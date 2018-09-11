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Тренд на стабильность опять подтвердился

Прошедшие 9 сентября выборы в Сургуте показали довольно противоречивые результаты. С одной стороны, итоги по 22 избирательному округу, где победу одержал Евгений Барсов, представлявший ЛДПР, можно посчитать провалом «Единой России». С другой стороны, победа кандидата от партии власти Дмитрия Нечепуренко в четвертом округе показала ее стабильные позиции в городе. Однако, если присмотреться к ситуации поближе, то выяснится, что никакого кризиса для «Единой России» в Сургуте нет. Ровно как и во всем округе.

Да, кандидат от ЛДПР победил в одном из избирательных округов, где его оппонентом выступила Татьяна Боженко, которая провела мощную предвыборную кампанию и пользовалась поддержкой сургутского отделения «Единой России». Но дело тут не в усилиях либерал-демократов, а в личной узнаваемости Евгения Барсова для жителей 22 округа. Кто-то голосовал просто за знакомое лицо, кто-то по привычке, а кого-то впечатлила история его ухода из «Единой России» в прошлом году.

Перед выборами все кандидаты от парламентской оппозиции напирали на критическую риторику в отношении пенсионной реформы, но такая тактика оказалась малоэффективной. Достаточно посмотреть результаты на федеральном уровне: в 13 из 16 региональных законодательных собраний, в которых проходили довыборы, победу одержали кандидаты от «Единой России».

Причиной является то, что противники реформы не смогли предложить ничего конструктивного, а лишь обострили протест, считает руководитель уральского отделения Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Анатолий Гагарин.

«Отмечу, что кроме критики реформы и партии "Единая Россия", ее оппоненты ничего конструктивного предложить не смогли. Апелляции к советскому прошлому, "зарубежному опыту" работают лишь на эмоциональном уровне, поэтому поддержание эмоционального накала до дня голосования - главная задача оппозиционных партий», - констатирует Гагарин.

То же самое можно сказать и про выборы губернатора Тюменской области. Несмотря на информационную кампанию парламентской оппозиции, чей основной посыл заключался в категорическом неприятии пенсионной реформы, кандидат от ЕР Александр Моор одержал уверенную победу. Свою роль сыграла преемственность – многие воспринимали Моора как продолжателя политики прошлого губернатора Владимира Якушева, который пользовался популярность среди жителей всей тюменской матрешки.

При этом нынешняя избирательная кампания прошла в куда более сложных условиях, нежели аналогичные выборы 2014 года, отмечает президент Фонда «Региональная политика» Павел Манченко.

«Выборы губернатора Тюменской области в 2018 году проходили в совершенно другой экономической, политической и, самое главное, эмоциональной ситуации, нежели выборы губернатора - 2014. Четыре года назад избирательная кампания проходила на фоне побед нашей сборной на Олимпиаде в Сочи, на фоне возвращения в состав России полуострова Крым. - рассказал Павел Манченко. - Выборы 2018 года проходили в условиях действия внешних экономических санкций, в условиях реализации правительством страны вынужденных непопулярных мер. Также необходимо отметить, что основные кандидаты на пост губернатора тогда – это Владимир Якушев, сейчас - это Александр Моор, находились в совершенно разных стартовых условиях. Если первый на начало избирательной кампании уже отработал на губернаторском посту два срока и был достаточно известен в автономных округах, то второй стартовал в избирательной кампании с фактически нулевых позиций».

Выборы показали, что в Югре политический ландшафт остается стабильным, несмотря на те бурные события, который происходят в России и за рубежом. Следует признать, что на данный момент самую системную работу в округе проводят единороссы. Отдельные успехи парламентской оппозиции являются следствием личных достижений кандидатов, но никак не заслугой их партий. Этот тезис иллюстрирует результат выборов глав сельских поселений. Почти 80% избранных руководителей поселений – единоросы. Тренд на стабильность подтвердился и результатами в местные думы – 82% мандатов у представителей партии власти.


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Сегодня в 15:25, просмотров: 149, комментариев: 1


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Комментарии:
444
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Сегодня в 19:01
Сами создали себе оппозицию, сами ее финансируют из бюджета, сами отбирают себе конкурентов на выборах, и сами же радуются, что эта карманная оппозиция не составляет им конкуренции. На их политическом кладбище, видите ли, ландшафт стабильный из-за "системной работы". Ни стыда же ни совести у людей нет.

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