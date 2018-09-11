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В Югре стартую новые выборы

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12 сентября выборы нового директора департамента спорта Югры перейдут в активную фазу. Девять претендентов на руководящую должность презентуют свои программы представителям профессиональных сообществ.

На следующий день, 13 сентября, в 19:30 кандидаты примут участие в теледебатах в прямом эфире окружной телерадиокомпании «Югра».

Из девяти претендентов на должность квалификационным требованиям, по мнению комиссии, соответствуют пятеро жителей Югры:

Софья Конух – ватерполистка, заслуженный мастер спорта России. Действующий сотрудник Депспорта Югры;

Игорь Крутько – бывший тренер по футболу, ныне сотрудник АО «ЮграМегаСпорт»;

Олег Третьяк – заведующий спортивным комплексом МАУ «Спортивная школа» г. Нижневартовск;

Михаил Вторушин – директор Центра адаптивного спорта в Ханты-Мансийске;

Олег Матюшко – замдиректора Игримского политехнического колледжа.

Четверо кандидатов – жители других регионов:

Сергей Артамонов спортивный чиновник из Ижевска, Кирилл Гнилицкий – из Белгорода. Бывший тренер по велоспорту Алексей Никандров в правительстве Ямала занимает ту же должность, что и его коллега из Югры Софья Конух – руководит управлением государственной политики в сфере физической культуры и спорта. Виктория Прошкина трудится заместителем директора «Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта» в Московской области.

Представители профессионального спортивного сообщества оказались не готовы толком комментировать шансы претендентов на победу.

«Чтобы говорить о шансах кандидатов, надо этих людей хотя бы знать. Мы не знаем большинства тех, кто баллотируется. Соответственно сказать о них нечего. Вот представят свои программы, там и будет уже видно», – прокомментировал ситуацию заместитель директора по развитию баскетбольного клуба «Университет-Югра» Сергей Волков.

С ним согласен тренер паралимпийского чемпиона мира Алексея Ашапатова, заслуженный тренер России Валерий Прохоров: «Тяжело что-то комментировать. Я считаю самое главное, чтобы были комфортные условия для спортсменов и тренеров, а также материальная база. Если все это будет, то и развитие будет. Если говорить о кандидатах, то я бы голосовал за Михаила Вторушина. Он работал в нашей области, я с ним знаком».

По мнению президента федерации хоккея Югры Александра Сальникова, на эту должность есть три достойных кандидата: «Я знакомился со списком. Я знаю тех людей, кто претендует на эту должность, работая сейчас на нашей территории. Это и ныне исполняющий обязанности директора департамента Софья Конух, и заместитель директора Юграмегаспорт Игорь Крутько, и председатель правления по спорту из города Нижневартовска Олег Третьяк. На мой взгляд кто-то из этой тройки и займет должность».

Справка:

На должность директора департамента физической культуры и спорта Югры претендуют девять человек. По итогам всех этапов отбора три кандидата, набравшие наивысшие результаты, будут приглашены на собеседование к губернатору Югры.


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Сегодня в 18:46, просмотров: 65, комментариев: 0


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