА-ПРЕСС 09 сентября в 15:42
1385 25
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика