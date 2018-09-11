​Шоу начинается

С 1 сентября начался новый осенний телесезон. А это значит, что жители города смогут увидеть премьеры кино и продолжения любимых сериалов, а также захватывающие спортивные баталии.

Среди самых ожидаемых сериалов – черная комедия «Маньяк» от Netflix, комедийный «Кемпинг» от НВО, перезапуск популярного ситкома «Сабрина – маленькая ведьма». В кино уже в сентябре нас ждут «На районе», очередная проба пера Данилы Козловского в роли режиссера, боевик «Siberia», в котором Киану Ривз в одиночку противостоит русской мафии, и мистический триллер «Тайна дома с часами» с оскароносной Кейт Бланшетт. Не забываем и про открытие спортивного сезона: можно будет и поболеть за наш клуб ХК «Югра», который начал новый сезон в КХЛ.

Как подсчитали эксперты МТС, каждый сургутянин ежедневно проводит за просмотром ТВ в среднем 1,5 часа, а домашнему интернету уделяет еще 1,5-2 часа. Мы решили проверить эту статистику и опросить жителей. Смотрят ли в Сургуте телевизор? Что предпочитают и что советуют глянуть? Ответы – в материале СИА-ПРЕСС.

Сергей Шамрай, председатель РОО «Югорский интеллектуальный клуб»

Смотрю телевизор каждый день. Чаще всего новости и политические передачи (вечер с Владимиром Соловьевым). Из развлекательных каналов предпочитаю СТС и ТНТ. Смотрел Олимпиаду и ЧМ-2018. Фильмы люблю смотреть на большом экране телевизора, нравится пользоваться технологией Smart TV.

SMART TV еще называют умным или интерактивным. По сути, эта опция превращает ваш телевизор одновременно в компьютер и кинотеатр. В Сургуте такая опция входит в пакет многих ТВ-тарифов, например, от МТС.

Юлия Синакаева, мама в декрете

Наша семья часто смотрит мультфильмы по детским каналам. Из любимых — «Щенячий патруль», «Вспыш и чудо-машинки», «Расти-механик», «Буренка Даша» и другие.

Иногда смотрим Первый канал, СТС, новости, программу «Давай поженимся» и фильмы на разных каналах.

Марэк Ящковски, настоятель католического прихода в Сургуте

Телевизор смотрю редко, так как нет времени. Но раз в несколько дней включаю.

Трудно сказать, какие передачи предпочитаю, часто ищу где идут какие-то новости. Любимый канал — RTG (Russian Travel Guide) — очень красиво показывает Россию, разные интересные места, людей, жизнь коренных народов. Очень познавательный канал, приятно смотреть, хороший отдых.

Дмитрий Пахотин, депутат думы Сургута

Смотрю телевизор 1,5-2 часа в день. Информационные (Россия24, С1, СИН, Югра) и развлекательные (СТС, РенТВ) каналы, также люблю старые фильмы о войне на «Звезде».

Отдельная строка — РенТВ и «Игра престолов», очень люблю этот сериал.

«Игра Престолов», как говорят ценители сериала, особенно хороша в переводе от Amedia. Фанатам стоит обратить внимание на пакет каналов Amedia Premium HD, подобрав предложение со скидкой.

Евгений Кондрюков, сургутянин

Телевизор смотрю по вечерам и в выходные дни.

В основном те каналы, на которых показывают фильмы, юмористические и познавательные программы: про автомобили, тюнинг, оружие, ремонт и так далее. Например, «Король тюнинга», «На ножах», «Школа Ремонта», КВН, шоу «Уральские пельмени». Мне нравится делать все самому, своими руками.

Олеся Соловьева, руководитель турагентства

Телевизор смотрю не часто.

Мне нравятся программы «Жить здорово» и «Модный приговор» на Первом. «Жить здорово» — программа для всех, даются нужные и полезные советы по питанию, предупреждению и профилактике заболеваний, по уходу за собой и так далее. Например, теперь я точно знаю, что должно быть в составе действительно увлажняющего крема!

В «Модном приговоре» часто можно увидеть интересные неординарные решения по комбинированию, казалось бы, не сочетаемых вещей, цветов и фасонов. Благодаря такой программе можно и самому научиться составлять стильные комплекты из одежды.

На канале «Пятница» люблю «Орел и решка». На мой взгляд, это лучшая программа - инструкция для путешественников.

Алексей Кучин, депутат думы Сургута

Смотрю телевизор каждый день. В основном спортивные (МатчТВ, Eurosport), новостные (Вести24, Euronews) и познавательные (Discovery, National Geographic, История) каналы.

По статистике МТС, доля просмотра познавательных каналов в Югре растет ежегодно в пределах 25%. Может, сургутян стал интересовать более качественный контент? Тогда не лишним будет изучить и другие каналы –Viasat Explore, Моя Планета, Travel+Adventure HD, которые входят, например, в базовый пакет МТС.

Справка: По данным Роскомнадзора в 2017 году время просмотра телепередач у россиян составило в среднем в сутки: старше 54 лет —363 минуты (6 ч); от 35 до 54 лет — 254 минуты (4,2 ч); от 18 до 34 лет — 150 минут (2,5 ч), от 4 до 17 лет — 125 минут (2 ч). А по данным ВЦИОМ 29 процентов россиян проводит свой досуг именно у телевизора.