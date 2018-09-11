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Это лучший результат за последние 10 лет в истории района

Сургутский район поставил своеобразный рекорд по явке избирателей (на выборах подобного уровня), она составила 38,2%

Послесловие о состоявшихся выборах в Сургутском районе…Отмечу, что они проходили в условиях высокой политической конкуренции: на одно место главы приходилось в среднем по 4 кандидата, а на депутатский мандат по два претендента. В целом, по результатам проведённых выборов большинство ключевых постов заняли представители партии «Единая Россия». Так, среди глав поселений – 71% и среди местных советов депутатов – 82% единороссов.

При высоком уровне конкуренции пять из семи глав-единороссов сохранили свои позиции на местахВ двух поселениях главами стали представители другой политической партии – в Сытомино и Локосово. В первом случае, объективность результата связана с болезнью самого кандидата от Единой России и действующего главы на тот момент – Людмилы Бахметовой. Желаю Людмиле Анатольевне скорейшего выздоровления. Что касается Локосово, то предпочтения сельчан были отданы представителю партии КПРФ. Уважаю их выбор, поселение в любом случае должно развиваться и мне, как главе Сургутского района важен конечный результат!

В этот раз Сургутский район поставил своеобразный рекорд по явке избирателей (на выборах подобного уровня), она составила 38,2%. Это лучший результат за последние 10 лет в истории района. Хотя нам есть куда расти, в общем рейтинге муниципалитетов мы значимся в числе середняков – заняли 16 место из 22 муниципалитетов, намного опередив другие территории с более-менее сопоставимым количеством избирателей (в районе более 80 тысяч человек, имеющих право голоса).

Губернатором Тюменской области жители Сургутского района выбрали Александра Моора, отдав в его пользу 42,91% голосов - это 11 место по Югре из 22 муниципалитетов.

Выражаю признательность коллегам из администрации района и поселений, оказывавшим активное содействие избирательному процессу. А также, членам территориальной и участковых избирательных комиссий. Ваша главная заслуга в том, что выборы прошли без единого замечания. Спасибо!

Как секретарь местного отделения Партии (ЕР) Сургутского района, благодарю всех кандидатов от Единой России, принявших участие в этих выборах.


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Сегодня в 18:17, просмотров: 73, комментариев: 0


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