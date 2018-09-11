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Сургут готовится к чемпионату дворовых футбольных команд//ФОТО

У подростков из западной части города выросли шансы на победу и появилось еще одно поле для тренировок

ФОТО - Алексей Малых
ФОТО - Алексей Малых

Подростки Сургута, поселков Дорожный и Солнечный опробовали новую футбольную площадку в микрорайоне № 42 во дворе новостройки ул. Есенина, 2 компании «Сибпромстрой».

В соревнованиях по мини-футболу на призы строительной компании приняли участие шесть дворовых команд, по три в двух возрастных группах: 12-14 и 14-17 лет.

Но спортплощадку в минувшие выходные вышли ребята из микрорайона «Александрия», микрорайона № 38, микрорайона «Дорожный» и даже из поселка Солнечный.

Организатором чемпионата выступила компания «Сибпромстрой». Соорганизатор – ТОС «Аура», микрорайон № 38.

«38 микрорайон уже два года подряд принимает участие в городском спортивном мероприятии «Чемпионы нашего двора». 15 сентября наша команда уже в третий раз будет выступать на очередных соревнованиях на звание чемпиона, - рассказал siapressпредседатель ТОС «Аура» Михаил Завалишин. – Эти соревнования стали очень своевременным этапом подготовки к городскому спортивному мероприятию.

Наши ребята не только опробовали новое футбольное – сразу скажу, очень качественное, мы рады за соседей. Но и испытали свои силы в игре с довольно сильными соперниками». Футбольные баталии длились полдня. Победа досталась командам из Солнечного (старшая возрастная группа) и Александрии (младшая).

Спортивные площадки, которые можно использовать в том числе и для мини-футбола, есть в каждом новом дворе компании «Сибпромстрой». Которая сегодня является одним из основных застройщиков не только Сургута, но также Солнечного и Дорожного.

«Задача соревнований по мини-футболу – дать возможность подросткам, которые живут в построенных нами домах в разных точках Сургута и Сургутского района, познакомиться между собой. К тому же наша компания поддерживает спорт, конкретно – футбол. У Сибпромстороя есть взрослая футбольная команда «Союз» - неоднократный победитель и призер чемпионатов не только городского, но и межрегионального уровней, - напомнил siapress замдиректора компании «Сибпромстрой-Югория» Николай Епифанов. – Поэтому мы и решили, что поддержать увлеченность подростков этой игрой – дело важное и нужное».

Спортивные и игровые площадки на придомовых территориях МКД, возведенных компанией «Сибпромстрой», полностью готовы принять посетителей задолго до того, как жителями заполнится весь жилой квартал. И принимают. Как случилось, к примеру, на прошлой неделе в новом микрорайоне в пос. Дорожный.

Четырехэтажные дома еще не заселены – новоселы только оформляют сделки. Но детские и спортивные площадки уже испытали дети из соседской школы № 22. В микрорайоне № 42 история похожа. Огромный жилой массив из семи многоэтажек только начинает заселяться: квартиры продаются пока в трех домах, еще четыре – уже достроены, но ждут своей очереди. Но для полноценной жизни здесь уже есть вся необходимая придомовая инфраструктура. А скоро откроется еще и детский сад, которые застройщик решил построить сам, без участия городского и регионального бюджетов.


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Сегодня в 17:45, просмотров: 71, комментариев: 0


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